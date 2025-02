L'oroscopo della giornata di domenica 16 febbraio vedrà un Leone raggiante in amore, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, invece i nativi Capricorno non saranno così entusiasti della loro vita amorosa. Sole e Mercurio saranno uniti per i Gemelli, permettendo di raggiungere buone prestazioni al lavoro, mentre i Pesci saranno piuttosto dinamici nei loro progetti.

Previsioni oroscopo domenica 16 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che vedrà la Luna in cattivo aspetto. Con il partner potrebbe esserci qualche piccola crisi da superare, ma con Venere in congiunzione riuscirete a superare gli ostacoli.

Se siete single non siate precipitosi nel voler dichiarare i vostri sentimenti a una persona appena conosciuta. Sul posto di lavoro la vostra produttività sarà molto buona, al pari di colleghi più esperti di voi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali stabili in campo sentimentale per voi nativi del segno. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, permettendovi di vivere un rapporto nel complesso soddisfacente. In campo lavorativo Mercurio porterà buone idee, e con Marte in sestile avrete energie a sufficienza per portarle a termine. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Mercurio in quadratura dal segno dei Pesci, ci sarà qualche imprevisto di troppo in ambito professionale. Fortunatamente, Sole e Mercurio saranno uniti per voi, e con il giusto impegno, sarete in grado di raggiungere buone prestazioni.

In amore ci penseranno la Luna e Venere a garantirvi un rapporto dolce e appagante con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale poco entusiasmante in questo periodo. Non vi sentirete sempre a vostro agio con il partner, a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Attenzione a non infiammarvi per questioni relativamente da poco.

Per quanto riguarda il lavoro vostri progetti procederanno lungo la giusta direzione. Avrete le capacità e le risorse necessarie per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Leone: la giornata di domenica che vi vedrà raggianti in amore, forti del sostegno della Luna e di Venere. Non avrete occasione migliore per vivere momenti indimenticabili con la persona che amate, che possano rafforzare il vostro legame.

Sul fronte lavorativo accettate i consigli che gli altri avranno da darvi, soprattutto se non coprite una posizione così favorevole. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una domenica tutto sommato discreta per la vostra storia d'amore. Queste stelle non saranno particolarmente influenti, ciò nonostante vi permetteranno di trascorrere piacevoli ore con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non essere troppo ambiziosi in questo periodo, considerato Mercurio in cattivo aspetto. Potreste non avere le risorse necessarie per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi aiuterà a portare un po’ di stabilità all'interno della vostra relazione di coppia.

Venere rimane in cattivo aspetto, dunque, single oppure no, non aspettatevi momenti estremamente romantici. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di qualche garanzia in più prima di cimentarvi in progetti un po’ più complessi. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale nel complesso stabile durante questa giornata di domenica. Queste stelle saranno poco influenti, di conseguenza, non aspettatevi una relazione piena di passione. Accontentatevi per il momento di qualche bacio sulla guancia. Sul posto di lavoro sarete in grado di gestire i vostri progetti in modo più logico e razionale grazie a Mercurio, con risultati più in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'arrivo di Mercurio nel segno dei Pesci potrebbe rovinare i vostri piani in campo professionale.

Avrete ancora buone capacità, ma dovrete giocare bene le vostre carte affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. In amore sarà una domenica serena per la vostra relazione di coppia, grazie al sostegno della Luna e di Venere, che renderanno più appagante il rapporto con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Capricorno: vi aspetta una domenica difficile sul piano emozionale. Single oppure no, con la Luna e Venere in cattivo aspetto, faticherete molto a esprimere i vostri sentimenti. Attenzione dunque a quello che potreste dire o fare. In ambito lavorativo non vi sentirete in splendida forma a causa di Marte, e lo noterete dai vostri progetti che andranno un po’ a rilento. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali convincenti in questo periodo dal punto di vista sentimentale.

La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi permetteranno di godere di una relazione di coppia unica. In ambito professionale Giove stimolerà la vostra creatività, rendendovi piuttosto attivi. Sarà possibile ottenere risultati piuttosto soddisfacenti se v'impegnerete a sufficienza. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi permetterà di lavorare in modo dinamico grazie a Mercurio. Avere una certa flessibilità vi permetterà di gestire sempre in modo originale le vostre mansioni. In ambito amoroso sarà bello poter trascorrere un po’ di tempo con la persona che amate, senza avere il peso delle aspettative sulle spalle. Voto - 8️⃣