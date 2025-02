L'oroscopo della giornata di sabato 8 febbraio vedrà un grande senso di responsabilità nei nativi Acquario, che potranno contare su stelle come Venere e Mercurio, mentre il Leone farà fatica a rispettare la propria tabella di marcia. Il Cancro riuscirà a essere più comprensivo nei confronti del partner grazie alla Luna, mentre Scorpione non dovrà sottovalutare la mole di lavoro da gestire.

Previsioni oroscopo sabato 8 febbraio 2025 e classifica

Ariete: questo weekend non inizierà sotto le più rosee aspettative per voi nativi del segno. Venere vi renderà romantici con il partner, ma con la Luna in quadratura le emozioni faticheranno a prendere il volo.

Sul posto di lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni. Attenzione però a non caricarvi troppo di impegni considerato Marte di traverso. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di sabato arricchita da questa splendida Luna in sestile per voi nativi del segno. Vi prenderete cura del vostro rapporto con grande affetto. In queto periodo, penserete alle cose importanti del vostro rapporto, per poter stare bene insieme. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi in questo periodo, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Gemelli: finalmente riuscirete ad essere più efficienti e attivi nei vostri progetti grazie a Mercurio. Adotterete una politica più snella, adatta per svolgere nella maniera più opportuna il vostro lavoro.

In amore potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per condividere sentimenti ed emozioni in modo sincero con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di essere più comprensivi nei confronti del partner secondo l'Oroscopo. Se siete single non sarà semplice fare conquiste, ciò nonostante potrebbe innescarsi qualcosa tra voi e la vostra fiamma, ma che richiederà del tempo per sbocciare.

Sul posto di lavoro gli impegni non mancheranno, e riempiranno questo periodo, rendendovi piuttosto attivi. Voto - 7️⃣

Leone: sarete particolarmente teneri con quelle persone che vi hanno dimostrato la loro vicinanza. Venere in trigono metterà in risalto le vostre emozioni, permettendovi di stare bene insieme alle persone a voi più care.

In ambito professionale avrete bisogno di ripartire da solide certezze, e potrebbe volerci un po’ di tempo. Voto - 7️⃣

Vergine: l'astro argenteo tornerà a sorridervi a partire da questa giornata di sabato. Vi avvierete verso un weekend migliore per la vostra relazione di coppia, ma anche se siete single e volete trascorrere un po’ di tempo con amici o con nuove conoscenze. Nel lavoro saprete prendere le vostre decisioni in completa autonomia. Attenzione solo a non caricarvi troppo di lavoro, considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Bilancia: oltre a Venere, anche la Luna si aggiungerà a quelle stelle contrarie per voi nativi del segno. Non vi sentirete così in vena di emozioni in questo periodo, complice anche un po’ di stanchezza e la voglia di fermarvi per un po’.

Il lavoro vi darà buone soddisfazioni grazie a Mercurio, ma che fatica a portare a termine i vostri incarichi. Voto - 6️⃣

Scorpione: la buona volontà non vi mancherà di certo, considerato Marte in buon aspetto. Con Mercurio in quadratura però, non dovrete sottovalutare gli incarichi da portare a termine, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore la Luna porterà sostegno al vostro rapporto, concedendovi momenti d'intesa e comprensione tra voi e il partner. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che si farà più dolce all'inizio di questo fine settimana. Questo sabato di febbraio vedrà la Luna meno contraria nei vostri confronti, lasciando spazio a una stupenda Venere in trigono. Single oppure no, è arrivato il momento di farvi avanti e mostrare le vostre emozioni.

In campo lavorativo prendete i vostri progetti con la dovuta calma. Un passo alla volta, farete ottimi progressi. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che sembra quasi avercela contro di voi in questo periodo. La Luna e Venere non vi daranno molte possibilità di conquista in amore. Prendetevi un po’ di tempo per lavorare di più su voi stessi e sul vostro carattere. Nel lavoro dimostrerete sicurezza e fiducia nelle vostre capacità, raggiungendo discreti risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: con Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, sarete spinti da un grande senso di responsabilità in campo professionale. Ci terrete molto a fare bella figura con i vostri progetti, non tralasciando nemmeno un dettaglio.

In amore sarete aiutati da Venere in questo periodo, costruendo un rapporto sincero e romantico. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di sabato che vedrà la Luna sorridervi secondo l'oroscopo. Questo fine settimana inizierà con il piede giusto per la vostra relazione di coppia, promettendo momenti di spensieratezza e maturità. In ambito lavorativo avrete cuore i vostri progetti e impegni, ma dovrete comprendere che non potete fare tutto da soli. Voto - 7️⃣