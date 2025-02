L'oroscopo del giorno di mercoledì 26 febbraio annuncia un Acquario espansivo in amore, spinto dalla bontà della Luna in congiunzione, mentre i nativi Capricorno avranno la sensazione che il mondo giri al contrario, che tutti siano contro di loro. Il Leone non dovrà essere impulsivo in amore, e ascoltare sempre il parere del partner, mentre i Gemelli sapranno essere sorprendenti in amore.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di febbraio vedrà un cielo sereno nei vostri confronti. Venere renderà appagante il rapporto con la persona che amate.

Se siete single cercherete di approfondire il legame con una persona speciale per voi. In ambito lavorativo alcuni progetti avranno la priorità, e sarà necessario mettere sul piatto progetti di qualità. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di mercoledì. La Luna in quadratura potrebbe mettervi alle strette in amore, e farvi dire qualcosa che non pensate davvero. Pensate bene a quello che fate prima di agire. In ambito professionale saprete gestire bene le vostre mansioni, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti in questo periodo. Avrete il sostegno di una comunicativa persuasiva a volte sorprendente, utile per stare bene insieme al partner.

Se siete single potreste finalmente riuscire ad attirare l'attenzione della vostra fiamma. In ambito professionale forzare le circostanze potrebbe soltanto mettervi in una posizione difficile da gestire. Abbiate pazienza: le occasioni giuste arriveranno. Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale che procederà a gonfie vele per voi nativi del segno.

Le vostre idee innovative vi metteranno nella direzione giusta per raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi. In amore servirà chiarezza nel vostro rapporto, affinché possiate stare bene insieme alla vostra anima gemella. Evitate di nascondere qualcosa al partner, o di assumere atteggiamenti eccessivamente impulsivi. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale altalenante in questa giornata di mercoledì.

Ascoltate sempre il parere del partner, evitando di agire sempre di testa vostra. Single oppure no, dovrete farvi coraggio e mostrare al meglio i vostri sentimenti per fare breccia nel cuore della persona che amate. In ambito professionale farete piccoli progressi, sufficienti per stimolarvi ad andare avanti con impegno. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo poco stimolante per quanto riguarda il lavoro. La voglia di mettervi in gioco non mancherà grazie a Marte, ma con Mercurio e Giove contro di voi, gli imprevisti da superare saranno forse troppi. In amore sarà una giornata tutto sommato discreta. Single oppure no, avrete sempre bisogno del sostegno delle persone a voi più care per riuscire ad andare avanti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì che vedrà un cielo cupo sopra di voi, che andrà a riflettere il vostro temperamento. Single oppure no, sappiate che i problemi sono fatti per essere risolti, e agire d'impulso non vi porterà da nessuna parte. In campo professionale cercate di avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità, perchè con il giusto impegno, potreste raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: dovrete rivalutare un momento la vostra vita sentimentale, ultimamente meno intensa del solito, anche a causa della Luna in quadratura. Il rapporto con il partner non sarà in crisi, ma è evidente che dovrete fare qualcosa per stimolarlo un pò. Per quanto riguarda il lavoro invece, avrete la situazione sotto controllo, dimostrandovi pronti per ogni evenienza.

Voto - 7️⃣

Sagittario: se state aspettando il momento adatto per fare una dichiarazione d'amore, non avrete occasione migliore di questa, grazie a questo cielo splendido nei vostri confronti. Sfruttate al massimo dunque la posizione della Luna e di Venere. In ambito lavorativo invece dovrete essere vigili in ogni occasione, ed evitare di entrare in situazioni spinose e complesse da gestire, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Capricorno: vi sentirete un po' contro tutti in questo periodo secondo l'Oroscopo, quasi come se il mondo giri al contrario. Questa Venere in quadratura in effetti non vi darà molte alternative. In ogni caso, dovrete continuare a impegnarvi per vivere un rapporto migliore.

In campo professionale andrete sul sicuro in questo periodo, cimentandovi in quei progetti che possono farvi più garanzie. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione al vostro segno ci renderà più espansivi in amore. La posizione favorevole di Venere invece aggiungerà una dose di romanticismo al vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a cavarvela abbastanza bene, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali sopra le aspettative per quanto riguarda il lavoro. Mercurio e Marte porteranno buone idee ed energie utili per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. In amore sarete adorabili nei confronti della persona che amate, forti di una relazione stabile e piena di emozioni. Voto - 8️⃣