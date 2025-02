L'oroscopo del fine settimana dal 22 al 23 febbraio vede Marte in una potente congiunzione per il Cancro, che investirà molte risorse nei propri progetti professionali, mentre il Leone troverà ottime soluzioni per i suoi obiettivi lavorativi. Per i Pesci, il lavoro sarà al centro delle attenzioni, mentre il Sagittario si godrà pienamente la vita sentimentale.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: questo weekend di febbraio potrebbe non essere sempre così entusiasmante per voi nativi del segno. Nella giornata di domenica infatti, la Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà, e portare qualche incomprensione con il partner, che fortunatamente non durerà a lungo.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti con soddisfazione, grazie alla posizione favorevole di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un fine settimana più emozionante per la vostra vita sentimentale. Soprattutto durante la giornata di domenica, la Luna sarà dalla vostra parte, permettendovi di trascorrere momenti tranquillità e intesa con la persona che amate. Sul posto di lavoro invece, valutate bene ogni situazione. Con Mercurio in quadratura, non sempre potreste ottenere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Gemelli: il vostro fine settimana potrebbe non iniziare sotto le più rosee aspettative secondo l'Oroscopo. Nella giornata di sabato infatti, non ci saranno sempre emozioni chiarissime per la vostra relazione di coppia, nonostante Venere favorevole.

Il lavoro invece si rivelerà un porto sicuro, grazie alla posizione favorevole di Giove e Mercurio, che renderanno snelli e di facile realizzazione i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali poco entusiasmanti in questo periodo. In amore mettete da parte la vostra continua voglia di essere al centro dell'attenzione, e pensate un po' di più al benessere della vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Marte in congiunzione per riuscire a fare passi avanti con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: questo cielo sarà abbastanza sereno nei vostri confronti durante questo weekend di febbraio. Sarete abbastanza lucidi in quel che fate, prendendo le decisioni giuste per gestire al meglio le vostre mansioni.

In campo amoroso la Luna e Venere saranno ben allineate a vostro favore. Single oppure no, sarà un bel periodo per regalare momenti di felicità alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: quadro astrale di questo fine settimana cupo per quanto riguarda il lavoro. Il vostro metodo di lavoro potrebbe non funzionare con certe mansioni, causando ritardi sulla vostra tabella di marcia. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà un buon periodo per costruire un rapporto sincero con il partner. Approfittate della giornata di domenica per mettere in mostra le vostre emozioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo poco entusiasmante in campo amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà difficile da gestire a causa di venere in opposizione.

Single oppure no, attenzione a non combinare guai. In ambito lavorativo agirete spesso d'impulso, affidandovi alla vostra esperienza per gestire le vostre mansioni nella maniera più opportuna. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale discreta in questo periodo secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia sarà stabile, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici. Se siete single approfondite il vostro legame un po' alla volta. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo, dimostrando di avere le capacità giuste per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in buon aspetto riuscirete a godervi appieno la vostra vita sentimentale. Single oppure no, vi attende un periodo carico di emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro invece, dovrete trovare soluzioni migliori per i vostri progetti. Mercurio in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un fine settimana povero di emozioni per voi nativi del segno. La Luna vi darà una mano durante la giornata di domenica, ciò nonostante, sarà necessario sistemare alcuni aspetti della vostra relazione di coppia che non funzionano più così bene. Per quanto riguarda il lavoro invece, sarete pervasi da una grande energia positiva e da idee proficue che potrebbero fare la differenza. Voto - 7️⃣

Acquario: questo fine settimana vi darà soddisfazioni in campo amoroso grazie alla Luna e Venere ben allineati.

Single oppure no, riuscirete a comprendere al volo le intenzioni della vostra fiamma e stare bene insieme. Per quanto riguarda il lavoro, questo cielo avrà un'influenza limitata. Per raggiungere i vostri obiettivi, dovrete saper mettere in pratica la vostra esperienza. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale favorevole in ambito professionale. Potrete contare sul sostegno di stelle come Marte e Mercurio per mettere a punto progetti ambiziosi. Sul fronte amoroso sarete mossi da buoni sentimenti, ma con la Luna in quadratura durante la giornata di domenica, potrebbe esserci qualche malinteso. Voto - 7️⃣