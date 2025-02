L'oroscopo di giovedì 20 febbraio annuncia un Leone un po’ nervoso in amore a causa della Luna in quadratura, probabilmente per qualcosa d'importante da dire al partner, mentre i nati Cancro si sentiranno particolarmente determinati al lavoro. I nati Scorpione avranno un certo talento in quel che fanno, mentre i Bilancia potrebbero sentirsi un po' smarriti.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 20 febbraio e classifica

Ariete: giornata di giovedì piacevole in amore. La Luna sarà lontana da posizioni scomode, lasciando spazio a una bella Venere in congiunzione, pronta a regalarvi dolci emozioni.

Sul posto di lavoro i vostri progetti saranno a buon punto. Fate attenzione ai dettagli, quelli più importanti, mantenendo una buona concentrazione. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in opposizione dal segno dello Scorpione potrebbe rendervi un po’ critici in questo giovedì di febbraio. Non sarete sempre così amichevoli verso la persona che amate, probabilmente anche a causa di alcuni problemi in sospeso da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene, ma sarete ancora un po’ distanti dal concetto di perfezione. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva in questo periodo. Venere illuminerà la vostra relazione di coppia, concedendovi momenti di piacevole intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sul posto di lavoro raggruppate le vostre idee migliori per cercare di mettere in atto progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Cancro: con Mercurio in trigono dal segno dei Pesci e Marte in congiunzione, vi sentirete particolarmente determinati al lavoro secondo l'Oroscopo. Potreste avere in mano idee molto interessanti per i vostri progetti, che potrebbero fare la differenza.

In amore la Luna vi darà una mano in questo periodo a risolvere alcuni conflitti con il partner. Di contro, Venere sarà ancora in quadratura, limitando la passione tra voi. Voto - 7️⃣

Leone: sarete un po’ nervosi in amore in questa giornata di giovedì, colpa della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Potreste avere qualcosa d'importante da dire alla persona che amate, ma non riuscirete a trovare il tempo o il modo giusto per farlo.

In quanto al lavoro, dovrete essere più attenti a quello che fate. Anche se state attraversando un periodo impegnativo, ma proficuo, avrete comunque bisogno di buone idee. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un giovedì interessante per la vostra vita sentimentale. Sarete aperti al dialogo con la persona che amate, ma non sempre le emozioni traspariranno nei vostri discorsi o nel vostro modo di fare. Sul posto di lavoro Mercurio e Giove saranno ancora contro di voi. Sarà importante cercare di sbloccare questa situazione di stallo per poter andare avanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che potrebbero vedervi un po’ smarriti in amore a causa di Venere in opposizione. Single oppure no, cercate di essere un po’ più morbidi nei confronti della persona che amate, superando i problemi avuti in precedenza.

Dovrete convivere ancora a lungo con questo cielo contrario, quindi, cercate di indorare un po’ la pillola. Nel lavoro la vostra produttività sarà buona, e vi permetterà di raggiungere risultati soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: avrete un certo talento in quel che fate in questo periodo. Mercurio e Marte vi metteranno nelle giuste condizioni per stupire tutti con le vostre idee e il vostro modo di fare. A confermarlo, saranno i risultati che riuscirete a blindare. Sul fronte amoroso potrete contare sulla Luna in congiunzione, che vi metterà un certo buon umore, da condividere con la vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo difficile in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Sarebbe opportuno dire apertamente ciò che non funziona nel vostro impiego, e trovare soluzioni adeguate per poter risalire la china.

In amore vi sentirete a vostro agio con la persona che amate grazie a Venere. Il sostegno del partner sarà molto utile in questo periodo per poter andare avanti e superare gli ostacoli della vita quotidiana. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di giovedì che vedrà la Luna in buon aspetto, contro questa Venere in quadratura. Single oppure no, avrete buoni sentimenti dentro, ma non sarete così bravi nel manifestarli. In ambito lavorativo invece sarete sicuri delle vostre capacità, abili nel trovare le idee giuste per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna e Venere saranno in contrapposizione in questo periodo. Non vi sentirete così in vena di condividere le vostre emozioni al partner. Preferirete attendere il momento più adatto per vivere al meglio la vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro non sarete sempre sicuri delle vostre capacità, ma sappiate che con il giusto impegno potrete ambire in alto. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale solida in questo periodo grazie alla Luna in trigono. Dimostrerete saggezza e buoni sentimenti verso il partner, pronti a vivere un rapporto serio e maturo in ogni occasione. Sul posto di lavoro le vostre prospettive finanziarie saranno chiare e valide. Sarete pronti a mettervi in gioco per mettere sul piatto progetti di successo. Voto - 9️⃣