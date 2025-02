L'oroscopo della giornata di lunedì 17 febbraio annuncia spiacevoli incomprensioni per i nativi Cancro, che non dovranno essere troppo permalosi o irascibili, soprattutto se per questioni da poco, mentre Mercurio stimolerà la creatività dei nativi Scorpione. Inizio di settimana turbolento per i nativi Vergine al lavoro, complice Mercurio in opposizione, mentre il Leone dimostrerà più impegno quando raggiunge buoni risultati.

Previsioni oroscopo lunedì 17 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: sarà un inizio di settimana un po’ caotico per voi nativi del segno.

La Luna nel segno della Bilancia potrebbe offuscare i vostri sentimenti, e rendere un po’ complicato il rapporto con il partner, nonostante Venere in congiunzione. Per quanto riguarda il lavoro sentirete l'esigenza di cambiare qualcosa nei vostri progetti e nel vostro modo di fare. Attenzione inoltre a Marte in quadratura. Voto - 6️⃣

Toro: giornata di lunedì che vedrà un cielo stabile e piacevole secondo l'Oroscopo. Il rapporto con il partner sarà abbastanza affiatato e soddisfacente, anche se non ci saranno grandi momenti di passione. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aprirà la strada verso nuove mansioni e progetti che potrebbero fare la differenza. Voto - 8️⃣

Gemelli: attenzione a come vi muoverete in campo professionale nel prossimo periodo.

Mercurio in quadratura potrebbe rappresentare un ostacolo per i vostri progetti, e rendere complicata la vostra scalata al successo. In amore la vostra emotività si farà sentire particolarmente, e vi permetterà di costruire un legame affiatato con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Cancro: attenzione a non essere troppo permalosi o irascibili nei confronti della persona che amate nel prossimo periodo.

Questa settimana non inizierà sotto le più rosee aspettative. Single oppure no, attenzione al vostro modo di approcciarvi agli altri. In campo professionale sarete abbastanza sicuri delle potenzialità che i vostri progetti avranno, e con Mercurio e Marte favorevoli, avrete l'occasione per dimostrarlo. Voto - 7️⃣

Leone: le ultime settimane si sono rivelate abbastanza impegnative per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo però, quando arrivano buoni risultati, il peso degli impegni da svolgere si farà meno intenso. Ben vengano dunque i periodi carichi d'impegni, se porteranno soddisfazioni. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, grazie al sostegno di stelle come la Luna e Venere in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Vergine: questa settimana di febbraio in inizierà in modo un po’ turbolento e caotico secondo l'oroscopo. Nel lavoro non sarà facile trovare le giuste idee per i vostri progetti. Qualche risultato sotto le aspettative vi terrà sull'attenti. In amore il rapporto con il partner non sarà così pieno di emozioni, ma per fortuna, non arriveranno nemmeno spiacevoli discussioni da gestire e superare.

Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro segno vi permetterà di iniziare bene questa settimana dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà in opposizione, sarà più facile per voi comprendere i sentimenti della persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi darà una mano con i vostri progetti, ma attenzione a Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di lunedì coinvolgente in ambito professionale. Mercurio e Marte vi daranno tutto ciò di cui avrete bisogno per gestire al meglio le vostre mansioni, stimolando la vostra creatività e ottenendo risultati considerevoli. In amore questo cielo non sarà particolarmente influente, ma se siete riusciti a costruire un buon rapporto nell'ultimo periodo, questa domenica si rivelerà abbastanza tranquilla e piacevole.

Voto - 9️⃣

Sagittario: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete stimolerà le vostre emozioni, mentre la Luna vi permetterà di dare un tocco più maturo al vostro rapporto. Sul posto di lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Mercurio in quadratura potrebbe giocarvi qualche spiacevole imprevisto. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali poco entusiasmanti all'inizio di questa settimana. Con il partner non ci saranno grandi occasioni romantiche a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Se siete single, prendetevi un po’ di tempo per limare alcuni aspetti del vostro carattere. Nel lavoro potrete contare su Mercurio in buon aspetto, ma attenzione a Marte, che vi toglierà un po’ di energie.

Voto - 6️⃣

Acquario: questo lunedì di febbraio sarà molto interessante per la vostra vita di coppia secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, regalandovi buone opportunità per riuscire a fare colpo sulla persona che amate. In ambito lavorativo la vostra produttività sarà molto buona, con risultati che avranno poco da invidiare a colleghi più esperti di voi. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo stabile in campo amoroso per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà piacevole, soprattutto se avrete qualcosa da fare insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro sarete creativi e pieni di energie grazie a Marte e Mercurio, pronti a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