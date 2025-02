L'oroscopo della giornata di mercoledì 5 febbraio annuncia un periodo di cambiamenti per la Bilancia, meno attiva ora dal punto di vista sentimentale, mentre per il Sagittario riemergerà la passione con l'anima gemella. I Gemelli saranno più riflessivi e attenti a quello che fanno, mentre il lavoro si farà piuttosto pesante per il Leone.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 febbraio 2025 e pagelle

Ariete: il vostro mercoledì troverà spunti interessanti in ogni ambito. Venere aggiungerà passione alla vostra relazione di coppia, oltre che una discreta maturità, utile per superare ogni difficoltà insieme.

In ambito lavorativo costruire il vostro successo richiederà del tempo, ma voi avrete tutto ciò che serve per riuscirci. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale alimenterà un rapporto già brillante di suo. Vi sentirete bene con la persona che amate, liberi di fare ciò che volete per stare bene insieme. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più certi delle vostre scelte, e trovare il compromesso ideale per non perdere troppo terreno. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete abbastanza riflessivi e attenti a quel che fate in questo periodo, soprattutto in campo lavorativo. Mercurio e Giove vi permetteranno di gestire bene le vostre mansioni, evitando di compiere delle sbavature.

In amore dovrete avere più a cuore il benessere del partner, e trovare il giusto equilibrio per la vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale difficile per quanto riguarda i sentimenti. Ci sarà confusione nei vostri pensieri e nelle vostre emozioni, probabilmente anche a causa di alcuni atteggiamenti non graditi del partner.

In quanto al lavoro, le idee non vi mancheranno, dovrete solo trovare il modo di metterle in pratica. Voto - 6️⃣

Leone: il lavoro di questo mercoledì sarà piuttosto pesante. Gli astri non sembrano volervi dare una mano, e dai vostri progetti faticherete a raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. In campo amoroso potrete contare sul sostegno del partner grazie a Venere.

Sarà un po’ più semplice affrontare i problemi della vita quotidiana quando avete qualcuno al vostro fianco. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale stabile. Questo mercoledì di febbraio si rivelerà positivo per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna in trigono. Cercate di dedicare più tempo alla vostra fiamma e mettere in risalto il vostro rapporto. Sul posto di lavoro serviranno impegno e creatività per gestire in modo corretto le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: il rapporto con il partner non vi regalerà grandissime emozioni nel prossimo periodo. Alcuni atteggiamenti della persona che amate potrebbero non piacervi, e sentirete l'esigenza di parlarne, anche se non sarà affatto semplice.

Sul posto di lavoro Mercurio vi permetterà di essere ben organizzati in quel che fate, evitando perdite di tempo e di energie. Voto - 6️⃣

Scorpione: tra voi e il partner potrebbe non esserci la solita intesa che ha caratterizzato il vostro rapporto nel periodo precedente. Venere non sarà più in buon aspetto, e con la Luna in opposizione potrebbe esserci qualche discussione di troppo. Prendetevi un po’ di tempo per sistemare le cose. Nel lavoro attenzione a non prendere troppi rischi. Con Mercurio in quadratura non sarete sempre così brillanti. Voto - 6️⃣

Sagittario: finalmente riemerge la passione tra voi e la persona che amate secondo l'Oroscopo. Venere in trigono vi metterà a vostro agio con il partner, e vi aiuterà a comprendere ciò che provate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In campo professionale arriveranno buone idee grazie a Mercurio, ottenendo risultati davvero convincenti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale complicata in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna sarà favorevole dal segno amico del Toro, ma con Venere in quadratura non ci saranno grandi occasioni per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale lavorerete quasi in modo passivo, senza spunti che possano stimolarvi a dare il meglio di voi. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di mercoledì altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno del Toro, potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo tra voi e il partner.

Nel lavoro invece avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, ottenendo spesso i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale coinvolgente anche in questa giornata di mercoledì. La Luna in sestile alimenterà un rapporto già affiatato, spingendovi a fare sempre qualcosa di nuovo e stimolante per la persona che amate. In campo professionale raccoglierete nuove idee e cercherete di trasformarle in grandi successi, sfruttando l'energia di Marte in trigono. Voto - 9️⃣