L'oroscopo di giovedì 6 febbraio annuncia l'arrivo della Luna nel segno dei Gemelli, che potranno finalmente esprimere al meglio le loro emozioni, mentre i nativi Bilancia dimostreranno maggiore intraprendenza al lavoro. I progetti professionali dei nativi Leone procederanno a rilento, mentre Urano renderà i nativi Capricorno lungimiranti al lavoro.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 6 febbraio e classifica

Ariete: per intraprendere nuove strade in campo professionale, dovrete trovare idee che possano fare la differenza. Con Mercurio in sestile dal segno dell'Acquario, potrebbe essere il momento adatto per investire più risorse.

In amore sarà un periodo di crescita per la vostra relazione di coppia, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, che illumineranno il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Toro: il vostro modo di lavorare potrebbe non essere così efficace considerato Mercurio in quadratura dal segno dell'Acquario. Farete fatica a trovare idee adeguate per i vostri progetti, che possano davvero fare la differenza. In amore lasciate perdere ogni tipo di polemica, e concentratevi maggiormente sul benessere della vostra storia d'amore. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale finalmente ben allineata nei vostri confronti secondo l'Oroscopo. La Luna e Venere regoleranno una relazione di coppia più armoniosa. Se siete single riuscirete a essere più attraenti agli occhi degli altri.

In campo professionale saprete trasformare in buone idee in progetti di successo, grazie alla posizione favorevole di Mercurio. Voto - 9️⃣

Cancro: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, non ci saranno grandi occasioni sentimentali in questo periodo. Single oppure no, avrete bisogno di fare chiarezza nel vostro cuore o nella vostra relazione di coppia per trovare il vostro benessere interiore e quello della persona che amate.

In campo lavorativo le idee non vi mancheranno. Potreste però non avere i mezzi necessari. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che vi vedrà piuttosto attivi secondo l'oroscopo di giovedì. Con la Luna e Venere in buon aspetto, single oppure no, troverete sempre il modo adatto per far emergere la passione tra voi e la persona che amate.

In campo professionale invece, al momento non coprite una buona posizione. Avrete bisogno di mettere insieme risultati migliori per poter ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali sottotono in campo amoroso in questa giornata di giovedì. La Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà in questo periodo, spingendovi a fare qualcosa d'impulsivo e controproducente per la vostra relazione di coppia. In ambito professionale valuterete bene ogni situazione, prima di gettarvi in nuovi progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di giovedì che vi vedrà più intraprendenti in ambito professionale. Porterete avanti i vostri progetti con impegno, costruendo il vostro successo un passo alla volta.

In amore la Luna sarà favorevole, ciò nonostante, non aspettatevi momenti da batticuore considerato Venere in opposizione. Voto - 7️⃣

Scorpione: state facendo un po’ fatica nei vostri progetti professionali a causa di Mercurio in cattivo aspetto. Marte vi darà la forza per reagire, ma non sempre sarete nelle condizioni giuste per raggiungere i vostri obiettivi. In amore godrete di una relazione stabile. Forse non ci saranno sempre momenti bellissimi con la vostra anima gemella, ma starete sicuramente bene insieme. Voto - 7️⃣

Sagittario: ci sarà ancora qualche difficoltà da superare nella vostra relazione di coppia. Anche se Venere in trigono vi darà buone emozioni, con la Luna in opposizione potrebbe esserci qualche incomprensione da risolvere.

In campo lavorativo vi darete da fare in questo periodo, ma attenzione a non esagerare con la mole di lavoro da portare a termine. Voto - 7️⃣

Capricorno: la posizione favorevole di Urano nel segno amico del Toro, vi renderà più lungimiranti in campo professionale. Sarete di larghe vedute, e con le giuste idee, farete importanti progressi. In amore non ci saranno grandi momenti d'amore tra voi e la vostra fiamma. Dovrete trovare il giusto pretesto per aprirvi al dialogo e costruire un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che si accenderà di emozioni in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere illumineranno la vostra vita sentimentale e, single oppure no, vivrete momenti dolcissimi con la vostra fiamma.

In quanto al lavoro, Mercurio porterà buone idee, che se ben gestite, vi porteranno molto lontano. Voto - 8️⃣

Pesci: non vi sentirete così in vena di emozioni in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura. Sentirete l'esigenza di risolvere alcuni conflitti con la persona che amate, ma dovrete farlo senza essere impulsivi. In campo lavorativo porterete avanti i vostri progetti con impegno. Attenzione però a non prendervi troppi rischi. Voto - 7️⃣