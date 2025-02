L'oroscopo del giorno venerdì 28 febbraio annuncia un Capricorno più aperto nei confronti del partner, spinto dalla Luna in sestile dal segno dei Pesci, mentre il Cancro riuscirà a togliersi delle belle soddisfazioni al lavoro. Marte potrebbe causare qualche imprevisto ai nativi Bilancia, mentre i Gemelli dovranno vedere la loro relazione nel modo giusto.

Previsioni oroscopo venerdì 28 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana appagante in campo amoroso. Venere continuerà a essere dalla vostra parte. Single oppure no, respirerete aria d'avventure, di vivere momenti che possano spezzare la vostra routine.

In ambito lavorativo Marte potrebbe stancarvi un po’, ma nonostante qualche lieve ritardo, riuscirete a raggiungere i vostri traguardi. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di venerdì positiva per voi nativi del segno. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, e vi permetterà di vivere un rapporto stabile, dolce e appagante con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete un po’ di mansioni da sbrigare, ma sarete dell'umore giusto e con le giuste capacità per poter mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale altalenante in questo periodo a causa della Luna in quadratura. Il rapporto con il partner potrebbe non essere così convincente, anche a causa di alcune questioni in sospeso da risolvere.

Dovrete vedere la vostra relazione nel modo giusto per poter stare bene insieme. In ambito lavorativo non mancheranno gli ostacoli a causa di Mercurio in quadratura. Attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 7️⃣

Cancro: alcune dinamiche lavorative saranno a voi favorevoli in questo periodo, complice anche questo cielo positivo nei vostri confronti.

Mercurio e Marte vi metteranno sulla giusta strada per ottenere grandi risultati dai vostri progetti. In campo amoroso la Luna vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma per il momento, non ci saranno grandi occasioni romantiche. Voto - 7️⃣

Leone: con Venere in trigono dal segno dell'Ariete, saprete esprimere apertamente le vostre emozioni.

Single oppure no, riuscirete a comprendere al meglio la persona che amate, instaurando un legame molto forte, che varrà la pena vivere fino in fondo. In campo professionale la situazione sarà un po’ pesante o stressante da vivere, ma non vi arrenderete fino a quando non raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un venerdì sterile di emozioni per voi nativi del segno. Con la Luna in opposizione dal segno dei Pesci, non sarete sempre così romantici nei confronti del partner. Avrete bisogno di mettere a tacere alcune questioni prima di lasciarvi andare alle emozioni. Nel lavoro dovrete essere più diretti e risolutivi in quel che fate, concentrandovi su ciò che possa garantirvi i risultati migliori.

Voto - 6️⃣

Bilancia: il pianeta Marte vi metterà sotto pressione in questo periodo secondo l'Oroscopo. Non vi sentirete così pieni di energie, complice anche gli scarsi risultati ottenuti di recente, che hanno smorzato il vostro entusiasmo. Anche in campo amoroso non ci saranno grandi momenti romantici. In questo caso però, chiedetevi se c'è qualche lato del vostro carattere da sistemare prima di approcciarvi a nuovi incontri. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'amore assumerà un ruolo più centrale nella vostra vita grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, sarà importante per voi costruire un legame forte con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale sarete in grado di raggiungere buoni risultati dai vostri progetti, grazie al costante impegno che ci metterete in quel che fate.

Voto - 9️⃣

Sagittario: gestire le vostre mansioni quando ci sono tanti imprevisti da affrontare o troppi impegni da gestire sarà piuttosto stressante per voi nativi del segno. Sarete costretti a diminuire la qualità dei vostri progetti, oppure lasciarne qualcuno indietro. In ogni caso, non sarà facile poter ambire in alto in queste condizioni. In amore la Luna non sarà vostra amica, creando qualche piccolo malinteso da risolvere tra voi e la persona che amate. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vedrà la Luna in sestile dal segno dei Pesci in questo periodo. Nonostante Venere in quadratura, potrebbe essere un buon momento per aprirvi al partner e cercare di portare un po’ di stabilità all'interno della vostra relazione di coppia.

Ottimo momento invece per quanto riguarda il lavoro grazie a Mercurio, che vi permetterà di gestire le vostre mansioni con razionalità e buone idee. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una giornata divertente da vivere per voi nativi del segno. In amore vi basterà poco per godere di un bel legame con la persona che amate. Se siete single troverete qualcuno che sappia apprezzarvi per quello che siete. Sul posto di lavoro alcuni progetti potrebbero andare per le lunghe, ma alla fine, riuscirete a ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: ci sarà un ottimo equilibrio nel vostro cielo in questo venerdì di febbraio, che vi permetterà di fare un po’ di tutto e con soddisfazione. In amore, single oppure no, riuscirete a comprendere al meglio i sentimenti della vostra fiamma. Avrete modo di sentirvi più vicini alla persona che amate. Nel lavoro il vostro intuito sarà impeccabile, e vi permetterà di raggiungere risultati importanti. Voto - 8️⃣