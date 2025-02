L'oroscopo di martedì 25 febbraio annuncia il passaggio della Luna nel segno zodiacale dell'Acquario, portando luce nella vita sentimentale del segno d'aria, mentre i Gemelli saranno su di giri, per una vita sentimentale più movimentata. Il lavoro assumerà un'importanza cruciale per i nativi Cancro, mentre il Leone non dovrà entrare in situazioni spinose in amore.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 25 febbraio e classifica

Ariete: il vostro martedì vedrà la Luna e Venere in buon aspetto secondo l'Oroscopo. Punterete molto sulle emozioni in questa giornata, cercando di compiacere la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Sul posto di lavoro l'efficienza sarà un punto fondamentale nello sviluppo delle vostre mansioni, in modo tale da mantenere una certa qualità. Voto - 8️⃣

Toro: il passaggio della Luna nel segno dell'Acquario aprirà il vostro rapporto a possibili ostacoli da superare. Potrebbero infatti emergere situazioni delicate all'interno del vostro rapporto, che potrebbero richiedere un pò di tempo per essere superare. Sul fronte professionale Mercurio porterà situazioni favorevoli, che vi permetteranno di portare a casa risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa grazie alla Luna e Venere, che vi regaleranno dolci emozioni da vivere portandovi su di giri, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro ci metterete sicuramente impegno in quel che fate, ma i risultati purtroppo non saranno dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Cancro: ora che la Luna non sarà più negativa nei vostri confronti, ci sarà un po' meno pressione all'interno del vostro rapporto. Avrete ancora qualche difficoltà a fare trasparire i sentimenti, ciò nonostante godrete di un rapporto un po' più tranquillo.

In ambito lavorativo sarete sulla strada giusta per i vostri progetti, costruendo idee di successo grazie a Mercurio favorevole. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali sottotono in campo amoroso durante questo martedì di febbraio. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, sarà importante evitare situazioni spinose con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro non vi fermerete un momento in quel che fate. Impregnare tutto il vostro tempo però, non sempre vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile in questo periodo per voi nativi del segno. Questo cielo vi permetterà di trascorrere momenti tranquilli con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo sentirete la necessità di cambiare qualcosa nel vostro metodo di lavoro, nel tentativo di ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali di martedì che vedranno la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante potrebbe essere un buon momento per aprirvi al dialogo.

In ambito lavorativo sarete abbastanza risolutivi in quel che fate, ma dovrete anche considerare eventuali conseguenze. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in calo in questo martedì di febbraio. Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, non ci saranno grandi occasioni romantiche. Sul fronte professionale i vostri progetti saranno lungo la strada giusta. Con Mercurio e Marte a favore, sarete in grado di raggiungere buoni risultati. Voto 7️⃣

Sagittario: sarà un martedì intrigante per voi nativi del segno, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Se siete single, sarete sempre gentili e disponibili, soprattutto con chi vi ha dimostrato tanto. Per quanto riguarda il lavoro dovrete dedicare più attenzione ai vostri progetti, soprattutto quelli che possono garantirvi risultati migliori.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di martedì produttiva nel lavoro per voi nativi del segno. Darete molta importanza ai vostri progetti, cercando di gestire al meglio ogni ostacolo per raggiungere il successo. In amore attenzione a non essere impulsivi nei confronti del partner considerato Venere in quadratura. Se siete single, per costruire un nuovo rapporto servirà tempo. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vi permetterà di essere adorabili nei confronti del partner grazie alla Luna e Venere favorevoli. Questo cielo porterà luce nella vostra vita sentimentale, permettendovi di comprendere al meglio i sentimenti che provate per la vostra fiamma. In campo lavorativo la vostra produttività sarà ottima, e lo noterete anche dai risultati che raggiungerete.

Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime in campo professionale. State attraversando un periodo di soddisfazioni e progetti ambiziosi, che potrebbero portarvi lontano se gestiti nel modo giusto. In amore sarà importante mantenere una buona intesa con il partner, e sapere che potrete sempre contare su di lui quando ne avete bisogno. Voto - 8️⃣