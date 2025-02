Secondo l'oroscopo del weekend 22 e 23 febbraio, per i Pesci sarà un periodo all'insegna della passione, ma queste belle disposizioni astrali avranno vita breve. Invece i single non avranno influssi planetari significativi sulla loro vita sentimentale. Per quanto riguarda il settore legato ai soldi, i nati in Toro devono essere rigorosi nella gestione dei propri beni materiali per evitare spiacevoli sorprese. Il Leone ha invece finalmente l’opportunità per valorizzare le proprie risorse e possibilità di investimenti fruttuosi. Approfondiamo ora i dettagli per tutti con le relative pagelle.

Oroscopo di sabato 22 e domenica 23 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Vi state preparando per una fase di serenità nella vita sentimentale. Se siete già legati, la relazione con il vostro partner sarà caratterizzata da armonia e affetto. Anche se di recente avete dovuto affrontare delle sfide, queste dovrebbero essere ormai superate. Se siete single, l'influsso positivo di Giove vi regalerà un weekend intenso. Farete nuove conoscenze e, chissà, tra queste nuove conoscenze potrebbe esserci qualcuno di speciale. Da sempre attratti dalle operazioni finanziarie, elaborerete strategie complesse per ottimizzare le vostre risorse. L'Oroscopo vi consiglia di non complicare troppo le cose, perché la semplicità potrebbe rivelarsi più vantaggiosa.

Voto: 7

Toro – Durante il weekend, grazie al sostegno di Venere, la vostra vita coniugale sarà in armonia. Tuttavia, dovrete fare un grande sforzo per controllare la vostra suscettibilità, al fine di evitare un clima di irritabilità e fastidio che danneggerebbe questa buona intesa. Se siete single, avrete tutte le ragioni del mondo per amare questo weekend.

Potreste fare una nuova conoscenza sentimentale di grande qualità e con grande serenità, oppure potreste essere colpiti da un amore sensazionale a prima vista. In quest'ultimo caso, state certi che lo supererete. Non potrete permettervi di fare i capricci quando si tratta di gestire i vostri beni materiali. Dovrete essere rigorosi, altrimenti si presenteranno spiacevoli sorprese nei momenti più inaspettati.

Voto: 8

Gemelli – La vostra sfera coniugale sarà particolarmente protetta dalle stelle, favorendo un senso di solidarietà e complicità all'interno della coppia. L'influenza di Mercurio si farà sentire molto se siete nati nella seconda decade. Tuttavia, se appartenete alla terza decade, prestate attenzione ai litigi, che potrebbero degenerare. Se siete single, nuove relazioni potrebbero nascere inaspettatamente. Siate consapevoli, però, che un'eccessiva disinvoltura potrebbe compromettere l'immagine positiva che vi siete costruiti. Nel settore finanziario, gli influssi astrali non sembrano essere particolarmente favorevoli. Non è il momento di pensare di accumulare, anzi, potreste essere più inclini a spendere senza riflettere.

Valutate attentamente prima di concedere prestiti e, possibilmente, evitate di chiederne. Se dovesse presentarsi un'opportunità nel settore immobiliare, non lasciatevela sfuggire. Voto: 7

Cancro – Il clima astrale di questo weekend contribuirà probabilmente all'armonia e alla pace nella vostra relazione amorosa. Per trarre il massimo vantaggio da questi influssi, mostratevi tolleranti nei confronti dell'altra persona, facendo concessioni quando possibile. E soprattutto non siate gelosi. Se siete single, avrete molte occasioni per sedurre qualcuno, ma questa avventura dove vi porterà? Se siete alla ricerca di nuove esperienze per dare un po' di pepe alla vostra vita senza perdere la vostra indipendenza, vi aspetta una bella sorpresa.

Mercurio non avrà più un impatto diretto sulle vostre finanze. Questo non significa che attraverserete un periodo di magra, perché avrete ancora il sostegno di Urano. Ma, privati del sostegno di Mercurio, non beneficerete più dell'eccezionale fortuna che vi ha sostenuto negli ultimi tempi, e senza dubbio troverete meno buone opportunità. Voto: 7

Il weekend 22-23 febbraio dal punto di vista amoroso e finanziario: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L'influenza positiva di Venere vi regalerà un'esperienza amorosa appagante e priva di inibizioni. Raggiungere l'estasi sarà un gioco da ragazzi e la felicità vi sembrerà a portata di mano. Se siete single, potreste incontrare la vostra anima gemella grazie agli amici in comune.

Desidererete compiacere questa persona e vi impegnerete al massimo per farlo. Sul fronte economico, questo fine settimana vi offrirà l'opportunità di valorizzare al meglio le vostre risorse. Se avete dei risparmi, potrete effettuare investimenti fruttuosi. La fortuna sarà dalla vostra parte. Voto: 8

Vergine – In questo periodo, alcuni di voi potrebbero mostrare un atteggiamento eccessivamente sospettoso e curioso, rischiando di mettere a disagio il partner e di suscitare reazioni negative, seppur comprensibili. Per una convivenza armoniosa, è fondamentale che impariate a fidarvi reciprocamente; non ci sono alternative. Evitate qualsiasi manifestazione di gelosia e cercate di instaurare un dialogo aperto e sereno, in cui entrambi possiate esprimere liberamente i vostri desideri per migliorare la relazione.

