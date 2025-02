L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio annuncia un Ariete pieno di fiducia sul fronte amoroso, ma non solo, grazie alla congiunzione del pianeta Venere, mentre i Pesci saranno aperti a nuove prospettive. I nati sotto il segno della Vergine non dovranno lasciarsi sopraffare dallo stress, mentre i Gemelli dovranno riflettere bene sulle decisioni che prenderanno.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: sarà una settimana di soddisfazioni per voi nativi del segno. Soprattutto in campo amoroso, sarete pieni di fiducia grazie a Venere, pronti a rendere il vostro legame con il partner indissolubile.

Sul posto di lavoro vivrete un periodo di riflessione, che potrebbe portare a una crescita professionale, per voi e per i vostri progetti più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Toro: questa settimana di febbraio potrebbe iniziare nel modo sbagliato per voi nativi del segno. La vostra storia d'amore non sarà così brillante, anche a causa della Luna di traverso. Avrete bisogno di mettere in chiaro certe questioni con il partner, soprattutto se rimaste in sospeso da tempo. In ambito lavorativo continuerete la vostra scalata verso il partner, con idee e progetti ben chiari. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali convincenti in amore secondo l'Oroscopo. La vostra relazione di coppia attraverserà un bel periodo grazie a Venere.

Comprendere i desideri del partner aiuterà al benessere del vostro rapporto. Nel lavoro avrete bisogno di ritrovare la giusta direzione nei vostri progetti, prima di mettervi all'opera. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in calo evidente questa settimana a causa di Venere in quadratura. La Luna vi darà una mano tra le giornate di martedì e mercoledì, ciò nonostante, noterete alcuni atteggiamenti del partner che proprio non riuscite a farvi andare giù.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti con buoni risultati, anche nonostante qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Leone: Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete illuminerà la vostra relazione di coppia durante questa settimana, anche se ci sarà qualche piccola sbavatura tra martedì e mercoledì, quando la Luna sarà contro di voi.

Se siete single, alcune amicizie avranno un valore fondamentale per voi. In campo professionale il vostro carico di lavoro sarà più leggero, ciò nonostante avrete ancora molte cose da fare, tra cui qualche arretrato. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo stabile in amore per voi nativi del segno. Ritroverete una discreta armonia nel vostro rapporto, ciò nonostante sarà necessario ancora un po’ di tempo affinché il vostro rapporto sia affiatato. Approfittate della giornata di domenica, quando la Luna sarà dalla vostra parte. In ambito professionale non lasciatevi prendere dallo stress di Mercurio e Giove. Avrete ancora Marte per portare avanti le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale poco promettente a causa di Venere in opposizione.

Non vi sentirete molto soddisfatti del vostro rapporto, e non fare niente per risolvere non vi aiuterà di certo. In ambito lavorativo avrete bisogno di più tempo per completare le vostre mansioni. Le qualità le avete, vi manca solo la giusta energia. Voto - 6️⃣

Scorpione: questa settimana di febbraio vi vedrà abbastanza attivi in campo professionale. È arrivato il momento di dimostrare il vostro valore, e gestire le vostre mansioni in modo magistrale. Sul fronte amoroso sarà un periodo equilibrato per la vostra relazione di coppia. Tra voi e il partner vi sosterrete a vicenda, costruendo un rapporto forte e sincero. Voto - 9️⃣

Sagittario: preparatevi a una settimana di dolci coccole ed emozioni secondo l'oroscopo.

Con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, godrete di una relazione di coppia romantica, esaltata poi dalla Luna in congiunzione tra venerdì e sabato. Per quanto riguarda il lavoro non sarà facile svolgere le vostre mansioni se ci saranno continue interruzioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: il rapporto con il partner tenderà a incrinarsi nel prossimo periodo a causa di Venere. Non ci saranno momenti particolarmente romantici. Avrete bisogno di risolvere alcune dispute. Se siete single concentratevi maggiormente sulle amicizie per voi più importanti. In ambito professionale saprete svolgere bene le vostre mansioni grazie a Mercurio. Attenzione però a Marte in cattivo aspetto, che potrebbe rallentarvi.

Voto - 6️⃣

Acquario: la vostra relazione di coppia farà importanti passi avanti in questo periodo grazie a Venere in sestile. Troverete benessere nella compagnia del partner, e la possibilità di godere di un rapporto sincero e affiatato. Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte. Attenzione però a non avere troppa fretta di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: con Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, sarete più aperti a nuove prospettive in campo professionale. Cercherete opportunità che possano garantirvi risultati migliori, dimostrando sempre grande impegno. In amore la Luna potrebbe causare qualche incertezza nel vostro rapporto, ciò nonostante avrete anche voi i vostri momenti di passione con il partner. Voto - 8️⃣