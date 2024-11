Nell'oroscopo della giornata di lunedì 18 novembre, i Cancro saranno più morbidi a livello sentimentale, aiutati dalla Luna in congiunzione, mentre il Sagittario non scenderà a compromessi nel lavoro, cercando sempre il massimo. I Pesci manterranno buoni rapporti con il partner e con gli amici, mentre il Capricorno non dovrà eccedere in amore.

Previsioni oroscopo lunedì 18 novembre 2024 segno per segno

Ariete: se in ambito professionale avrete quella grinta che vi permetterà di raggiungere il successo che meritate, in amore non si potrà dire la stessa cosa.

La Luna e Venere, infatti, saranno contro di voi, e non vi daranno molte occasioni per essere comprensivi o romantici verso la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: vita sentimentale dolce e appagante in questo inizio di settimana. Sarete accompagnati dalla Luna e da Venere, e non vi farete mancare nulla per poter vivere una splendida relazione di coppia. Nel lavoro queste stelle potrebbero portare piccoli ostacoli da superare. Avrete le capacità per fare bene il vostro lavoro, dunque non arrendetevi. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna lascerà il vostro cielo all'inizio di questa settimana di novembre. Potreste essere un po’ più rigidi nei confronti del partner, e avrete bisogno di dare un tono più romantico e diretto alla vostra relazione di coppia.

In ambito lavorativo Giove e Marte saranno al vostro fianco e, nonostante Mercurio sarà contro, avrete la possibilità di svolgere bene le vostre mansioni. Dovrete soltanto impegnarvi al massimo. Voto - 6️⃣

Cancro: con l'astro argenteo in congiunzione al vostro segno, avrete una maggiore energia in questa giornata di lunedì. Vi sentirete più ottimisti e morbidi con il partner in questo periodo, ma questo non significa che i problemi tra voi e la vostra anima gemella spariranno come per magia.

Nel settore professionale sarete concentrati sui vostri obiettivi, e l'impegno e la passione, prima o poi, pagano sempre. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale poco influente in questo periodo secondo l'Oroscopo. Vi sentirete bene con il partner, e sarete capaci di curare ogni suo desiderio. Nel lavoro la precisione potrebbe essere un fattore cruciale nel raggiungimento dei vostri obiettivi, e con Marte e Mercurio a favore, avrete le capacità per riuscirci.

Voto - 8️⃣

Vergine: per voi della Vergine non ci saranno molte soddisfazioni a livello professionale, considerando questo cielo cupo. Meglio non avere aspettative troppo alte per il momento, considerato che non avrete le competenze per poterle raggiungere. In amore invece va tutto bene al momento. Ritroverete pace e voglia di fare insieme al partner, apprezzando meglio ogni momento insieme. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali complicate per quanto riguarda i sentimenti. Dovrete essere forti, dimostrare al partner di esserci sempre in ogni occasione, anche se con la Luna e Venere contrari non sarà affatto semplice. Nel lavoro invece avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti. Sarete sicuri delle vostre scelte, e troverete soluzioni adeguate per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottima in questo lunedì di novembre. Con la Luna e Venere in buon aspetto, troverete una relazione di coppia dolce e appagante. Sarete spinti dal desiderio di compiacere il partner con i fatti, costruendo un rapporto sincero e affiatato. In campo professionale avrete cura dei vostri progetti, ma non potrete pretendere di avere tutto e subito. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un lunedì migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna non sarà più negativa nei vostri confronti, e sarete più concentrati verso la vostra relazione di coppia e al benessere del partner. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo. Con Marte e Mercurio favorevoli, avrete grandi potenzialità da dimostrare.

Voto - 8️⃣

Capricorno: vita di coppia che in questa giornata di lunedì potrebbe rivelarsi più pesante del solito a causa della Luna in opposizione. Anche se Venere sarà favorevole, alcuni aspetti della vostra relazione di coppia potrebbero apparirvi più stressanti e complicati da gestire. Settore professionale nel complesso stabile. Sarà una giornata produttiva, dove i vostri progetti andranno avanti senza troppe complicazioni. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale stabile per voi nativi del segno. Esprimerete i vostri sentimenti con sincerità, guadagnandovi la fiducia della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, e con queste stelle luminose, farete importanti progressi.

Voto - 9️⃣

Pesci: le relazioni sociali e sentimentali assumeranno un valore centrale in questa giornata di lunedì. Cercherete di mantenere buoni tali rapporti, e con la Luna e Venere a favore non mancheranno momenti piacevoli. In ambito lavorativo invece, avrete bisogno di un piano di riserva, che possa permettervi di risalire la china verso risultati migliori. Voto - 7️⃣