L'oroscopo del 18 gennaio è influenzato dalla Luna in Vergine, che accresce per molti l'autocritica, la voglia di rivalsa e di riorganizzarsi. Coloro che si sono un po' "lasciati andare" tra le festività natalizie e il freddo inverno, saranno pronti a rimettersi in sesto. A beneficiare di un ottimo Oroscopo, godendosi il 1° posto nella classifica quotidiana, è proprio la dinamica Vergine. Ultimo posto, invece, al Capricorno, che dovrà scrollarsi di dosso questo periodo negativo che sta vivendo.

Classifica e oroscopo di sabato 18 gennaio

Capricorno: 12° posto.

L'oroscopo del giorno invita a rimboccarsi le maniche. Forse state vivendo un difficile periodo, ma non dovete affatto abbattervi. Avrete a che fare con una giornata complicata, con una questione irrisolta che potrebbe tornare a disturbarvi. Le attività da svolgere saranno molte e il desiderio di riprendere un vecchio progetto potrebbe scontrarsi con la mancanza di motivazione o risorse. Procedete con calma, senza rincorrere obiettivi irrealistici. Per chi ha figli piccoli o è diventato genitore di recente, il riposo è un lusso raro: non esitate a chiedere supporto, evitando di mettere le vostre necessità in secondo piano. Cercate di evitare gli eccessi, ad esempio con la caffeina. Nei prossimi giorni potreste trovarvi di fronte a nuove sfide, quindi approfittate del momento per riposarvi e recuperare energie.

Acquario: 11° posto. La giornata sarà caratterizzata da impegni importanti, soprattutto legati a questioni economiche. Potreste trovarvi in difficoltà finanziarie o desiderare un’entrata extra per affrontare spese impreviste. Questo potrebbe generare tensioni nei rapporti personali. Provate a mantenere la calma, evitando atteggiamenti troppo rigidi, e affrontate le difficoltà con pazienza: ogni tempesta passa.

Ma se la noia si farà sentire, cercate di trovare qualcosa di stimolante da fare. Nei giorni a venire saranno necessarie prontezza e determinazione. Sfruttate questa giornata per scaricare lo stress e rigenerarvi al meglio.

Bilancia: 10° posto. C’è qualcosa che avete trascurato, specialmente nelle relazioni di coppia. Un po’ di attenzione in più potrebbe risvegliare sentimenti sopiti.

Chi studia o lavora potrebbe sentirsi bloccato in una fase di stallo, ma una pausa per riflettere potrebbe aiutare a ritrovare la strada giusta. Prestate attenzione ai piccoli imprevisti che potrebbero rallentarvi, cercando di mantenere la concentrazione. Tendete a essere autocritici, a volte fin troppo, e questo potrebbe bloccarvi nel portare avanti idee che hanno grande potenziale. Lasciate spazio alla creatività e cercate di vivere con più leggerezza. Rimuginare continuamente sui difetti, anziché sui pregi, non vi aiuterà a lungo termine. In amore potrebbero emergere alcune questioni da chiarire. Qualcuno avverte il peso di un’assenza: fate attenzione a non travisare le situazioni.

Toro: 9° posto.

Siete alle prese con una scadenza o vi sentite disorientati per un fatto accaduto di recente. È il momento di affrontare queste difficoltà con determinazione, senza lasciarvi sopraffare dal tempo che scorre. Ritrovate la vostra leggerezza interiore, magari riscoprendo attività che vi facciano sentire vivi. Nonostante il periodo altalenante, coltivate i vostri sogni e cercate spazi per realizzarli con serenità. Chi desidera un cambiamento dovrà avere ancora un po’ di pazienza. L’atmosfera familiare sarà più serena e colorata. A breve, le coppie potrebbero vivere momenti emozionanti, mentre i single potrebbero essere colpiti da un incontro speciale. Non lasciatevi abbattere dalle difficoltà: presto la situazione migliorerà.

Pesci: 8° posto. Rivedere e sistemare alcune questioni sarà prioritario in queste 24 ore. Avrete un’ondata di ispirazione che vi aiuterà a trovare soluzioni a problemi che vi tormentano da tempo. Ritroverete calma e lucidità, ma evitate di sovraccaricarvi di responsabilità. Imparate a mantenere la mente aperta e a fare un passo alla volta. Ricordate che nulla è immutabile e ogni cosa può migliorare. In famiglia, nelle relazioni o in altri ambiti, cercate di evolvervi costantemente. Non abbiate paura dei cambiamenti, poiché potrebbero rivelarsi più positivi di quanto pensiate. Rimanere bloccati nei pensieri vi farà perdere opportunità preziose: agite e abbiate fiducia nelle vostre capacità.

Leone: 7° posto.

