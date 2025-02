L'oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo consiglia ai nati sotto il segno dei Gemelli di fare attenzione alle promesse e di non farsi trasportare dalle emozioni. La vita familiare degli Acquario sarà tranquilla, potrebbero esserci piccoli problemi, ma niente di grave. Per i Pesci, la settimana potrebbe portare sfide in casa, soprattutto nella gestione delle finanze. La salute sarà buona e le interazioni con gli amici saranno gratificanti.

La settimana 24 febbraio-2 marzo dal punto di vista familiare e sociale: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Durante questa settimana, gli influssi lunari vi suggeriranno di prestare la massima attenzione alla gestione della vostra vita privata. Ciò sarà particolarmente importante se di recente avete avuto discussioni in famiglia con i vostri figli o a causa loro. Un vecchio amico o un cugino potrebbe farvi visita inaspettatamente sul posto di lavoro o a casa. Questa visita vi darà una carica di energia e vi divertirete molto insieme. Voto: 7

Toro – L'Oroscopo raccomanda di non lasciarvi influenzare troppo dalle opinioni dei vostri familiari. I loro consigli, anziché chiarirvi le idee, potrebbero confondervi ulteriormente.

Abbiate fiducia nel vostro giudizio, che sarà particolarmente valido grazie all'influenza positiva del pianeta Mercurio. È possibile che emergano delle tensioni con alcuni amici. Forse la vostra tendenza a essere eccessivamente critici nei confronti del loro comportamento potrebbe essere la causa di questi conflitti. Perché complicarsi la vita in questo modo?

Cercate di vivere con più leggerezza e serenità, e di conseguenza vivrete meglio. Voto: 6,5

Gemelli – In famiglia, sarete in armonia con i vostri figli e potrete contare sul supporto degli anziani. Godrete di un'atmosfera di affetto e comprensione reciproca. Tuttavia, siate cauti riguardo alle promesse che vi vengono fatte durante la settimana: è probabile che non vengano mantenute.

Questo consiglio vale anche per le promesse d'amore: non lasciatevi trasportare dalle emozioni, anche se il desiderio di farlo è forte. Voto: 7

Cancro – Affrontare questioni familiari molto delicate potrebbe rivelarsi particolarmente arduo questo periodo. Il dialogo con i vostri cari potrebbe essere più difficile del solito, quindi, cercate di evitare discussioni troppo accese. L'oroscopo vi invita a resistere alla tentazione di assumere il ruolo di professore o di comportarvi in modo autoritario. Sebbene la vostra determinazione e forza di volontà vi abbiano spesso aiutato a superare i vostri limiti, ricordate che questo tipo di atteggiamento può essere controproducente nelle relazioni interpersonali.

Questo consiglio è particolarmente valido per voi che date valore all'armonia e alla serenità all'interno della famiglia. Cercate di promuovere un ambiente di comprensione reciproca, piuttosto che imporre le vostre idee. Voto: 7

Oroscopo settimanale dal 24 febbraio al 2 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Durante questa settimana, l'influenza calmante di Venere si farà sentire con tanta forza. Questo pianeta vi favorirà, donandovi tenerezza e felicità. La vostra vita familiare sarà fonte di grande soddisfazione. I vostri figli saranno in ottima forma e il loro amore vi scalderà il cuore. Controllerete le vostre tendenze provocatorie molto meglio del solito. Sarete persino molto bravi a dare l'impressione di esservi finalmente messi in riga.

Naturalmente, non sarà così. Voto: 6

Vergine – Molte scelte e decisioni ricadranno sulle vostre spalle, poiché sarete molto impegnati con la famiglia e gli amici. Ma le vostre spalle non sono fragili e avete una schiena larga, come tutti sanno. Con il sostegno di Plutone, affronterete il vostro ruolo con coraggio e con gioia. Avrete l'impressione che tutti siano contro di voi. Tuttavia, se accettate di essere più obiettivi, vi renderete conto che in realtà non accettate sfide o critiche. Voto: 6,5

Bilancia – La vostra vita familiare vi darà grandi soddisfazioni durante questa settimana. Le persone a voi più care vi mostreranno il loro affetto e la loro ammirazione in modo aperto e sincero. È vero, sarete voi il cuore pulsante della famiglia, e sarete felici di esserlo.

