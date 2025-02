L'oroscopo dal 10 al 16 febbraio 2025 annuncia un progetto in sospeso per l'Acquario e prevede delle insicurezze per la Vergine, mentre consiglia al Toro di seguire l'istinto senza perdere il contatto con la realtà.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete - questa settimana vi sentirete sotto i riflettori, grazie alla Luna Piena in Leone che risveglia la vostra voglia di affermazione. Attenzione però: l’impulsività potrebbe giocare brutti scherzi. Con Giove favorevole, le idee abbondano, ma Mercurio in Pesci potrebbe rendervi distratti.

Leone - la Luna Piena nel vostro segno vi regala energia e carisma extra. Sarete al centro dell’attenzione e potreste ricevere riconoscimenti importanti. Fate attenzione a non eccedere con l’ego: non tutti potrebbero essere disposti a seguire il vostro entusiasmo. Mercurio in Pesci vi invita a usare più sensibilità nella comunicazione.

Sagittario - Giove in Gemelli porta novità interessanti, soprattutto nelle relazioni e nelle collaborazioni. Questa settimana è perfetta per incontri stimolanti e per scoprire nuove prospettive. La Luna Piena vi sprona a guardare lontano, ma Mercurio in Pesci potrebbe confondere le acque. Fate attenzione alle promesse troppo vaghe.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro - Giove in Gemelli vi spinge a rivedere le vostre strategie economiche. La Luna Piena in Leone vi invita a risplendere, ma anche a rivedere il vostro equilibrio tra vita privata e professionale. Mercurio in Pesci vi suggerisce di seguire l’istinto, ma senza perdere il contatto con la realtà.

Vergine - settimana di alti e bassi: Giove vi chiede di essere più flessibili, mentre la Luna Piena in Leone potrebbe portare alla luce alcune insicurezze. Mercurio nel vostro opposto Pesci vi rende più emotivi del solito: ascoltate il cuore, ma senza perdere la lucidità mentale che vi caratterizza.

Capricorno - Giove vi sprona a innovare, mentre la Luna Piena potrebbe portare a un punto di svolta nelle vostre finanze e nelle relazioni intime.

Con Mercurio in Pesci, sarete più empatici del solito: approfittatene per rafforzare i legami, ma evitate di prendere tutto troppo sul personale.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli - Giove finalmente diretto nel vostro segno vi dà una spinta incredibile. Sentirete un’ondata di energia positiva, con opportunità di crescita personale e professionale. La Luna Piena vi invita a comunicare con coraggio, mentre Mercurio in Pesci potrebbe rendervi più intuitivi ma meno chiari. Attenzione alle incomprensioni.

Bilancia - questa settimana è perfetta per le amicizie e le connessioni sociali, grazie alla Luna Piena in Leone. Giove vi aiuta ad espandere la vostra rete, ma Mercurio in Pesci può confondere le dinamiche lavorative.

Ascoltate la vostra intuizione, ma verificate sempre i dettagli.

Acquario - Sole nel vostro segno, Giove in buon aspetto e una Luna Piena che illumina le relazioni: ottima settimana per mettervi in gioco. Mercurio in Pesci vi rende più sognatori, ma attenzione a non perdere di vista gli obiettivi concreti. Se avete un progetto in sospeso, questo è il momento di agire.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro - la Luna Piena in Leone vi porta a riflettere sulle vostre risorse e sulla vostra autostima. Giove in Gemelli lavora dietro le quinte, stimolando nuove idee. Con Mercurio in Pesci, la vostra intuizione è alle stelle: fidatevi di ciò che sentite, ma non trascurate i dettagli pratici.

Scorpione - settimana di riflessioni profonde: Giove vi chiede di affrontare i vostri lati più nascosti, mentre la Luna Piena vi spinge a farvi valere. Mercurio in Pesci vi rende magnetici, perfetti per conquistare chiunque con il vostro fascino misterioso. Tuttavia, attenzione a non idealizzare troppo le situazioni.

Pesci - Mercurio nel vostro segno amplifica la creatività e l’empatia, rendendovi più ispirati del solito. La Luna Piena in Leone vi invita a prendervi cura di voi stessi, mentre Giove in Gemelli potrebbe portare qualche incertezza. Fidatevi del vostro istinto, ma non trascurate la logica.