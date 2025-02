L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio 2025 è pronto a svelare cosa riserveranno gli astri. L'astrologia mette in evidenza il transito di Mercurio in Pesci (voto 8), proprio nella giornata dedicata in calendario alla festa di San Valentino. Senza alcun dubbio, si prospetta un periodo vincente soprattutto per quelli della Bilancia (voto 10), grande favorito della settimana e con la presenza della Luna nel proprio settore. Per quanto riguarda i simboli astrali preventivati con possibili difficoltà, il periodo non andrà come sperato per i nati in Toro (voto 5), sottoposto a dissonanze planetarie difficili da arginare.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. Settimana dinamica con ottime prospettive in ambito professionale e relazionale. Domenica 16 sarà la giornata migliore, perfetta per consolidare rapporti o per lanciare iniziative personali. Venerdì 14 e sabato 15 si prospettano ideali per dare spazio alla creatività e ottenere soddisfazioni nel lavoro. Lunedì 10, mercoledì 12 e giovedì 13 manterranno un buon livello di equilibrio, offrendo occasioni interessanti da sfruttare con astuzia. Martedì 11 potrebbe risultare meno incisivo, con qualche piccolo ostacolo che richiederà maggiore pazienza. La determinazione aiuterà a superare eventuali incertezze.

♉ Toro: voto 5.

Periodo caratterizzato da alti e bassi, con qualche rallentamento che richiederà un approccio flessibile. Sabato 15 segnerà un netto miglioramento, con buone opportunità da cogliere sia nel lavoro che nei rapporti personali. Lunedì 10, martedì 11, venerdì 14 e domenica 16 offriranno una discreta stabilità, con momenti da dedicare agli affetti e alla gestione delle responsabilità.

Mercoledì 12 potrà risultare meno brillante, con qualche incertezza da affrontare con prudenza. Giovedì 13 si preannuncia il giorno più complesso, con possibili ritardi o situazioni da gestire con cautela. Essere pazienti aiuterà a evitare tensioni superflue.

♊ Gemelli: voto 6.

Settimana caratterizzata da giornate di buona produttività alternate a momenti più impegnativi. Lunedì 10 e martedì 11 saranno le giornate migliori, con energie favorevoli per prendere iniziative e ottenere risultati concreti. Mercoledì 12, venerdì 14 e sabato 15 porteranno discreti successi, ma richiederanno una gestione attenta delle relazioni interpersonali. Domenica 16 potrebbe risultare meno stimolante, con una lieve fatica a trovare il giusto equilibrio nelle attività quotidiane. Giovedì 13 sarà il giorno più incerto, meglio evitare azioni impulsive o decisioni affrettate. L’adattabilità permetterà di affrontare tutto con più serenità.

♋ Cancro: voto 6.

La settimana si presenta con buone prospettive, nonostante alcuni momenti di incertezza. Giovedì 13 e domenica 16 saranno le giornate più positive, ideali per sistemare questioni in sospeso e consolidare rapporti significativi. Mercoledì 12, venerdì 14 e sabato 15 garantiranno stabilità e la possibilità di ottenere piccoli successi, sia in ambito professionale che personale. Martedì 11 sarà più movimentato, con possibili situazioni da gestire con prudenza. Lunedì 10, invece, richiederà maggiore attenzione per evitare tensioni inutili. Mantenere la calma e affidarsi alla razionalità aiuterà a superare eventuali ostacoli.

♌ Leone: voto 8.

Giornate piene di slancio e buone opportunità da cogliere. Lunedì 10 sarà il più brillante, con la Luna favorevole che regalerà energia e sicurezza in ogni ambito. Martedì 11 e mercoledì 12 saranno altrettanto positivi, perfetti per avanzare in progetti importanti e rafforzare le relazioni affettive. Giovedì 13, sabato 15 e domenica 16 manterranno una buona stabilità, offrendo momenti sereni sia in campo sentimentale che lavorativo. Venerdì 14 potrebbe risultare più faticoso, con qualche piccolo contrattempo da gestire con prudenza. Mantenere un atteggiamento determinato e ottimista renderà tutto più semplice.

