Le stelle dell'oroscopo del 15 febbraio favoriscono Sagittario, Vergine e Leone, segni che godranno di un’energia positiva e di opportunità di crescita sia in amore che nel lavoro. Pesci, Bilancia e Ariete, invece, potrebbero sentirsi un po’ bloccati o poco reattivi di fronte alle sfide della giornata.

Ultime posizioni: difficoltà e resistenze da superare

12° Pesci: tendete a chiudervi troppo nei vostri schemi e nelle vostre abitudini, ma il cielo vi invita a essere più aperti e ricettivi alle novità. Cambiare può essere un’esperienza stimolante, ma dovete abbandonare le vostre rigidità.

In amore, cercate di essere meno nostalgici e più presenti nel qui e ora.

11° Bilancia: le stelle vi spronano a essere più intraprendenti in amore. Non aspettate che le occasioni vi piovano addosso, ma create voi le situazioni giuste per far accadere qualcosa di speciale. Se siete in una relazione, cercate di ravvivare la complicità. In ambito lavorativo, serve più determinazione.

10° Ariete: ci sono delle novità interessanti in arrivo sul fronte lavorativo, ma dovete essere pronti a sperimentare e ad adattarvi a nuove situazioni. In amore, invece, è necessario un maggiore coinvolgimento emotivo: non potete pretendere che tutto giri intorno a voi, serve più partecipazione e ascolto.

9° Toro: smettete di essere troppo severi con voi stessi.

Se ci sono questioni in sospeso che vi tormentano, affrontatele con coraggio. Rimandare non farà altro che farvi sentire ancora più sotto pressione. Sia in amore che nel lavoro, affrontate le sfide senza esitazioni.

Posizioni centrali: occasioni da cogliere con prudenza

8° Gemelli: diffidate di chi promette tanto ma mantiene poco.

L’importante è essere concreti e puntare in alto, senza accontentarsi delle briciole. Questo vale sia in amore, dove potreste ricevere dichiarazioni poco affidabili, sia sul lavoro, dove è necessario selezionare con attenzione le collaborazioni.

7° Scorpione: la gelosia potrebbe turbare la vostra serenità sentimentale. Cercate di non lasciarvi trasportare da pensieri negativi e parlate apertamente con il partner.

Sul lavoro, invece, potrebbero arrivare novità inaspettate: fate attenzione alle scelte che fate.

6° Cancro: il cielo favorisce le opportunità lavorative, ma dovete essere pronti a osare un po’ di più. In amore, invece, serve un atteggiamento più aperto e libero da preconcetti. Lasciate andare le paure e vivete con più spontaneità i sentimenti.

5° Capricorno: una giornata all’insegna delle rivelazioni. Qualcosa di inaspettato potrebbe sorprendervi in amore, portando una nuova consapevolezza o destabilizzando il vostro equilibrio emotivo. Affrontate ogni situazione con lucidità e senza chiudervi in voi stessi.

Segni fortunati: energia e possibilità da sfruttare

4° Acquario: giornata ideale per risolvere alcuni contrasti recenti in amore.

Non siate troppo critici nei confronti del partner o di voi stessi. Il lavoro procede bene, ma è necessario mantenere la mente aperta alle nuove opportunità che si presenteranno.

3° Leone: le stelle vi invitano a guardare lontano. Questo è un buon momento per i nuovi incontri, quindi i single dovrebbero approfittare di questa energia positiva. Anche in ambito lavorativo, si prospettano novità interessanti: agite con sicurezza.

2° Vergine: il consiglio delle stelle è di ampliare i vostri orizzonti, soprattutto sul fronte professionale. Se desiderate vivere nuove esperienze, dovete solo trovare il coraggio di buttarvi e mettervi in gioco. Il successo è più vicino di quanto pensiate.

1° Sagittario: siete i veri protagonisti della giornata!

Le stelle vi invitano a essere audaci e a non perdere tempo con inutili esitazioni. In amore e nel lavoro, è il momento di osare e di portare avanti i vostri obiettivi con determinazione. Approfittatene per compiere passi importanti.