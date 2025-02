L'oroscopo della giornata di lunedì 10 febbraio annuncia che la Vergine sarà un po’ timida in amore, mentre il Leone si sentirà sopraffatto dagli impegni. Giove e Mercurio renderanno il lavoro dei Gemelli proficuo, mentre i nati sotto il segno del Capricorno dovranno mantenere la calma in amore.

Previsioni oroscopo lunedì 10 febbraio 2025 e classifica

Ariete: questa settimana di febbraio non inizierà nel migliore dei modi, a causa della Luna in quadratura dal segno del Cancro. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, basare il vostro rapporto solo sulle emozioni potrebbe non essere sufficiente.

In ambito lavorativo troverete soluzioni adeguate per i vostri progetti, grazie al sostegno di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di lunedì altalenante dal punto di vista amoroso. Nelle prossime ore, la Luna passerà contro di voi, mettendo in mostra alcuni limiti della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno alcuni progetti che sfuggiranno al vostro controllo. Sappiate che non potete fare tutto da soli. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti nel prossimo periodo, portando equilibrio e armonia all'interno della vostra relazione di coppia. Sarà bello notare il buono della vostra storia d'amore anche nelle piccole cose.

In ambito professionale avrete voglia di progetti e situazioni proficue, che possano farvi crescere e accumulare nuove esperienze. A tal proposito, Giove e Mercurio saranno vostri alleati. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale che vedrà dei momenti cupi nella vostra storia d'amore. Con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, farete molta fatica a vedere la vostra relazione di coppia positivamente.

Se siete single potreste non sentirvi pronti ad affrontare un nuovo rapporto. In ambito professionale state radunando le vostre idee migliori per mettere in piedi progetti di più ampio respiro. Voto - 6️⃣

Leone: il weekend purtroppo non è bastato per cercare di recuperare terreno al lavoro. State ottenendo risultati convincenti, ma vi sentirete sommersi dagli impegni, faticando a mantenere il passo con la vostra tabella di marcia.

Sul fronte amoroso arriverà la Luna a sostenervi nel prossimo periodo. Vi aspettano momenti intensi nella vostra vita sentimentale, ma dovrete essere voi a decidere di lasciarvi andare. Voto - 7️⃣

Vergine: vi sentirete un po’ timidi a farvi avanti in amore in questo periodo. Queste stelle saranno poco influenti, facendovi sentire quasi insicuri delle vostre scelte. Ebbene, seguite il vostro cuore, e lasciate che le emozioni parlino al posto vostro. Per quanto riguarda il lavoro non avrete una direzione esatta nei vostri progetti. Ciò potrebbe stimolare la vostra creatività, proponendo qualcosa di nuovo. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna si metterà in una posizione più favorevole nei vostri confronti nel prossimo periodo.

La vostra relazione di coppia continuerà a non essere così adorabile, ciò nonostante, avrete la maturità giusta per comprendere cosa fare per vivere un rapporto migliore. Nel lavoro avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti grazie a Giove e Mercurio, ottenendo risultati piuttosto soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali in calo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. L'astro argenteo si sposterà in giornata nel segno del Leone, causando qualche incomprensione di troppo tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di idee migliori per i vostri progetti, che possano fare davvero la differenza. Limitarsi a fare il compitino potrebbe non essere sufficiente.

Voto - 6️⃣

Sagittario: la sfera sentimentale vi farà sentire semplicemente unici con la persona che amate. L'arrivo della Luna nel segno amico del Leone, insieme a Venere in trigono, porteranno momenti di grande intesa tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale non avrete mai dubbi su come gestire le vostre mansioni. Attenzione però a Giove in opposizione, che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, dovrete mantenere la calma in ambito amoroso. Anche se la Luna non sarà più contraria, ci saranno comunque alcune controversie da risolvere all'interno della vostra relazione di coppia.

Sul posto di lavoro seguirete delle direttive abbastanza chiare su come portare a termine le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti, ora che la Luna si trova in opposizione dal segno del Leone. Non sarete dell'umore adatto per lasciarvi andare alle emozioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a ottenere risultati sopra la media, grazie anche al sostegno di Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale equilibrata e piacevole in questa giornata di lunedì. La settimana inizierà con il piede giusto per voi, grazie a questo cielo sereno, che vi permetterà di fare ciò che più vi sentite. In amore godrete di momenti di spensieratezza e romanticismo con la persona che amate. Nel lavoro sarà più una giornata di routine, ma con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