L'oroscopo della giornata di martedì 4 febbraio annuncia un Cancro più disinvolto in ambito professionale, aiutato dalla forza di Marte in congiunzione, mentre i nativi Acquario saranno più intimi con il partner. Il pianeta Venere passerà dal segno dell'Ariete, che troverà terreno fertile in amore, mentre il Sagittario ritroverà intesa con il partner.

Previsioni oroscopo martedì 4 febbraio 2025 e pagelle

Ariete: il pianeta Venere ricomincerà dal vostro segno zodiacale a partire da questo martedì di febbraio. Arriveranno momenti migliori per la vostra relazione di coppia, da sfruttare al massimo per costruire un legame più forte.

Sul posto di lavoro non lasciatevi disorientare da Marte. Avrete dei progetti abbastanza chiari, per cui non fatevi scoraggiare da alcuni imprevisti. Voto - 8️⃣

Toro: questo martedì potrebbe sembrarvi meno entusiasmante dal punto di vista sentimentale ora Venere si trova alle vostre spalle. Potrebbe esserci dunque un po' di squilibrio tra voi e il partner, ma non scoraggiatevi. Affidatevi alla Luna in congiunzione in questa giornata. Sul posto di lavoro faticherete un po' a trovare la quadra nei vostri progetti, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di martedì in rialzo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'Oroscopo. Finalmente Venere sarà in una posizione più agiata per voi.

È arrivato il momento di ricostruire la vostra vita sentimentale e ritrovare fiducia nel vostro rapporto. In campo professionale Mercurio porterà buone idee, e Giove in congiunzione ci darà la fortuna di cui avrete bisogno. Voto 8️⃣

Cancro: lavorerete ai vostri progetti con maggior disinvoltura in questo periodo. Riuscirete a dare il meglio di voi quando siete abbastanza rilassati, concentrati e non ci saranno imprevisti di alcune genere.

Sul fronte amoroso invece dovrete fare i conti con Venere in quadratura. Anche se la Luna sarà in buone aspetto, il rapporto con la persona che amate potrebbe farsi un po' cupo. Voto -7️⃣

Leone: sfera sentimentale che da questo martedì avrà grandi potenzialità per voi nativi del segno grazie a Venere in sestile. In questa giornata però, la Luna sarà contro di voi.

Meglio dunque non forzare il vostro legame con il partner. Nel lavoro potrebbe essere necessario sacrificare un po' del vostro tempo libero per tenere il passo con i progetti da portare avanti. Voto - 7️⃣

Vergine: la morsa di Venere in opposizione verrà finalmente meno a partire da questo martedì di febbraio. Tra voi e il partner ci sarà una sintonia migliore, che lentamente vi porterà a rivivere dolci momenti d'intesa, grazie anche alla Luna in trigono. In campo professionale Marte vi darà grande forza in questo periodo, per reagire agli ostacoli e mettere insieme progetti più efficaci. Voto - 8️⃣

Bilancia: la vostra relazione di coppia potrebbe inasprirsi nel prossimo periodo, ora che Venere si trova in opposizione.

Se siete single avrete altri interessi al momento, che avranno poco a che fare con la vostra vita sociale o sentimentale. Nel lavoro non sarete così pieni di risorse a causa di Marte. I vostri progetti professionali faticheranno un po' a decollare. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che potrebbe disorientarvi secondo l'oroscopo di martedì. Venere non sarà più così favorevole, e con la Luna in opposizione potreste avere qualche reazione eccessiva con il partner o in famiglia. Il lavoro sarà un modo per distrarvi in questo periodo, ciò nonostante, alcuni obiettivi potrebbero tardare ad arrivare. Voto - 6️⃣

Sagittario: la monotonia cederà il passo verso una relazione di coppia più movimentata.

Con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, la vostra relazione di coppia tenderà a migliorare. Attenzione però a non avere fretta di forzare alcune cose con la persona che amate. In quanto al lavoro, troverete nuovi interessi in questo periodo, che vi stimoleranno a impegnarvi di più. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi secondo l'oroscopo di martedì. Single oppure no, con Venere in quadratura non sarete sempre così adorabili. Fortunatamente, la Luna in trigono vi aiuterà a essere più ragionevoli. Sul posto di lavoro attenzione a non caricarvi troppo d'impegni. Potreste non riuscire a rispettare tutte le scadenze. Voto - 6️⃣

Acquario: relazione di coppia un po' altalenante in questa giornata a causa della Luna e di Venere in contrapposizione.

Sarete più intimi nei confronti del partner, ma potreste avere bisogno di più tempo per lasciarvi andare del tutto alle emozioni. In campo professionale supererete brillantemente ogni ostacolo, dimostrando le vostre abilità. Voto - 7️⃣

Pesci: da questo martedì di febbraio, il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale, ciò nonostante arriveranno ancora splendidi momenti per la vostra vita sentimentale. Single oppure no, non smettete di sorridere alla vita. In campo professionale valuterete bene ogni proposta, soprattutto quelle che possono garantirvi maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