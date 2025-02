L'oroscopo della giornata di mercoledì 12 febbraio prevede un Leone socievole in amore, ma distratto al lavoro, mentre l'Ariete sarà pronto a dare il massimo per la persona che ama. L'Acquario sarà audace al lavoro, con idee valide e proficue, mentre i Gemelli saranno felici delle soddisfazioni che ricaveranno in questo periodo.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 febbraio 2025 e classifica

Ariete: vi sentirete pronti a dare ogni cosa per la persona che amate in questo periodo. La Luna e Venere illumineranno il vostro rapporto, concedendovi momenti di puro amore, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro sarete sostenuti da un forte Mercurio in sestile, che vi permetterà di non sprecare risorse ed essere efficienti in quel che fate. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali poco entusiasmanti in questo mercoledì di febbraio. La Luna sarà in cattivo aspetto secondo l'Oroscopo, impedendovi di mostrare i vostri sentimenti. Non tutto è perduto: sarete ancora in tempo per organizzare un bel San Valentino con la persona che amate. Nel lavoro farete a pugni con alcuni progetti che faticano a prendere il volo. Voto - 6️⃣

Gemelli: vi attende una giornata di mercoledì felice per voi nativi del segno, con un cielo equilibrato e piacevole. In amore ci penseranno la Luna e Venere a portare benessere nel vostro rapporto.

Se siete single avrete qualcosa che vi renderà unici agli occhi degli altri. In ambito lavorativo tutto girerà alla perfezione in questo periodo grazie a Giove e Mercurio, con risultati a volte sorprendenti. Voto - 9️⃣

Cancro: i vostri sentimenti nei confronti del partner non saranno così chiari a causa di Venere in quadratura.

Dovrete avere più cura della vostra relazione di coppia, assecondando i desideri del partner. Sul fronte lavorativo state costruendo progetti interessanti, ma dovrete essere capaci di portarli avanti anche quando la situazione non sarà delle più rosee. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale eccezionale in questo periodo per voi nativi del segno.

La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, concedendovi momenti d'oro da condividere con la persona che amate. Sul fronte lavorativo invece sarete un po’ troppo distratti a causa di Mercurio, faticando a mettere a fuoco i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: non date peso ad alcuni ritardi o contrattempi in campo professionale. Questo cielo forse non sarà così splendente, ciò nonostante avrete buone potenzialità per riuscire a mettere insieme progetti ben strutturati. Sul fronte amoroso godrete di un rapporto stabile, ma dovrete metterci del vostro affinché possiate creare momenti di magia con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in sestile dal segno del Leone vi aiuterà a comprendere cosa potete fare per migliorare la vostra relazione di coppia.

Questo periodo di Venere opposta durerà ancora un po’, per cui sarà necessario trovare un buon equilibrio con il partner per non cadere nel baratro di una crisi. Sul posto di lavoro otterrete buone soddisfazioni in questo periodo. Attenzione però a Marte che potrebbe stancarvi un po’. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale sottotono in amore in questa giornata di mercoledì. Con la Luna in quadratura dal segno del Leone, non ci saranno tante occasioni romantiche per la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe distrarvi. Fortunatamente, Marte vi darà le energie necessarie per recuperare il tempo perso. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere saranno al vostro fianco, pronti a regalarvi forti emozioni da condividere con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di partire da basi solide per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì piena di dubbi in ambito amoroso per voi nativi del segno. Avrete l'impressione che qualcosa non funzioni più come un tempo all'interno del vostro rapporto. Non sarà facile ritrovare il giusto equilibrio tra voi e il partner. Sul posto di lavoro le idee non vi mancheranno. Avrete soltanto bisogno di trovare la giusta occasione. Voto - 6️⃣

Acquario: il rapporto con il partner non sarà affatto male grazie a Venere in sestile.

Con la Luna in opposizione però, potrebbe esserci qualche piccola discussione da risolvere. Sul posto di lavoro sarete piuttosto audaci grazie a Mercurio in congiunzione, e con le idee giuste per raggiungere interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: Marte in trigono dal segno amico del Cancro vi aiuterà a trovare la strategia migliore per gestire al meglio le vostre mansioni professionali. In amore questo cielo sarà poco influente durante questo mercoledì, ciò nonostante arriveranno comunque bei momenti da vivere con il partner. Se siete single l'amore sarà al centro dei vostri pensieri, ma attenzione a non essere troppo diretti. Voto - 8️⃣