L'oroscopo di lunedì 24 febbraio prevede un Toro più vivace in amore, grazie alla Luna in trigono, mentre l'Acquario, con il suo fascino, darà risalto alla vita sentimentale. Il Cancro affronterà con serietà le proprie responsabilità professionali, mentre i Pesci svolgeranno le loro mansioni con precisione e attenzione ai dettagli.

Previsioni oroscopo lunedì 24 febbraio 2025 e classifica

Ariete: per questo lunedì gli astri non saranno del tutto favorevoli, almeno per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non giocherà a vostro favore, di conseguenza, non potrete pretendere di godere di un rapporto entusiasmante in ogni contesto.

Sul posto di lavoro la vostra produttività sarà buona, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vi vedranno più frizzanti del solito in amore grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Capricorno. Single oppure no, il vostro entusiasmo non passerà inosservato e vi regalerà piacevoli momenti insieme alla persona che amate. Sul posto di lavoro non fatevi prendere dalla fretta: avrete tutti gli strumenti necessari per riuscire a mettere insieme progetti di qualità. Voto - 8️⃣

Gemelli: inizio di settimana convincente per voi nativi del segno. Venere sarà dalla vostra parte, pronta a regalarvi momenti di tenerezza e passione con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi per il momento. Avrete buone capacità, ma non sempre il successo sarà garantito. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo complicato in amore all'inizio di questa settimana. Oltre a Venere, anche la Luna vi metterà i bastoni tra le ruote, rendendo complicato stabilire una buona armonia tra voi e la persona che amate.

Sul fronte lavorativo avrete buone idee da portare avanti. Prenderete molto seriamente le vostre mansioni, impegnandovi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: Venere in trigono dal segno dell'Ariete vi metterà a vostro agio in questo periodo. Troverete stimoli e interessi nel vostro rapporto, che vi spingeranno a vivere al meglio ogni momento con la persona che amate.

Nel lavoro potrete ottenere interessanti risultati solo grazie a un attento studio su come gestire le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno amico del Capricorno vi aiuterà a godere di un buon equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single, cercate ogni tanto di concretizzare le promesse che fate. In ambito lavorativo non rincorrete a ogni costo i vostri obiettivi più ambiziosi. Per quelli, arriveranno prima o poi le occasioni adatte. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, questa settimana non inizierà al meglio secondo l'Oroscopo. Parole non dette o pensieri negativi potrebbero creare un muro nel vostro rapporto, difficile poi da abbattere.

In ambito lavorativo sarete concentrati sui vostri progetti, ma non sempre potrete ambire in alto a causa di Marte contrario. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di lunedì stabile per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con il partner sarà maturo e sufficientemente romantico, grazie alla Luna in sestile. Se siete single approfondite un legame che sta diventando sempre più speciale per voi. Nel lavoro sarete mossi da buone idee e grandi energie, che, se combinate, potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, questa settimana inizierà sotto le più rosee aspettative. Single oppure no, sarà il periodo adatto per dare maggior risalto a quei rapporti a voi più cari, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una giornata all'insegna della comunicazione per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione al vostro cielo sarà un'opportunità per chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto, nel tentativo di ottenere un'armonia migliore. Sul posto di lavoro sarete molto abili nel vostro settore grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte in opposizione. Non sarete, infatti, sempre pieni di energie. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di lunedì. Il vostro modo di fare seducente creerà momenti di piacevole intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In campo professionale sarete lucidi e razionali, pronti a dare del vostro meglio per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: svolgerete le vostre mansioni in modo chiaro e senza tralasciare alcun dettaglio. Mercurio e Marte in buon aspetto vi renderanno meticolosi, quasi alla ricerca della perfezione in ogni mansione che svolgerete. In amore questa giornata sarà abbastanza tranquilla e coinvolgente, anche per voi cuori solitari in cerca di buone compagnie. Voto - 8️⃣