L'oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo annuncia un Cancro ricco di energie grazie a Marte, pronto a dare il meglio nelle proprie mansioni professionali, mentre l'Ariete mostrerà una certa carineria nei confronti delle persone che ama. Nuove idee e collaborazioni permetteranno ai nativi Scorpione di ottenere di più al lavoro, mentre il Leone può pensare di fare qualche investimento per i propri progetti lavorativi.

Previsioni oroscopo dal 24 febbraio al 2 marzo 2025 segno per segno

Ariete: la settimana a cavallo tra il mese di febbraio e di marzo, vi vedrà piuttosto romantici nei confronti del partner.

Godrete di un cielo fantastico, formato da Venere in congiunzione e dalla Luna in buon aspetto per la maggior parte del tempo, permettendovi dunque di mostrare tutta la vostra carineria nei confronti della persona che amate. Nel lavoro sarete mossi da buone idee, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Toro: godrete di un cielo equilibrato in campo professionale. Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte, permettendovi di gestire le vostre mansioni nella maniera più appropriata. Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia sarà stabile, ma non eccessivamente romantica. Attenzione in particolare alle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario.

Voto - 7️⃣

Gemelli: il lavoro potrebbe rivelarsi complicato da affrontare in questa settimana. La posizione sfavorevole di stelle come Mercurio e Marte potrebbe rendere complicato lo sviluppo delle vostre mansioni. Bene invece la sfera sentimentale, grazie alla posizione favorevole di Venere. Attenzione però durante il fine settimana, quando la Luna si troverà in quadratura.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali in crescita dal punto di vista professionale. Vi sentirete pieni di risorse grazie a Marte, mentre con Mercurio in trigono arriveranno idee proficue per i vostri progetti. In campo amoroso invece, dovrete fare i conti con Venere ancora in cattivo aspetto. La Luna vi darà una mano nel weekend.

Prendetevi un pò di tempo per aprirvi al dialogo con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Leone: potreste tentare di fare nuovi investimenti in campo professionale durante questa settimana. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, e con gli ultimi risultati positivi, potrebbe essere il momento di spingere sull'acceleratore. In amore ci penserà Venere a regalarvi bei momenti con la persona che amate. Attenzione però alla Luna in opposizione tra le giornate di giovedì e venerdì. Voto - 8️⃣

Vergine: trovare buone idee su cui scommettere non sarà affatto semplice, considerato Mercurio e Giove in cattivo aspetto. Marte vi aiuterà a reagire, ma raggiungere i vostri obiettivi sarà piuttosto complicato.

Sul fronte amoroso la Luna vi darà una mano con la vostra storia d'amore. Non sarete forse la coppia più romantica del mondo, ciò nonostante baderete a ciò che conta davvero del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che continuerà a mettervi in difficoltà in questa settimana tra febbraio e marzo. Il rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto. Avrete un po' di respiro tra le giornate di giovedì e venerdì, ma in ogni caso, i problemi nel vostro rapporto sono evidenti. Per quanto riguarda il lavoro adotterete un approccio più intuitivo per gestire bene le vostre mansioni. A volte riuscirete nel vostro intento, altre volte no. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'influenza di stelle come Marte e Mercurio renderà più stimolante il vostro lavoro.

Nuove idee e collaborazioni vi porteranno lontano, verso risultati più ambiziosi. In amore sarà un periodo stabile per la vostra relazione di coppia. Soprattutto durante il weekend, potrete contare su una bella Luna per dare un tocco più maturo e romantico alla vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva sul fronte amoroso. Venere illuminerà il vostro rapporto, regalandovi momenti da batticuore, soprattutto se siete nati neanche seconda decade. Non si potrà dire lo stesso sul posto di lavoro. Con Mercurio e Giove contro di voi, non sarete sempre nelle giuste condizioni per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana inizierà tutto sommato bene grazie alla Luna, che metterà una pezza alla vostra vita sentimentale un po' complicata.

Dovrete essere capaci però di risollevare la vostra relazione di coppia finché siete in tempo, anche perché Venere non vi darà grandi occasioni. Nel lavoro sarete supportati da Mercurio, trovando idee proficue per i vostri progetti. Attenzione però a Marte in opposizione, che potrebbe togliervi un po' di energie. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali sopra le aspettative. In ambito amoroso potrete contare su Venere in sestile per mettere in risalto la vostra relazione di coppia. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno le più romantiche. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti saranno lungo la giusta direzione grazie a Giove. Continuate a esprimere le vostre idee al meglio delle vostre possibilità.

Voto - 9️⃣

Pesci: sarà una settimana produttiva per quanto riguarda il lavoro. Gli impegni da portare a termine non mancheranno, ciò nonostante le soddisfazioni che potrete raggiungere saranno appaganti. In ambito sentimentale la Luna navigherà in buone posizioni, stimolando la vostra relazione di coppia. Oltre al romanticismo, penserete anche al benessere del vostro rapporto. Voto - 8️⃣