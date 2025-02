L'oroscopo del fine settimana 15 e 16 febbraio vedrà il pianeta Mercurio lasciare il segno dell'Acquario, che dovrà dimostrare costanza nei propri progetti professionali, mentre il Leone seguirà il proprio cuore. La Luna sarà a cavallo tra il segno della Vergine e della Bilancia, mentre il Capricorno potrebbe essere un po’ distaccato dal partner.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: il vostro weekend sarà abbastanza discreto in amore per voi nati del segno. Il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in opposizione dal segno della Bilancia.

Sul fronte professionale perderete l'appoggio di Mercurio, ma con le giuste valutazioni, riuscirete a trovare buone soluzioni per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: il pianeta Mercurio tornerà ad agire a vostro favore secondo l'Oroscopo. Vi sentirete più creativi nei vostri progetti professionali, dimostrando buone abilità ed efficienza nel gestire i vostri progetti. in amore la Luna vi darà sostegno durante la giornata di sabato, aiutandovi a godere di una relazione di coppia stabile e appagante. Voto - 8️⃣

Gemelli: il fine settimana potrebbe iniziare con il piede sbagliato. Durante la giornata di sabato, la Luna si troverà nel segno della Vergine, e potrebbe causare qualche piccola incomprensione tra voi e il partner.

Con il giusto atteggiamento però, e il sostegno di Venere, sarete in grado di recuperare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra produttività potrebbe calare, ora che Mercurio si trova in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo poco convincente in amore in questo weekend. Il pianeta Venere in quadratura potrebbe mettervi in crisi, facendo emergere alcune sbavature della vostra relazione di coppia.

In ambito professionale avrete grandi piani in mente, ora che Mercurio si troverà nel vostro segno zodiacale. Con il tempo, e il giusto impegno, saprete mettere insieme importanti progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un weekend pieno di emozioni grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. La giornata di domenica in particolare, sarà un trionfo di sentimenti e condivisione con la persona che amate.

Se siete single, seguite il vostro cuore, e presto troverete anche voi la persona giusta. Nel lavoro Mercurio non sarà più contro di voi. Se riuscirete a organizzarvi bene, potreste riuscire a raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale in calo nel prossimo periodo a causa di Mercurio in opposizione. Potreste notare alcune incongruenze nei vostri progetti, che vi costringeranno a rivedere la vostra tabella di marcia. In amore potrete contare sulla Luna in buon aspetto, in particolare durante la giornata di sabato. Il sostegno del partner sarà molto utile per voi in questo periodo. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di domenica sarà un raggio di sole per la vostra relazione sentimentale, ultimamente poco brillante.

Non sarete sempre così allegri verso il partner, ma avrete comunque a cuore il vostro rapporto. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante, avrete le idee giuste per continuare a costruire il vostro successo. Voto - 6️⃣

Scorpione: tenete sotto controllo le vostre reazioni in ambito sentimentale. La vostra relazione di coppia sarà appagante, ma a volte qualche piccolo sproloquio potrebbe non far piacere al partner. Sul posto di lavoro invece la situazione tenderà a migliorare ora che Mercurio si troverà in trigono dal segno amico dei Pesci. Ritroverete smalto e saprete portare in alto le vostre mansioni grazie anche all'energia di Marte. Voto - 8️⃣

Sagittario: il vostro fine settimana potrebbe non iniziare al meglio.

Nella giornata di sabato, infatti, la Luna sarà in quadratura, causando qualche piccolo dispiacere tra voi e la persona che amate. Fortunatamente, la situazione tenderà a migliorare già da domenica. In calo invece il settore professionale. Mercurio si sposterà nel segno dei Pesci, e potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, la vostra relazione di coppia non sarà così dolce. Potreste, infatti, essere più distaccati nei confronti del partner e faticare a vivere un rapporto equilibrato. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben organizzati grazie a Mercurio in sestile, ma con Marte in opposizione dal segno del Cancro, le energie non saranno molte.

Voto - 6️⃣

Acquario: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale durante questo weekend di febbraio. Nel lavoro continuerete a fare del vostro meglio, ma adesso dovrete essere capaci di evitare inutili imprevisti. Sul fronte amoroso Venere sarà favorevole, e la Luna in trigono durante la giornata di domenica metterà in risalto il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Pesci: questo weekend inizierà un po’ a rilento in amore a causa della Luna opposta. Ci saranno piccole discussioni con il partner, che per fortuna sarete in grado di risolvere già da domenica. In ogni caso, il vostro rapporto non sarà solidissimo. Per quanto riguarda il lavoro, l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi permetterà di ottenere di più dai vostri progetti, insieme a Marte in trigono. Voto - 7️⃣