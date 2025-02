Le previsioni dell'oroscopo del 9 febbraio vedono i Sagittario in alto in classifica. Per i Toro, invece, ci sono cambiamenti importanti in arrivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: non lasciatevi condizionare troppo dal giudizio altrui. Ci sono delle questioni molto importanti che fareste bene a prendere in considerazione specie per quanto riguarda il vostro futuro.

11° Bilancia: le stelle vi invitano ad allargare i vostri orizzonti senza perdere di vista quelli che sono i vostri interessi e le vostre abitudini. In amore è importante essere concentrati su quello che vi interessa davvero.

10° Acquario: novità in arrivo dal punto di vista dei rapporti di coppia. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è opportuno prendersi un po' di tempo per riflettere accuratamente.

9° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 9 febbraio vi invitano a essere decisi e determinati. Non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto, cercate di cogliere al volo certe occasioni che potrebbero capitarvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: apritevi a nuove esperienze e non siate troppo chiusi in voi stessi e nella vostra cerchia di amicizie. Se volete raggiungere dei traguardi importanti, è bene che vi apriate di più.

7° Toro: cambiamenti interessanti dal punto di vista sentimentale.

Un ricordo del passato potrebbe aprirvi nuove opportunità e spingervi ad acquisire nuove consapevolezze, cercate di essere cauti.

6° Cancro: l'oroscopo del 9 febbraio vi vede in netto miglioramento dal punto di vista dei rapporti di coppia. Nel lavoro, invece, dovete mantenere la calma ed evitare le provocazioni.

5° Vergine: tenete gli occhi ben aperti sui nuovi incontri e su tutto ciò che il futuro vi riserva.

In amore dovete essere coraggiosi, mentre nel lavoro è meglio non essere troppo pretenziosi.

Oroscopo segni fortunati del 9 febbraio

4° in classifica Scorpione: non siate troppo impazienti e, soprattutto, non tirate la corda nei rapporti di coppia. Le stelle vi invitano a osare di più in ambito professionale in quanto ci sono delle ottime opportunità per voi.

3° Sagittario: momento molto importante per quanto riguarda i nuovi incontri. Imparate dai vostri errori, in modo da evitare di commettere sempre gli stessi. In amore è tempo di osare di più.

2° Acquario: nel lavoro ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo. Mercurio nel segno vi rende particolarmente preparati e operosi, cercate solamente di non dare troppo l'impressione dei saputelli.

1° Capricorno: l'oroscopo del 9 febbraio vi vede particolarmente favoriti dal punto di vista sentimentale. C'è una Luna nuova e positiva in grado di influenzare le vostre decisioni in meglio.