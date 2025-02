L'Oroscopo del weekend 1 e 2 marzo è rivela in anteprima come si concluderà la settimana. Sotto lo sguardo della Luna in Ariete, questo nuovo mese parte con tanta voglia di riscattarsi dopo un periodo 'ko'. Questo vale soprattutto per il segno del Cancro, ma le stelle hanno molto altro da rivelare in merito all'andazzo di queste 48 ore.

Previsioni astrologiche del fine settimana 1-2 marzo 2025

Ariete - Queste due giornate saranno decisive per risolvere una questione emersa all’inizio della settimana. Gli affari, le uscite e la passione saranno favoriti, ma è bene tenere sotto controllo le spese, poiché ultimamente avete speso più del solito.

La vostra sensibilità sarà accentuata, il che potrebbe generare confusione mentale e incertezza. Non riuscirete a vedere le cose con chiarezza, rendendo difficile prendere decisioni. Un problema di benessere vi preoccupa da qualche tempo: evitate inutili allarmismi, ma ricordate che prevenire è meglio che curare. Migliorate l’alimentazione e dedicatevi a un po’ di movimento fisico. Un sogno potrebbe rivelarsi premonitore.

Toro - Secondo l'oroscopo, questo fine settimana sarà particolarmente favorevole, grazie alla Luna nel vostro segno. Nonostante gli impegni numerosi, riuscirete a portare a termine tutto con efficienza e senza stress. Sabato o domenica potrebbe capitarvi un divertimento inaspettato, che renderà la serata più piacevole.

Siete un segno noto per le vostre passioni e i vostri interessi, e non è un segreto che amiate il buon cibo. Qualcuno potrebbe confidarvi un segreto. Inoltre, domenica arriverà una telefonata, forse da un familiare.

Gemelli - Sabato e domenica potreste incontrare difficoltà nel rapportarvi con i familiari, sentendovi incompresi.

Una chiamata potrebbe suscitare dubbi, ma è meglio riflettere prima di agire. Dal punto di vista fisico, sarete in forma, anche se qualcuno potrebbe avvertire piccoli disturbi, come problemi di pressione o dolori passeggeri. Non accadrà nulla di eclatante, quindi approfittatene per riposarvi o fare una gita fuori porta. Se state cercando lavoro, rivedete il vostro curriculum e apportate i necessari miglioramenti.

Le uscite saranno piacevoli e il vostro fascino vi sarà di grande aiuto.

Cancro - Il fine settimana sarà intenso e non avrete un attimo di tregua. C'è voglia di riscatto nella vostra vita. Sabato e domenica sarete chiamati a dare una mano a familiari o amici. In amore, attenzione alle gelosie: tendete a reagire impulsivamente quando avvertite qualcosa di strano. I più giovani sognano un amore romantico, come quello dei film o dei romanzi. Continuate a puntare in alto: anche se non raggiungerete il massimo, otterrete comunque risultati concreti. Qualcuno dovrà prendere una decisione importante riguardo alla sfera economica o lavorativa. Chi è in coppia e si sposerà in primavera potrebbe sentirsi un po’ in ansia.

Leone - Questo weekend è l’ideale per dedicarvi alla cura di voi stessi e della casa, soprattutto se durante la settimana non ne avete avuto il tempo. Rivalutate le vostre aspettative, poiché qualcosa non vi convince del tutto. Una telefonata potrebbe riservarvi una sorpresa, portando notizie inaspettate. Presto potrete partire per un viaggio, e una situazione familiare o economica che vi preoccupa si risolverà. L’amore può arrivare a qualsiasi età, basta essere disposti a mettersi in gioco. Tuttavia, molti single preferiscono passare le serate in compagnia della televisione, che rappresenta per loro un rifugio sicuro. È il momento di uscire dal guscio e aprirsi alla vita.

Vergine - Sabato e domenica vi permetteranno di mettere un punto fermo a una settimana turbolenta e piena di impegni.

