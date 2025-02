L'oroscopo della giornata di venerdì 14 febbraio annuncia un Acquario democratico in campo professionale e capace di prendere decisioni adatte per tutti, mentre la passione sarà ancora divisa tra alti e bassi per i nativi Cancro e Gemelli.

Uno sdolcinato Leone troverà tempo in più per la persona che ama, mentre nuovi sentimenti potrebbero emergere nella vita dei nativi Ariete.

Previsioni oroscopo venerdì 14 febbraio 2025 con classifica: Toro vuole un rapporto sincero col partner

Ariete: sarà un San Valentino dolcissimo per quanto riguarda i sentimenti, grazie a Venere in congiunzione.

Soprattutto per voi single, potrebbero emergere nuove emozioni in grado di dare vita a nuovi rapporti. Sul fronte professionale dimostrerete impegno e costanza in quel che fate, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà la Luna in buon aspetto. Per voi sarà importante avere prima di tutto un rapporto sincero, capace di superare qualunque ostacolo. Se siete single metterete sempre in mostra la parte migliore di voi. Sul posto di lavoro avrete bisogno di nuove idee, che possano permettervi di risalire la china dopo alcuni risultati discutibili. Voto - 7️⃣

Gemelli: dialogare intimamente con il partner non sarà così semplice in questa giornata di venerdì. Venere vi sorriderà dal segno dell'Ariete, ma con la Luna in quadratura dovrete far fronte a qualche incomprensione di troppo.

Sul fronte professionale cercate di ultimare alcuni progetti dalla massima priorità. Il pianeta Mercurio sta infatti per mettersi in una posizione più scomoda per voi. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in sestile dal segno della Vergine vi darà l'occasione di aprirvi al dialogo con la vostra anima gemella in questo venerdì di febbraio.

Venere sarà ancora in quadratura, non aspettatevi momenti da batticuore. In quanto al lavoro, la vostra produttività sarà buona, ma se volete ambire in alto dovrete fare molto di più. Voto - 7️⃣

Leone: con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, il vostro atteggiamento sdolcinato non passerà inosservato soprattutto in questa giornata.

Single oppure no, sarà un buon momento per fare conquiste, ma attenzione a non essere troppo esuberanti. In ambito professionale potrebbero arrivare nuove occasioni nel prossimo periodo, soprattutto adesso che Mercurio sta per allontanarsi da questa scomoda posizione. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali più che positive in amore in questa giornata di venerdì. La Luna sarà favorevole al momento giusto, permettendovi in questa giornata di avere lo slancio che vi serve per regalarvi momenti romantici con la persona che amate. Sul posto di lavoro attenzione a non essere troppo ambiziosi in questo periodo. Le stelle stanno per assumere una posizione scomoda, che potrebbe rendere complicato lo sviluppo delle vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Bilancia: una possibile delusione nell'ambito di coppia vi metterà d'umore tenebroso, purtroppo durante la giornata sbagliata. Venere non vi offrirà molte occasioni romantiche. Di contro, cercherete di migliorare alcuni lati del vostro carattere. Bene invece il settore professionale grazie a Mercurio e Giove, anche se dovrete essere più rapidi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un San Valentino piacevole per la vostra relazione di coppia. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio, spingendovi ad essere sinceri e romantici al punto giusto nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale mettetevi in gioco: presto, potrebbero arrivare le occasioni giuste per mettere a segno ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Sagittario: questo San Valentino vedrà la Luna e Venere in contrapposizione. Single oppure no, sarete mossi da buoni sentimenti, ma a volte potreste essere un po' troppo estroversi, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito professionale potreste ritrovarvi a un punto morto nei vostri progetti. Attenzione a non perdervi in dettagli superflui. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna venire in vostro soccorso durante questo venerdì di febbraio. La vostra relazione di coppia non sarà la più romantica al mondo, ma in questa giornata cercherete di vivere un rapporto più appagante. Nel lavoro avrete bisogno di nuovi stimoli, che possano permettervi di gestire progetti più ambiziosi.

Voto - 7️⃣

Acquario: il vostro modo di lavorare più democratico vi permetterà di fare buoni passi nei vostri progetti, senza suscitare il malcontento di nessuno. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà il pianeta Venere a mettervi nelle giuste condizioni per godere di momenti pieni d'intesa con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, questa giornata potrebbe rivelarsi complicata per la vostra storia d'amore. Potrebbe bastare a volte una piccola incomprensione per scatenare spiacevoli discussioni. Cercate di essere pazienti e comprensivi. In ambito lavorativo invece, potrebbero presto arrivare buone occasioni, che non dovrete lasciarvi sfuggire. Voto - 7️⃣