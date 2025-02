L'oroscopo della giornata di domenica 9 febbraio annuncia un Cancro in cerca d'affetto, spinto dalle buone intenzioni della Luna in congiunzione, mentre l'Ariete non dovrà essere troppo impulsivo nei confronti del partner.

Il Capricorno non sarà particolarmente emotivo e apparirà eccessivamente rigido, mentre il pianeta Marte porterà grandi energie ai nativi Pesci.

Previsioni oroscopo domenica 9 febbraio 2025 e classifica: Gemelli felici col partner

Ariete: ultima giornata della settimana abbastanza impegnativa per voi nativi del segno. La Luna in quadratura vi darà filo da torcere con la persona che amate, rendendovi impulsivi e sgarbati nei confronti del partner.

Sul posto di lavoro sarete abbastanza oculati nelle vostre scelte, sfruttando la bontà del pianeta Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣

Toro: il lavoro avrà un certo valore per voi, soprattutto in questo periodo di opportunità. Di contro, non dovrete farne una questione di vitale importanza, anche perché con Mercurio in quadratura non sempre avrete gli strumenti necessari per completare certi progetti. In amore affidatevi alla Luna in sestile per godervi questa domenica di serenità con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive in questa domenica di febbraio. Venere vi sorriderà dal segno dell'Ariete e vi permetterà di trascorrere momenti felici insieme al partner, grazie anche al vostro atteggiamento più romantico e sensibile.

Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete sicurezza nelle vostre idee grazie a Mercurio. Giove invece vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale non molto brillante in questo periodo a causa di Venere. In questa domenica di febbraio però, la Luna sarà dalla vostra parte. Single oppure no, sarete in cerca d'affetto, soprattutto da parte di chi ha dimostrato di starvi vicino.

Sul posto di lavoro alcuni progetti avranno un grande valore per voi. Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata dal punto di vista amoroso per voi nativi del segno. Venere vi sorriderà dal segno dell'Ariete, regalandovi buone opportunità per stare bene insieme alla persona che amate. Se siete single approfittate di questo periodo per conoscere nuove persone e creare nuovi legami.

In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi per il momento. Giove sarà favorevole, ma con Mercurio in opposizione potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno del Cancro renderà questa domenica più dolce dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, godrete di momenti più teneri con la persona che amate, che potrebbero anche portare a qualcosa di più. In ambito professionale dovrete essere più razionali, ma soprattutto determinati in quel che fate, evitando di farvi prendere dalle emozioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una domenica poco entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti, considerate la Luna e Venere in cattivo aspetto.

Il vostro atteggiamento verso il partner potrebbe non essere così convincente, scatenando possibili incomprensioni o litigi. Sul posto di lavoro ve la caverete bene grazie a Mercurio, anche se l'atmosfera tra voi e i colleghi non sarà così tranquilla. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo costruttivo in amore per voi nativi del segno. La Luna vi metterà a vostro agio con il partner, ma non aspettatevi momenti da batticuore. Sul posto di lavoro non ci saranno grandi opportunità a causa di Mercurio in quadratura. Di contro, Marte vi darà buone energie per reagire alle difficoltà e ottenere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali sopra le aspettative. In questa giornata, potrete contare su Venere in trigono per costruire un legame solido con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single il vostro romanticismo non passerà inosservato. Per quanto riguarda il lavoro darete ascolto alla vostra parte razionale, rimanendo su un sentiero già tracciato che vi porterà al successo. Voto - 9️⃣

Capricorno: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non sarete particolarmente emotivi in questa domenica di febbraio. Tra voi e il partner ci saranno chiaramente dei problemi da risolvere. Se però non farete un passo indietro, difficilmente la vostra relazione potrà andare avanti. Sul posto di lavoro non sarete così disposti a fare sacrifici se non arrivano i risultati sperati. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo magnifico per la vostra relazione di coppia secondo l'Oroscopo. Una bella Venere in sestile riempirà questa domenica di momenti di tranquillità e passione per voi e il partner.

Se siete single provate a trascorrere più tempo con la vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio vi indicherà la giusta direzione verso il successo. Giove invece vi darà la fortuna e le risorse di cui avrete bisogno. Voto - 9️⃣

Pesci: il pianeta Marte in trigono porterà buone energie per gestire al meglio i vostri progetti professionali. Ci sarà forse qualche difficoltà da superare, ciò nonostante sarete nelle condizioni di poter svolgere bene il vostro lavoro. In amore la Luna vi aiuterà a mantenere una bella armonia all'interno della vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