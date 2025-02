L'oroscopo del giorno, sabato 1° marzo vedrà dei transiti favorevoli per il segno dei Gemelli, soprattutto in campo sentimentale, mentre il Cancro si dimostrerà attivo ed efficiente al lavoro. La Luna ripartirà dal segno dell'Ariete, regalando stabilità e buone emozioni da vivere, mentre i nativi Bilancia dovranno far fronte a questa situazione complicata in amore.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 1° marzo segno per segno

Ariete: inizierà un fine settimana d'oro per voi nativi del segno riguardo ai sentimenti. Godrete di una relazione di coppia fantastica grazie alla Luna e Venere, godendo di un rapporto stabile e con tante belle emozioni da vivere.

In quanto al lavoro, l'impegno che ci metterete nei vostri progetti non passerà inosservato. Questo cielo vi concederà infatti buoni risultati, anche se ci sarà ancora un po’ di margine di miglioramento. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale più che soddisfacente in questo periodo per voi nativi del segno. Il mese di marzo non inizierà affatto male per voi, soprattutto nel lavoro, grazie alle tante occasioni di successo che potrete raggiungere. In ambito amoroso esprimere troppo liberamente le vostre emozioni potrebbe mettervi in una posizione delicata. Soprattutto se siete single, siate prudenti nel mostrare tutto di voi. Voto - 8️⃣

Gemelli: queste stelle assumeranno una posizione favorevole in campo amoroso in questa giornata di sabato, soprattutto la Luna, che si troverà in sestile dal segno dell'Ariete.

Basteranno delle coccole innocenti per far scattare la scintilla dell'amore con la vostra fiamma. In ambito lavorativo invece dovrete fare i conti con un cielo complicato, e con alcune mansioni difficili da realizzare, che richiederanno più tempo del previsto. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di sabato produttiva in ambito professionale.

Saprete gestire in modo impeccabile le vostre mansioni, e con le giuste risorse, potrete ambire davvero in alto. Approfittate del sostegno di Marte e Mercurio finché potete. In campo amoroso invece, dovrete cercare di riavvicinarvi al partner, contrastando questa Luna e questa Venere contro di voi. Fare un passo indietro potrebbe essere apprezzato dalla persona che amate.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali ottime in questa giornata di sabato. Riuscirete a godervi questo fine settimana con la vostra anima gemella, grazie alla presenza benefica della Luna e di Venere. Se siete single può essere un buon momento per pianificare un appuntamento. In ambito professionale farete buoni progressi, ma i tempi per raggiungere il successo saranno ancora lunghi. Voto - 8️⃣

Vergine: ci saranno molte instabilità da gestire in campo professionale in questo periodo. Mercurio e Giove vi metteranno a disagio nei vostri progetti, e il coraggio che Marte infonderà potrebbe non essere sufficiente. In amore il vostro rapporto sarà stabile. Forse non ci saranno momenti brillanti, ma starete bene insieme alla persona che amate.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà la Luna agire contro di voi. Anche Venere sarà contraria, e il rapporto con il partner sarà pieno d'insidie da superare. In ambito lavorativo dovrete essere più reattivi, ma soprattutto efficienti in quel che fate, nel tentativo di mettere in piedi progetti di qualità. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un sabato discreto per quanto riguarda la vostra vita amorosa. Queste stelle saranno poco influenti per la vostra relazione di coppia, ciò nonostante sarà comunque possibile vivere momenti d'intesa e tranquillità. In ambito professionale sarà il vostro momento. Il sostegno di Mercurio e Marte si rivelerà prezioso per raggiungere importanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: un po’ di carattere e determinazione in più sarà ciò di cui avrete bisogno per gestire nel modo giusto le vostre mansioni.

Se necessario, chiedete anche una mano a un collega più esperto di voi. In ambito amoroso potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto per stare bene insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale non molto felice per quanto riguarda i sentimenti in questa giornata di sabato. La Luna e Venere saranno allineati contro di voi, rendendo difficile vivere un rapporto armonioso. Cercate di stare calmi, ma soprattutto, essere più comprensivi con la vostra anima gemella. In ambito professionale saprete svolgere bene le vostre mansioni, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Acquario: questo sabato di marzo si rivelerà piacevole da vivere con la vostra anima gemella.

Vi sentirete in vena di passionalità e romanticismo: condividete le vostre emozioni con il partner e la vostra storia ne trarrà gran giovamento. In ambito lavorativo il vostro intuito sarà prezioso nella risoluzione dei vostri progetti, ma attenzione a non essere troppo precipitosi. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali che vedranno buone notizie in arrivo in campo professionale. Mercurio e Marte in buon aspetto vi metteranno ina buona posizione per gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore non dovrete essere troppo ostinati in quel che fate. Sarà possibile vivere un buon rapporto soltanto quando riuscirete a stabilire la giusta armonia con la persona che amate. Voto - 7️⃣