Plutone potrebbe portare a guadagni significativi o a un aumento delle entrate, a patto che prendiate le iniziative necessarie e vi avvaliate di relazioni influenti. Tuttavia, potreste anche essere inclini a spendere in maniera esagerata o a fare progetti troppo ambiziosi, rischiando di perdere ciò che avete guadagnato. Cercate di controllare i vostri impulsi e considerate l'idea di investire i vostri risparmi, seguendo il consiglio di un proverbio: “Lasciate i vostri soldi al buio perché vi permettono di vedere la luce”. Voto: 6,5

Bilancia – L’oroscopo vi suggerisce di essere più aperti nelle vostre relazioni. La vostra abituale riservatezza potrebbe rivelarsi controproducente per la vostra vita di coppia.

Sforzatevi di esprimere calore e affetto: ciò migliorerà significativamente il rapporto con il vostro partner. Se siete single, vivete le relazioni e i flirt per quello che sono, senza troppe aspettative. Considerateli come piacevoli distrazioni per contrastare la vostra attuale malinconia. Sul fronte finanziario, i vostri progetti si preannunciano promettenti e gli influssi astrali vi sosterranno nella loro realizzazione. Tuttavia, prestate attenzione a non farvi sopraffare dall'ambizione. Voto: 7

Scorpione – Se siete sposati, concluderete questa settimana senza un briciolo di tensione. Anche la spiacevole configurazione di Giove non avrà un effetto negativo sulla vostra relazione. In queste circostanze, la vostra vita di coppia riacquisterà tutto il suo significato e la sua profondità.

Per i single, questo è uno dei migliori weekend dell'anno per l'amore. Avete la concreta possibilità di incontrare una persona importante. Approfittate di queste configurazioni astrali eccezionalmente benefiche. Dedicherete molto tempo alla gestione della vostra situazione finanziaria e alla ricerca dei migliori investimenti possibili, quelli più redditizi a medio e lungo termine. Tutta questa energia non sarà vana, anzi, otterrete ottimi risultati. Voto: 7,5

Astrologia per il weekend 22-23 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nel vostro rapporto di coppia vi troverete a camminare su un terreno instabile, forse sull'orlo di una crisi. Anche se in passato siete sempre riusciti a superare le difficoltà, le tensioni attuali potrebbero rivelarsi particolarmente pesanti.

Non sfidate la sorte, cercate di risolvere i problemi prima che degenerino in una situazione ingestibile. Il weekend sarà impegnativo, caratterizzato da difficoltà economiche che dovrete affrontare senza aiuti esterni. In questo periodo, in cui vi sembrerà di dover sopportare un peso enorme, dovrete dimostrare calma e coraggio, e soprattutto mantenere un atteggiamento distaccato di fronte ai problemi. Voto: 5

Capricorno – Venere dovrebbe proteggere la vostra vita di coppia durante il fine settimana. La situazione sarà un po' meno tesa rispetto al passato. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non lasciare che il vostro partner si chiuda in sé stesso, rifiutando di dialogare o di fare concessioni.

Alcuni single del segno penseranno seriamente al matrimonio. Vedovi e divorziati saranno tentati da una nuova esperienza. Tuttavia, sarebbe meglio rimandare questi progetti, poiché gli influssi astrali del momento non sono molto favorevoli. Sul fronte finanziario, sarete sostenuti da Saturno, che vi darà energia e spirito combattivo. Questo pianeta vi permetterà di risolvere efficacemente i vostri problemi economici. Inoltre, incoraggerà alcune persone a venire in vostro aiuto. Voto: 6,5

Acquario – Chi si trova in una relazione di coppia avrà numerose opportunità per esprimere affetto e sedurre il partner. Alcuni potrebbero essere tentati da un'avventura, anche se ciò potrebbe mettere a rischio una relazione stabile.

Godetevi la vita, ma siate consapevoli delle conseguenze delle vostre azioni. Se siete single, le avventure di una notte non vi attrarranno affatto e sarete alla ricerca di una persona con cui condividere la vita. La persona che incontrerete questo weekend potrebbe rivelarsi il partner ideale. In campo finanziario, dovrete valutare spese importanti o impreviste relative alla vostra proprietà. Tuttavia, Giove non sarà favorevole all'acquisto o a transazioni in questo periodo. Nonostante ciò, la sua azione potrebbe essere ostacolata da Mercurio, che potrebbe presentarvi una proposta interessante. Nel complesso, sarete in grado di agire, ma con grande cautela. Voto: 7

Pesci – Venere vi promette grandi momenti di complicità coniugale e di raffinata sensualità durante questo fine settimana. Approfittatene, perché queste belle disposizioni astrali avranno vita breve. Se siete single, nessun pianeta avrà un impatto diretto sulla vostra vita sentimentale. Chi è appena uscito da un periodo in cui ha messo in discussione la propria vita sentimentale inizierà a ritrovare l'equilibrio. Inoltre, Venere in aspetto armonico potrebbe riservarvi una piacevole sorpresa. Per quanto riguarda il settore dedicato ai soldi, fate attenzione alle offerte troppo belle per essere vere. Siate molto vigili e non riponete troppo in fretta la vostra fiducia in qualcuno, altrimenti potreste pentirvene. Scegliete di andare sul sicuro. Voto: 7.