♍ Vergine: voto 9.

Equilibrio e concretezza caratterizzeranno i prossimi giorni, con opportunità da non sottovalutare. Giovedì 13 sarà il punto di forza, grazie a un’ottima posizione lunare che porterà chiarezza e nuove prospettive. Lunedì 10 e venerdì 14 offriranno occasioni interessanti, con momenti propizi per prendere decisioni e dare una svolta a progetti in corso. Martedì 11, mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 saranno giornate scorrevoli, con qualche piccolo imprevisto che si risolverà senza troppi problemi. La capacità di analisi sarà l’arma vincente per ottenere i migliori risultati.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10.

Un periodo entusiasmante, in cui molte situazioni prenderanno una piega positiva. Sabato 15 rappresenterà la giornata migliore, con la Luna che offrirà un’energia straordinaria e un’intesa perfetta con le persone care. Mercoledì 12, giovedì 13 e domenica 16 porteranno conferme in campo lavorativo e affettivo, rendendo tutto più fluido e appagante. Lunedì 10, martedì 11 e venerdì 14 saranno più tranquilli, ma comunque positivi per avanzare senza troppe difficoltà. Determinazione e creatività aiuteranno a trarre il massimo da ogni situazione.

♏ Scorpione: voto 6.

Alcune giornate potrebbero risultare meno scorrevoli, con qualche difficoltà da affrontare con pazienza. Giovedì 13 e venerdì 14 saranno i più favorevoli, con possibilità di recupero sia in ambito professionale che personale. Mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 offriranno discreta stabilità, con momenti utili per consolidare alcune situazioni. Lunedì 10 richiederà maggiore cautela nelle relazioni, mentre martedì 11 risulterà il più delicato, con possibili tensioni da gestire con diplomazia. Essere flessibili aiuterà a rendere tutto più semplice.

♐ Sagittario: voto 6.

Una settimana caratterizzata da alti e bassi, con alcuni giorni più scorrevoli e altri che richiederanno maggiore impegno. Lunedì 10 e domenica 16 saranno le giornate migliori, perfette per concentrarsi su obiettivi importanti e consolidare relazioni. Martedì 11, mercoledì 12 e sabato 15 porteranno qualche soddisfazione, ma con la necessità di mantenere alta la concentrazione. Giovedì 13 richiederà pazienza, soprattutto nelle dinamiche affettive, mentre venerdì 14 potrebbe risultare più faticoso, con possibili imprevisti da gestire con calma.

♑ Capricorno: voto 7.

Settimana interessante, con momenti di grande produttività. Martedì 11 sarà il giorno più positivo, con la possibilità di ottenere risultati concreti. Lunedì 10 e mercoledì 12 offriranno altrettante opportunità, specialmente in ambito professionale. Giovedì 13 e domenica 16 risulteranno stabili, con qualche piccola soddisfazione da cogliere. Venerdì 14 richiederà più attenzione nella comunicazione, mentre sabato 15 potrebbe essere il giorno meno brillante, con qualche piccolo ostacolo da superare.

♒ Acquario: voto 7.

Un periodo equilibrato, con momenti di grande intuizione e altri più impegnativi. Mercoledì 12 sarà il più favorevole, perfetto per prendere decisioni importanti. Martedì 11 e giovedì 13 porteranno buone occasioni, da sfruttare con determinazione. Lunedì 10 e venerdì 14 si manterranno su livelli stabili, offrendo qualche soddisfazione. Sabato 15 potrebbe presentare qualche piccola tensione, mentre domenica 16 sarà il giorno più delicato, con situazioni da affrontare con diplomazia.

♓ Pesci: voto 8. Settimana promettente, con diversi giorni interessanti.

Venerdì 14 sarà il migliore, grazie a Mercurio favorevole che aiuterà a chiarire idee e progetti. Sabato 15 e domenica 16 porteranno stabilità e buone opportunità, specialmente nei rapporti interpersonali. Lunedì 10, martedì 11 e giovedì 13 saranno positivi, con momenti di ispirazione e creatività. Mercoledì 12 sarà meno brillante, con qualche piccolo intoppo da gestire con serenità.

