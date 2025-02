L'oroscopo della giornata di domenica 23 febbraio annuncia nuove sfide sul lavoro per i Pesci, che sapranno superarle agevolmente, mentre il Capricorno dimostrerà empatia in amore grazie alla Luna in congiunzione. Intanto la Vergine si dimostrerà più disponibile nei confronti del partner, mentre l'Ariete non dovrà essere troppo egoista.

Previsioni oroscopo domenica 23 febbraio 2025 e classifica

Ariete: vi accomuna una scarsa voglia di fare in questa giornata di domenica, che avrà delle ripercussioni sul settore professionale. Anche se Giove sarà favorevole, avrete bisogno di staccare la spina un po’, e non pensare a rincorrere sempre il successo.

In amore la Luna potrebbe mettervi in difficoltà all'interno del vostro rapporto. Anche se Venere sarà favorevole, non sarà facile far trasparire le emozioni. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali sopra le aspettative. Con la Luna in trigono dal segno del Capricorno dedicherete le giuste attenzioni alla persona che amate, godendo di un rapporto dolce e appagante. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Marte e Mercurio per centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale discreta. Venere illuminerà il vostro rapporto, ma dovrete anche essere capaci di gestire eventuali momenti di crisi. Se siete single non correte troppo: approfondite il vostro legame un po’ per volta.

Nel lavoro sarà importante per voi mantenere una certa qualità nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che difficilmente vi darà delle soddisfazioni in questa domenica di febbraio. Con la Luna e Venere contro di voi, single oppure no, non ci saranno grandi occasioni per condividere i vostri sentimenti.

Sul posto di lavoro avrete delle idee ben chiare per i vostri progetti. Attenzione soltanto a non essere precipitosi. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali convincenti in questa giornata di domenica. Venere vi regalerà buone emozioni da vivere, ma a volte sarà necessario fare qualcosa di più per mantenere una bella armonia nel vostro rapporto.

In quanto al lavoro a volte sarete preda di alcune preoccupazioni, ad esempio sulle scadenze dei vostri progetti. Avrete buone abilità, e un buon cielo a sostenervi: dovrete solo credere di più nelle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica che vedrà la Luna agire a vostro favore. Vi dimostrerete più disponibili e gentili nei confronti del partner, godendo un rapporto più tranquillo e appagante. Sul posto di lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento, considerato la posizione scomoda di Mercurio e di Giove. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà stelle poco armoniche nei vostri confronti. In questa domenica cercate di rilassarvi e non pensare troppo a quelle piccolezze del vostro rapporto che per voi sembrano problemi insuperabili.

In ambito lavorativo farete notare agli altri che siete competenti nel vostro settore, pronti a dare sempre il meglio in ogni contesto. Voto - 6️⃣

Scorpione: ultima giornata della settimana positiva per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete bene insieme al partner, grazie al sostegno della Luna, godendo di un rapporto stabile e maturo. Per quanto riguarda il lavoro, un passo alla volta, i vostri progetti faranno importanti progressi, da essere fieri di voi stessi. Voto - 9️⃣

Sagittario: riuscirete a godervi questa domenica in totale spensieratezza, soprattutto in amore, grazie al sostegno del pianeta Venere in trigono. Se siete single la vostra cerchia di amici assumerà un valore sempre più importante.

In quanto al lavoro meglio non perdere troppo tempo in progetti che non vi daranno grandi risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi darà una mano in amore in questa domenica di febbraio, contrastando il pianeta Venere in quadratura. Single oppure no, riuscirete a comprendere meglio i sentimenti degli altri, nel tentativo di stabilire un legame più profondo. In campo professionale farete buoni progressi nei vostri progetti, con risultati tangibili, che vi stimoleranno ad andare avanti. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno una certa allegria ed entusiasmo nella vostra vita sentimentale grazie a Venere in sestile. Potrebbe essere il momento ideale per fare un passo avanti nel vostro rapporto.

Nel lavoro preparatevi ad affrontare qualsiasi impegno con grande slancio e determinazione, aiutati dal sostegno di Giove in trigono. Voto - 8️⃣

Pesci: ci saranno nuove sfide da affrontare al lavoro in questo periodo e con il sostegno di stelle come Mercurio e Marte, vi sentirete pronti a superare qualunque ostacolo. In ambito amoroso godrete di una buona intesa con la persona che amate grazie alla Luna in sestile. Se siete single vi dimostrerete gentili solo con chi se lo merita. Voto - 8️⃣