Tuttavia, fate attenzione a non dare troppa importanza a ciò che gli altri pensano di voi, perché questo potrebbe frenare il vostro entusiasmo e la vostra energia. C’è un antico proverbio che recita così: “I cani abbaiano alla luna, e intanto la carovana passa”. Non lasciate che le opinioni degli altri vi distraggano dai vostri obiettivi e dal vostro cammino. Concentratevi su ciò che è veramente importante per voi e per la vostra famiglia, e non permettete a niente e nessuno di ostacolare la vostra felicità. Voto: 8

Scorpione – Il vostro rapporto con i figli sarà generalmente sereno e armonioso. Per quanto riguarda i vostri genitori, potrebbero sorgere dei conflitti, ma con un po' di buona volontà riuscirete a trovare un terreno comune e a superare le difficoltà.

Con i vostri fratelli e sorelle, invece, tutto andrà a gonfie vele. Se in passato avete avuto delle discussioni o dei disaccordi, questa è la settimana ideale per chiarire ogni malinteso e ristabilire un clima di armonia. Sul fronte sociale, sarete particolarmente sensibili ed emotivi. È probabile che prendiate molto a cuore anche le osservazioni più innocue che vi vengono rivolte, e che vi sentiate facilmente feriti o offesi. Tuttavia, se riuscirete a gestire meglio le vostre emozioni e a non reagire in modo impulsivo, potrete evitare inutili sofferenze e vivere una settimana più serena e tranquilla.

Voto: 7

Previsioni zodiacali per la settimana dal 24 febbraio al 2 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Durante questa settimana, il vostro rapporto con i figli sarà eccellente. Li vedrete in forma smagliante e l'armonia regnerà nella vostra casa. Se uno dei vostri figli desidera praticare uno sport o imparare un'attività artistica, incoraggiatelo: questa è la settimana giusta. Fate attenzione agli adulatori. In questa situazione astrologica, potreste essere inclini a prenderli sul serio, mentre in realtà cercano solo i vostri beni o la vostra persona. Forse vi sentite vulnerabili solo perché avete certe idee in testa? Voto: 8

Capricorno – Grazie a Giove, i rapporti con le persone a voi vicine dovrebbero tornare alla normalità dopo i recenti intoppi.

Se avete figli, saranno più collaborativi e accetteranno più facilmente la vostra autorità. Sentendovi molto più aperti ed espansivi del solito, avrete bisogno di conoscere nuove persone e di allargare i vostri orizzonti. Un viaggio all'estero vi farebbe molto bene. Inoltre, vi permetterebbe di dimenticare momentaneamente le preoccupazioni e di mettere tutti i problemi nella giusta prospettiva. Voto: 8

Acquario – Non c'è motivo di turbare la vostra vita familiare. In effetti, i pianeti non influenzeranno il settore legato alla famiglia. Per la maggior parte di voi, questa sarà una settimana tranquilla e confortante. È probabile che vi imbattiate in molti piccoli problemi, che non saranno realmente catastrofici ma che vi daranno sui nervi.

Fate attenzione a non prendervela con chi vi sta vicino. Pensate a distrarvi con tutti i mezzi possibili. Voto: 8

Pesci – Questa settimana potrebbe portare con sé alcune sfide in ambito domestico, forse legate a un cambiamento nel vostro approccio alla gestione delle finanze familiari. Cercate di agire con giudizio. La vostra salute sarà buona e avrete occasioni per entrare in contatto con gli altri e condividere idee. Le interazioni con gli amici, in particolare, si riveleranno stimolanti e gratificanti. Voto: 8