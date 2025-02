L'oroscopo della giornata di giovedì 27 febbraio prevede una Vergine un po’ troppo spavalda, sia in amore che nel lavoro, mentre i nativi Scorpione cercheranno rifugio nella fantasia e nella creatività per vivere al meglio la loro vita quotidiana. I Gemelli avranno bisogno di sicurezze in amore per poter andare avanti, mentre il Toro sarà più maturo nei confronti del partner.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 27 febbraio segno per segno

Ariete: il vostro giovedì si rivelerà stabile in campo amoroso, grazie alla presenza dominante di Venere nel vostro segno.

Il pianeta dell'amore vi regalerà dolci emozioni da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale cercate di gestire nella maniera più adatta le risorse a vostra disposizione per centrare il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Toro: avrete bisogno di raggiungere obiettivi più ambiziosi in campo professionale in questo periodo, e con il sostegno di Mercurio e Marte non vi tirerete indietro in nessuna circostanza. Per quanto riguarda i sentimenti, in questo giovedì di febbraio potrete contare sulla Luna favorevole per dimostrarvi più maturi e interessati alla vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna che passa in quadratura dal segno dei Pesci, sentirete l'esigenza di vivere un rapporto più stabile.

Avrete bisogno di sicurezze nella vostra relazione di coppia, e per farlo, dovrete essere voi per primi a dare qualche garanzia al partner. In campo lavorativo attenzione a non commettere errori di valutazione, che potrebbero scatenare problemi difficili da risolvere. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che vedrà la Luna arrivare in vostro soccorso nel prossimo periodo per voi nativi del segno.

Vi sentirete più vicini al partner in questo periodo, nel tentativo di comprendere come poter migliorare la vostra relazione di coppia e la vostra vita sentimentale. Nel lavoro avrete grandi idee e ambizioni che potrebbero portarvi lontano, ma attenzione a non avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di giovedì migliore per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna smetterà di opporsi a voi, lasciando spazio a Venere in trigono. Sarete spinti da buone intenzioni, pronti a condividere il meglio di voi verso la persona che amate. In campo lavorativo farete del vostro meglio, ma non sempre avrete le capacità necessarie per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: l'arrivo della Luna nel segno dei Pesci potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra vita sentimentale. Il rapporto con il partner potrebbe rivelarsi più aspro, anche a causa del vostro atteggiamento un po’ troppo spavaldo in alcune circostanze. Anche nel lavoro la situazione non sarà così favorevole. Non sarete sempre così pieni di risorse per gestire nella maniera più adatta le vostre mansioni, considerato Giove e Mercurio contro di voi.

Voto - 6️⃣

Bilancia: questo giovedì di febbraio continuerà a vedere il pianeta Venere in opposizione. Farete un po’ fatica a vivere al meglio il vostro rapporto. In questo periodo, sarà importante prima di tutto ritrovare stabilità tra voi e il partner. I sentimenti verranno dopo. In campo professionale giocherete sul sicuro, evitando di mettervi in difficoltà in progetti troppo complessi o articolati. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali sopra la media in questa giornata di giovedì. La Luna porterà sostegno al vostro rapporto, regalandovi dolci emozioni e momenti di maturità tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti con soddisfazione. Rifugiandovi nella vostra fantasia e creatività, troverete soluzioni molto interessanti per i vostri progetti e per la vostra vita quotidiana.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una giornata tra alti e bassi in campo sentimentale a causa della Luna in quadratura. Qualche incomprensione di troppo potrebbe aprire vecchie ferite. Attenzione dunque al vostro modo di fare nei confronti della persona che amate. In ambito professionale meglio non avere pretese troppo elevate, che poi potreste non riuscire a rispettare. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna in sestile dal segno dei Pesci vi aiuterà a comprendere meglio i sentimenti del partner in questo periodo. Non ci saranno grandi momenti di passione, ma potrebbe essere un buon momento per stabilire un discreto equilibrio all'interno della vostra relazione sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro modo di fare sarà impeccabile, riflesso dei grandi risultati che riuscirete a portare a casa.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali positive in questo periodo grazie alla posizione di Venere in sestile. Godrete di una splendida sintonia con la persona che amate, che vi spingerà a godere di momenti bellissimi da ricordare a lungo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul posto di lavoro sarete sempre sull'attenti, ma non potrete sempre pretendere di ambire al miglior risultato possibile. Voto - 8️⃣

Pesci: ambito lavorativo solido grazie a queste stelle favorevoli. Saprete mettere in pratica le vostre idee, e mettere insieme progetti di primo livello grazie a Mercurio e Marte. In amore la Luna si affaccerà al vostro segno, portando momenti di maturità e romanticismo. Se siete single abbiate fiducia nei vostri sentimenti, e fatevi avanti con coraggio. Voto - 8️⃣