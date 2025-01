L'oroscopo di mercoledì 22 gennaio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa sentimentale e sociale. Il Cancro e il Capricorno saranno poco attivi. La stanchezza prenderà il sopravvento, spingendoli a rallentare il ritmo. L'Ariete e l'Acquario, invece, potranno godere del favore delle stelle, riuscendo nelle loro imprese.

Oroscopo di mercoledì 22 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata vi regalerà numerose sorprese. Finalmente, riuscirete a distinguervi dalla massa e a dimostrare le vostre capacità.

Avrete intenzione di continuare in questo modo, ma attenzione a non vantarvi.

Toro: prenderete le distanze dalle persone insicure. Vorrete avere accanto qualcuno che sappia come gestire ogni situazione e che vi dia forza. Cercherete nell'altro positività, energia e vivacità. Per questo motivo, sarete selettivi.

Gemelli: non vi fiderete abbastanza della persona amata per contenere su di lei. Tenderete a mettere in dubbio le sue parole e a vivere la relazione in modo piuttosto superficiale. Per il momento, non vorrete niente di serio.

Cancro: non avrete voglia di mettervi in gioco. Si tratterà di una giornata un po' difficile per voi. Sentirete il bisogno di riposare e di rimandare a un secondo momento i vostri impegni.

Eviterete di giustificarvi.

Leone: rifletterete costantemente sul vostro futuro. Deciderete di intraprendere una strada un po' diversa. Questo vi consentirà di spaziare con la fantasia e di abbandonare i vecchi schemi già consolidati.

Vergine: i soldi cominceranno a trasformarsi in una vera e propria ossessione. Sarete così preoccupati da non riuscire a pensare ad altro.

L'Oroscopo del giorno vi consiglia di dare spazio anche ai vostri hobby.

Bilancia: non riuscirete a prendere le distanze dalla paura di sbagliare. Continuerete ad avere questa paura anche dopo aver ricevuto dei complimenti. Ciò non farà altro che incidere negativamente sul vostro umore.

Scorpione: portare avanti la relazione di coppia si rivelerà una vera e propria sfida.

Vi renderete conto di dover apportare alcuni cambiamenti per far andare bene le cose. Non sarà una situazione semplice.

Sagittario: crederete ciecamente nelle vostre idee, ma vorrete ascoltare anche quelle degli altri. Vi piacerà confrontarvi con gli amici e la famiglia. Questo vi arricchirà a livello emotivo.

Capricorno: questa giornata procederà senza accadimenti degni di nota. Sarete stanchi e avvertirete il bisogno di staccare la spina dalle vostre responsabilità. Vorrete solo rilassarvi sul divano con un bel film da guardare.

Acquario: sarete abbastanza soddisfatti di voi stessi. Non avrete niente di cui lamentarvi. Al contrario, vi mostrerete vivaci e allegri. Con la vostra simpatia, riuscirete a coinvolgere anche le persone che vi staranno accanto.

Pesci: un pizzico di autostima in più non guasterà. Tenderete a essere piuttosto insicuri, soprattutto nelle situazioni sociali. Avrete paura a parlare con gli sconosciuti e, per voi, non sarà facile stringere nuove amicizie.