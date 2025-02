L'oroscopo della giornata di mercoledì 19 febbraio prevede uno Scorpione sempre ben disposto al lavoro e disponibile in amore, mentre i nativi Pesci saranno sempre puntuali in quel che fanno. L'Ariete esprimerà bene i propri sentimenti, mentre i Gemelli dovranno trovare il loro equilibrio nella loro vita di coppia.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 febbraio 2025 e classifica

Ariete: parte centrale della settimana che vi vedrà ancora una volta protagonisti in campo amoroso grazie a Venere in congiunzione. Single oppure no, sarà il momento giusto per stringere un forte legame con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sul posto di lavoro avrete un programma fitto d'impegni, ciò nonostante sarete pronti a fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno dei Pesci vi metterà a vostro agio in questa giornata di mercoledì secondo l'Oroscopo. Scorrerà una buona intesa tra voi e il partner, anche se a volte non vi lascerete andare del tutto alle emozioni. In quanto al lavoro, sarete nelle giuste condizioni per cercare di mettere insieme progetti ben pensati grazie a Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Gemelli: il pianeta Venere sarà favorevole in questo mercoledì di febbraio, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci non ci saranno sempre momenti rose e fiori con il partner. Cercate di trovare il giusto equilibrio nel vostro rapporto.

In campo professionale farete volentieri il vostro lavoro, ma con gli imprevisti da superare non sarà facile raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno durante questa giornata di mercoledì. La Luna vi darà una mano a mantenere un buon equilibrio con il partner, ma non aspettatevi belle emozioni da vivere.

Sul posto di lavoro invece, sarà il momento giusto per investire le vostre risorse su alcuni importanti progetti che possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che continuerà a darvi belle soddisfazioni grazie a Venere in trigono, che vi spingerà a dedicare tempo ed emozioni nei confronti della persona che amate.

Se siete single non abbiate paura di farvi avanti e mostrare le vostre emozioni. In campo professionale giocherete sul sicuro, evitando di mettervi in difficoltà con progetti più grandi di voi. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di mercoledì in salita per quanto riguarda il lavoro. Mercurio e Giove renderanno complessa la vostra scalata verso il successo, con solo Marte che vi aiuterà a reagire ai tanti ostacoli. In ambito amoroso meglio non sbilanciarsi troppo con il partner in questo periodo, considerato la Luna in opposizione. Voto - 6️⃣

Bilancia: gestite con calma il rapporto con il partner in questo periodo poco luminoso, oscurato dalla presenza di Venere in opposizione. Se siete single non fatevi aspettative troppo alte nel conquistare la persona che vi piace.

In ambito professionale state facendo molte cose in questo periodo, di cui alcune piacevoli, ma anche dove siete ferrati dovrete essere concentrati e preparati a tutto. Non prendete le cose alla leggera dunque. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale magnifica per quanto riguarda il lavoro. Il sostegno di Mercurio e Marte vi permetterà di essere ben disposti in quel che fate e con i vostri colleghi, pronti a mettere insieme le vostre idee migliori. In amore sarete sempre presenti e disponibili nei confronti del partner, dimostrando il vostro affetto in ogni occasione. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura dal segno dei Pesci metterà un po’ di disagio nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo.

Venere vi aiuterà a vedere sempre il lato positivo del vostro rapporto, ma in ogni caso, sarà importante evitare di scatenare una crisi per questioni da poco. In ambito lavorativo la vostra produttività non sarà elevata a causa di Mercurio. Valutate bene le conseguenze che potrebbero avere le vostre scelte nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in sestile dal segno dei Pesci riporterà un po’ d'equilibrio nella vostra vita amorosa. Venere sarà ancora in cattivo aspetto per un po’, ragion per cui, cercate di trovare un buon equilibrio nel rapporto con la persona che amate, anche se per un po’ dovrete fare a meno dei sentimenti. In ambito lavorativo sarete in grado di cogliere anche le più piccole sfumature in quel che fate, non lasciando neanche un dettaglio fuori posto.

Voto - 7️⃣

Acquario: vi troverete al centro di una bella storia d'amore in questo periodo, con Venere che irradia questo splendido rapporto. Se siete single presto anche voi troverete il vostro sole. In campo professionale dovrete darvi da fare in questo periodo. Attenzione dunque a non temporeggiare per non avere ritardi sulla vostra tabella di marcia. Voto - 8️⃣

Pesci: con Mercurio e Marte in buon aspetto sarete sempre puntuali nei vostri progetti professionali, ma soprattutto ci terrete a confezionare progetti di grande qualità. In ambito amoroso la Luna sarà dalla vostra parte, spingendovi a essere sempre sinceri nei confronti della persona che amate. Se siete single sarà bello approfondire un legame per voi sempre più particolare. Voto - 9️⃣