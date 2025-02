L'oroscopo della giornata di sabato 15 febbraio annuncia un Cancro carico di idee e nuove energie, grazie al passaggio di Mercurio in trigono, mentre i nativi Pesci avranno una marcia in più.

Un dolce risveglio permetterà poi ai nativi Leone di godere al meglio di questa giornata, mentre il Toro sarà piuttosto attivo.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 15 febbraio e classifica

Ariete: non inizierà benissimo il vostro fine settimana. La Luna arriverà nel segno della Bilancia in mattinata e potreste notare un'atmosfera più cupa all'interno del vostro rapporto, colpa anche del vostro atteggiamento scontroso.

Nel lavoro sarete nelle giuste condizioni per gestire in modo corretto le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno dei Pesci porterà idee interessanti per i vostri progetti professionali. Vi sentirete più attivi e volenterosi nel prossimo periodo forti delle capacità necessarie per migliorare la vostra posizione. Sul fronte amoroso andrete dritti al sodo con il partner, costruendo una relazione di coppia affiatata e appagante. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali in calo per quanto riguarda il lavoro. L'arrivo di Mercurio nel segno dei Pesci potrebbe rappresentare un ostacolo per i vostri progetti professionali che attraverseranno qualche imprevisto di troppo.

In amore continuerete ad esprimere buoni sentimenti nei confronti del partner, grazie alla Luna, ora in trigono dal segno amico della Bilancia. Voto - 7️⃣

Cancro: vi sentirete carichi di nuove idee e pieni di energie. L'arrivo di Mercurio nel segno dei Pesci potrebbe darvi le occasioni che stavate aspettando per raggiungere i vostri obiettivi.

In ambito amoroso non sarà un periodo così roseo per la vostra relazione di coppia. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non sarete sempre così apprensivi nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Leone: un dolce risveglio vi permetterà di iniziare questo sabato di febbraio con il piede giusto. La Luna e Mercurio assumeranno una posizione migliore per voi, mettendovi nelle condizioni giuste di poter ottenere di più sul posto di lavoro e anche sul fronte sentimentale.

Voto - 9️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno qualche nuvola di troppo in campo professionale. L'arrivo di Mercurio nel segno dei Pesci potrebbe mettervi in difficoltà con i vostri progetti, che vivranno una fase di incertezza. In amore godrete di una buona stabilità con il partner, ciò nonostante non aspettatevi troppi momenti da batticuore. Voto - 6️⃣

Bilancia: l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale vi aiuterà a contrastare Venere in cattivo aspetto. Il rapporto con il partner non sarà così romantico, ciò nonostante potrebbe essere un buon momento per aprirvi al dialogo. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Mercurio, ma sarete ancora capaci di svolgere bene le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un sabato di soddisfazioni in ambito lavorativo per voi nativi del segno. Il pianeta Mercurio sarà in trigono dal segno amico dei Pesci, spingendovi ad investire di più sui vostri progetti. In ambito amoroso la vostra relazione di coppia sarà stabile, ciò nonostante, provate a fare qualcosa in più per rendere più appagante la storia. Voto - 8️⃣

Sagittario: si apre un periodo di difficoltà per quanto riguarda il lavoro. Il pianeta Mercurio si troverà nel segno dei Pesci, causando spiacevoli imprevisti da risolvere. Attenzione inoltre a Giove in opposizione. Sul fronte amoroso sarete sostenuti da Venere e dalla Luna. Cercate di instaurare un legame più profondo con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con Mercurio in sestile dal segno dei Pesci, arriverà qualche soddisfazione in più sul posto di lavoro. Saprete gestire in modo migliore i vostri progetti, centrando obiettivi più ambiziosi. In amore non sarà ancora il momento adatto per lasciarvi andare alle emozioni, considerate la Luna e Venere contro di voi. Voto - 6️⃣

Acquario: da questa giornata perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante avrete ancora le carte in regola per riuscire a mettere sul piatto progetti ben pensati. Potrebbe essere necessario compiere qualche piccolo sforzo in più. In amore sarete sulla direzione giusta per costruire un rapporto stabile e appagante. La Luna e Venere in buon aspetto vi aiuteranno nel vostro percorso di crescita.

Voto - 9️⃣

Pesci: accoglierete con grande entusiasmo l'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale. Sul posto di lavoro avrete finalmente quella marcia in più, utile per raggiungere obiettivi più ambiziosi. In campo amoroso l'astro argenteo sarà in una posizione migliore per voi. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma non eccessivamente romantico. Voto - 8️⃣