La settimana dal 17 al 23 febbraio si prospetta ricca di sorprese e svolte inattese per molti segni zodiacali. Mentre alcuni vivranno giorni all'insegna della determinazione e della crescita personale, altri dovranno affrontare sfide che metteranno alla prova la loro resilienza. L’ingresso del Sole in Pesci il 19 febbraio porterà un’ondata di sensibilità e intuito, influenzando in modo particolare i segni d’Acqua. Marte, ancora in Acquario, infonderà energia ai segni d’Aria, stimolandoli verso scelte audaci e anticonformiste. Mercurio in Acquario favorirà il pensiero innovativo, mentre Venere in Capricorno premierà la serietà nelle relazioni.

Previsioni astrologiche della settimana al 23 febbraio con pagelle: Cancro deve accontentarsi della sufficienza

♈ ARIETE – VOTO: 7

La determinazione non manca, ma questa settimana si alterneranno momenti di impeto e riflessione. Se da un lato l’energia è alle stelle, dall’altro una certa inquietudine potrebbe rendere difficile la concentrazione. In ambito lavorativo, è il momento ideale per prendere iniziative, ma senza esagerare con la fretta. L’amore regala attimi intensi, soprattutto se riuscirete a bilanciare passione e dialogo.

Focus: Ritrovare l’equilibrio tra azione e strategia.

♉ TORO – VOTO: 6,5

La concretezza che vi contraddistingue sarà messa alla prova da una serie di imprevisti. La pazienza, però, sarà l’arma segreta per superare ogni ostacolo.

Nelle relazioni affettive si avverte il bisogno di sicurezza, ma occorre evitare la possessività. Sul lavoro, Marte dissonante invita a non intestardirsi su vecchi schemi e ad accogliere il cambiamento.

Focus: Imparare a lasciare andare ciò che non è più utile.

♊ GEMELLI – VOTO: 7,5

L’energia mentale è al massimo grazie a Mercurio favorevole, che stimola il desiderio di esplorare nuove opportunità.

In ambito lavorativo, le idee scorreranno rapide e originali, aprendo la strada a successi inaspettati. In amore, invece, potrebbe esserci qualche incertezza: attenzione a non lasciarsi trascinare dall’instabilità emotiva.

Focus: Coltivare la chiarezza nelle scelte sentimentali.

♋ CANCRO – VOTO: 6

L’umore sarà altalenante e la sensibilità accentuata, complice il Sole che entra in un segno affine, ma non sempre in modo armonioso.

È il momento di affrontare le paure e fare chiarezza dentro di sé. Le relazioni affettive potranno risultare complesse, specialmente se trascinate da situazioni irrisolte. Nel lavoro, meglio non forzare i tempi: ogni cosa ha il suo corso.

Focus: Dare spazio alle emozioni senza esserne travolti.

♌ LEONE – VOTO: 7

Lo slancio vitale non manca, ma la quadratura di Marte potrebbe portare qualche ostacolo. Servirà pazienza per non disperdere energie in conflitti inutili. Nel lavoro, l’audacia sarà premiata, a patto che sia accompagnata da strategia. L’amore regala momenti di passione, ma attenzione a non pretendere troppo dal partner.

Focus: Canalizzare l’energia in modo costruttivo.

♍ VERGINE – VOTO: 6,5

La razionalità tipica sarà messa alla prova da situazioni che richiederanno maggiore flessibilità.

Venere in posizione favorevole aiuta a consolidare i rapporti, ma Mercurio dissonante potrebbe creare fraintendimenti. Sul lavoro, attenzione ai dettagli: non tutto è come sembra.

Focus: Abbandonare la rigidità e accogliere nuove prospettive.

♎ BILANCIA – VOTO: 7,5

Mercurio e Marte favorevoli offrono un’energia mentale brillante, utile per prendere decisioni importanti. Le relazioni amorose saranno armoniose, a patto di mantenere un dialogo sincero. Sul lavoro, la settimana premia chi osa con diplomazia.

Focus: Usare l’intelligenza emotiva per superare ostacoli.

♏ SCORPIONE – VOTO: 7

L’intuito sarà il vostro alleato più prezioso, soprattutto nei rapporti interpersonali. In amore, un’intensità particolare potrebbe portare a scelte decisive.

Sul lavoro, evitare attriti con colleghi sarà fondamentale per mantenere l’equilibrio.

Focus: Ascoltare l’istinto senza farsi sopraffare dalle emozioni.

♐ SAGITTARIO – VOTO: 8

Una settimana dinamica e ricca di stimoli, in cui la voglia di avventura sarà predominante. L’ambito professionale offre nuove opportunità, mentre in amore c’è spazio per incontri intriganti.

Focus: Seguire la propria natura senza trascurare le responsabilità.

♑ CAPRICORNO – VOTO: 7

Venere nel segno aiuta a consolidare legami, ma richiede impegno e costanza. Nel lavoro, la determinazione sarà premiata, ma attenzione a non chiudersi troppo in sé stessi.

Focus: Aprirsi al dialogo senza perdere di vista gli obiettivi.

♒ ACQUARIO – VOTO: 9

Settimana all’insegna del dinamismo, con Marte che infonde energia e Mercurio che stimola idee innovative.

Sul piano sentimentale, nuovi incontri potrebbero rivelarsi sorprendenti.

Focus: Sfruttare l’intraprendenza per realizzare sogni nel cassetto.

♓ PESCI – VOTO: 8

L’ingresso del Sole nel segno porta un’ondata di ispirazione e creatività. Le emozioni saranno intense, ma servirà evitare illusioni. Nel lavoro, un’intuizione potrebbe rivelarsi vincente.

Focus: Trasformare la sensibilità in una forza.