Forse state aspettando un evento speciale, e il solo pensiero vi emoziona. Per le coppie che stanno insieme da almeno un paio d’anni, si prospettano due giornate positive, con la possibilità di realizzare un progetto a lungo atteso. Spesso vi ritrovate a rimpiangere la spensieratezza dell’infanzia o dell’adolescenza, quando i problemi sembravano piccoli e le aspettative grandi. Cercate di ritrovare quella leggerezza: se avete voglia di correre, giocare, viaggiare o ridere, fatelo senza pensarci troppo.

Bilancia - Le previsioni astrologiche per il fine settimana indicano un cielo astrale discreto, ma è bene prestare attenzione alla sfera lavorativa. Chi studia avrà molte cose da fare, ma non fatevi prendere dal panico.

Per i single, queste due giornate saranno favorevoli per incontrare l’anima gemella, a patto di uscire di casa e frequentare posti nuovi. Domenica arriverà una telefonata mentre sarete impegnati tra pulizie e bucato. Attenzione ai fornelli! Chi ha figli dovrà stare attento alle loro richieste, che potrebbero nascondere un secondo fine. Iniziate a pianificare una vacanza estiva: non è mai troppo presto.

Scorpione - Fine settimana promettente per chi lavora o studia e cerca un po’ di tranquillità. Tuttavia, non tutti avranno modo di riposarsi, poiché ci saranno pulizie e piccole riparazioni da fare. Ultimamente vi sentite insoddisfatti, con un senso di amarezza. Non lasciate che i pensieri negativi vi influenzino e concentratevi per far andare tutto per il meglio.

Sabato sera avrete voglia di pizza, ma potreste decidere di cucinare qualcosa di speciale, ispirati dalla creatività. Per i single, ci saranno opportunità di incontri interessanti: preparatevi!

Sagittario - Questo fine settimana è il momento giusto per rilassarvi e dedicarvi a quelle attività personali che avete trascurato. Ci saranno piccoli lavori da completare, ma li affronterete senza difficoltà. In questo periodo non avete voglia di occuparvi dei problemi altrui: preferite rintanarvi nel vostro spazio e godervi qualche serie TV. Lo stress è alto e potrebbe influire anche sulla pressione. Staccate la spina e dedicatevi a voi stessi. Per i giovani single, un’amicizia nata sui social potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Capricorno - Un weekend all’insegna dell’amore e dei sentimenti. La settimana si chiuderà in modo positivo, soprattutto per chi ha affrontato difficoltà e imprevisti. I single potranno risollevarsi e accettare un appuntamento che potrebbe diventare importante. Sabato mattina ci saranno piccoli lavori da fare, ma li completerete già nel pomeriggio. Domenica, l’ansia per il lunedì potrebbe farsi sentire: concedetevi una maschera facciale o un bagno rilassante per ricaricarvi.

Acquario - Non lasciatevi sopraffare dal malumore: in questo periodo è importante mantenere la calma. Sabato sera potrete rilassarvi con una pizza e una compagnia piacevole. Le coppie vivranno momenti di passione. Evitate le polemiche in famiglia e concentratevi sul vostro benessere.

Domenica potrebbe arrivare una visita o una telefonata. Presto riceverete una notizia interessante che vi sorprenderà. Rimandate eventuali appuntamenti alla prossima settimana, poiché in queste 48 ore le possibilità di successo saranno limitate.

Pesci - Questo fine settimana vi vedrà in attesa di un evento, come una festa o un compleanno. In amore, i single dovranno aprire gli occhi: un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Sul lavoro, un capo autoritario potrebbe comportarsi in modo sgradevole. Non lasciatevi turbare, per non sprecare energie preziose. Sabato sera avrete voglia di svagarvi e potreste cedere alla tentazione di una pizza. Attenzione agli acquisti impulsivi durante le uscite: tenete d’occhio il portafoglio.