Vi sentirete un po’ nostalgici e altalenanti nei sentimenti. Pensare a una relazione passata mentre ne vivete un’altra non porta a nulla di positivo. Alcuni accordi potrebbero sembrare instabili, e chi lavora per altri potrebbe desiderare un cambiamento. Serve pazienza: nei prossimi giorni tutto sembrerà più chiaro e rilassante. Non è il momento di rischiare con investimenti e cambi di mestiere, anzi occorre battere il ferro finché è caldo. Accettare consigli o critiche costruttive potrebbe rivelarsi utile per trovare nuove soluzioni. Un parere esterno potrebbe aiutarvi a vedere le cose da una prospettiva diversa. Seguite il vostro istinto ma non trascurate il valore del confronto. Avete bisogno di nuovi stimoli: questa giornata potrebbe regalarvi ispirazioni interessanti.

Gemelli: 6° posto. Se qualcosa nella vostra vita non vi soddisfa, è tempo di rimboccarsi le maniche per cambiare rotta. Tutto si può aggiustare, basta metterci tanta buona volontà e chiedere aiuto a chi di dovere. Non improvvisate. Chi vive una relazione stabile potrebbe trascorrere una serata speciale, ricca di passione. Chi lavora in autonomia avrà bisogno di recuperare il tempo perso per via di recenti ritardi. L’amore richiederà un approccio sincero e diretto, portando chiarezza nei sentimenti. I single potrebbero avere occasioni interessanti entro il prossimo sabato. Ultimamente vi siete chiusi in voi stessi, trascurando alcune relazioni. Anche le abitudini sono mutate, ma avete l’opportunità di ristabilire l’equilibrio e di apportare ordine alla vostra quotidianità.

Scorpione: 5° posto. La giornata, secondo l'oroscopo del 18 gennaio, sarà dedicata principalmente alla famiglia e al riordino, sia fisico che mentale. Dopo un periodo di stasi, inizierete a risalire la china. Finalmente vi renderete conto di esservi lasciati andare all'incuria e vi darete una svegliata. Dopo una settimana intensa, è il momento di eliminare ciò che è superfluo e concentrarsi su ciò che conta. In amore, eventuali tensioni si risolveranno. Approfittate della giornata per riposare e riorganizzare le vostre priorità. Potrebbe affiorare un’idea brillante capace di trasformare la vostra routine. Prima di agire, riflettete con attenzione sui passi da compiere: alcune questioni meritano un’analisi approfondita.

La top 4 delle stelle

Cancro: 4° posto. Vi lascerete alle spalle un periodo costellato di difficoltà e crisi. Tornerà la serenità e vi sentirete più leggeri. Potrebbero esserci dei ravvicinamenti o delle nuove assunzioni. Sarete pronti a ricominciare, soprattutto se avete perso tutto. Vi siete un po' assopiti negli ultimi tempi, lasciandovi andare. Rimettetevi in forma, sia mentale che fisica. Non trascurate le amicizie, anzi invitate qualcuno per una colazione al bar e riallacciate i contatti. In genere siete persone dinamiche e non amate stare con le mani in mano. In queste 24 ore potreste dedicarvi alla casa, pianificare i giorni a venire o rivedere alcuni progetti lasciati in pausa. Con impegno e pazienza, riuscirete a portare avanti ciò che vi sta a cuore e che darà i suoi frutti nella primavera inoltrata.

Imparate a pianificare con cura e in anticipo, preparandovi a eventuali imprevisti.

Sagittario: 3° posto. A detta dell'oroscopo giornaliero, vi aspetta un sabato ricco di energia e di buoni propositi. Potreste riprendere in mano un progetto importante o avanzare richieste legate al lavoro. Nonostante la stanchezza accumulata, mantenete la determinazione. L’atmosfera familiare sarà più distesa e potrebbero arrivare notizie o sorprese piacevoli. Se avete progetti importanti, fidatevi del vostro istinto e non fatevi condizionare dai pareri altrui. Solo così potrete raggiungere i vostri obiettivi. Momenti intensi, in amore.

Ariete: 2° posto. La giornata sarà ispirante e piena di opportunità. Avrete energia e vitalità da vendere.

Sarà un sabato perfetto per dedicarsi a ciò che si ama, soprattutto in amore, dove la passione sarà protagonista. Chi è in bilico tra due relazioni dovrà prendere una decisione. Approfittate del momento per rivedere progetti o contratti: la vostra lucidità vi permetterà di risolvere eventuali problemi. Sarete in ottima forma e il vostro entusiasmo risulterà contagioso. Potreste far colpo su qualcuno di speciale o avere nuove idee per progetti ambiziosi. Si rasserena il clima in famiglia e i progressi nel lavoro vi daranno grande soddisfazione.

Vergine: 1° posto. La giornata parte con la giusta carica. Sarete dinamici e instancabili. Nessuno riuscirà a frenarvi, perché i vostri livelli di testardaggine saranno alti.

Le recenti difficoltà si trasformeranno in occasioni di crescita. Avrete la determinazione necessaria per affrontare le sfide e realizzare i vostri obiettivi. Agite con sicurezza e preparatevi a cogliere le opportunità che si presenteranno. In ambito sentimentale, le coppie di lunga data potrebbero affrontare temi rilevanti: prestate attenzione a come comunicate per evitare conflitti. Negli ultimi tempi avete faticato a concentrarvi, ma ora è il momento di recuperare e mettere ordine nelle vostre priorità.