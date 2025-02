L'oroscopo settimanale dal 3 al 9 marzo rivela che i nati in Vergine che hanno una relazione d’amore affronteranno argomenti importanti con successo. Armonia e collaborazione saranno presenti nella vita personale e lavorativa dei nativi dello Scorpione. I single dei Gemelli troveranno conforto nell'amicizia e avranno l'opportunità di ampliare la loro cerchia sociale, quelli del Cancro preferiranno rimanere nella loro zona di comfort, ma avranno interazioni sociali positive con amici e conoscenti.

La prima settimana di marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana siete un po' fuori sincrono con l'amore romantico, e preferite concentrarvi sull'amicizia. Ma non preoccupatevi, l'amicizia è una forma d'amore preziosa, e vi aiuterà a mantenere un atteggiamento positivo. In coppia, rafforzate il vostro legame amorevole. Se siete single, un'amicizia potrebbe sorprendentemente trasformarsi in una relazione. La vostra apertura mentale favorisce una buona comprensione con chi vi circonda. Non giudicate e cercate sempre di capire, un tratto ammirevole del vostro carattere. Tuttavia, fate attenzione a non essere sfruttati nella vostra generosità. Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi mentre vi prodigate per gli altri.

Voto: 7

Toro – L'amore è il vostro chiodo fisso. Questa settimana sarete completamente immersi in questo sentimento. Se vivete in coppia, il vostro partner apprezza ma fate attenzione a non soffocarlo con troppe attenzioni. Se siete single, un incontro speciale è all'orizzonte. La famiglia sarà al centro dei vostri pensieri, un incontro caloroso o un evento importante rafforzeranno i vostri legami, creando ricordi indelebili.

Godetevi questo periodo felice ed esprimete la gioia di sentirvi amati. Voto: 8

Gemelli – La vostra relazione è un'oasi di tenerezza e comprensione. Le discussioni si dissolvono rapidamente, grazie ai vostri legami profondi. Se siete single, è nell'amicizia che trovate un rifugio sicuro, una fonte di gioia e sostegno. La vostra curiosità vi spinge ad esplorare il mondo con occhi nuovi, e potreste allargare la vostra cerchia di amici grazie a un incontro inaspettato.

Abbiate fiducia in voi stessi e lasciatevi sorprendere da nuove esperienze. Voto: 9

Cancro – Per le coppie, questa è una settimana alquanto dinamica. A seguito di alcune divergenze di opinione, realizzerete che la questione controversa non giustificava l'acrimonia. I single, dal canto loro, non desiderano abbandonare la propria area di sicurezza. L'oroscopo vi esorta a cogliere l'opportunità per rigenerarvi: le occasioni di socializzazione si presenteranno in futuro. La comunicazione con il vostro entourage si rivelerà agevole. Conversazioni amichevoli, momenti di ilarità e confidenze saranno predominanti, apportando un beneficio al vostro stato d'animo. Tali interazioni positive consolideranno i vincoli con la vostra rete di amicizie.

Voto: 9

Previsioni astrologiche per la settimana 3-9 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Nella vostra relazione si è instaurata una routine, ma è ricca di momenti preziosi. Imparate a vedere il lato positivo delle cose. Se siete single, presto vi aspetta un incontro importante: create occasioni di uscita con la vostra cerchia di amici. Approfittate del fatto di sentirvi perfettamente realizzati per aiutare alcuni dei vostri cari a dare vita a dei progetti. Volete che le persone che vi circondano provino una felicità grande quanto la vostra. Questo è un vostro merito. Fate del bene a chi vi circonda. Voto: 10

Vergine – In coppia, affrontate argomenti seri che avevate temporaneamente accantonato.

Il dialogo con il vostro partner d’amore procede a gonfie vele. Se siete single, evitate con cura le discussioni che implicano un coinvolgimento emotivo profondo. Le stelle vi offrono l'occasione di fare nuovi incontri, che potrebbero arricchire la vostra vita sociale. Siate pronti a cogliere le opportunità che si presentano, poiché alcune di esse potrebbero trasformarsi in amicizie durature o in collaborazioni di successo. Voto: 8

Bilancia – Per le coppie, l'armonia regna sovrana, rafforzata da momenti di condivisione semplici ma sinceri. Le stelle sono dalla vostra parte. Se siete single, uno sguardo d'intesa o uno scambio di sorrisi potrebbero essere l'inizio di una bella storia. Siate aperti alle sorprese.

In famiglia e tra amici, trascorrete del tempo di qualità con le persone che amate. Una discussione sincera rafforzerà i vostri legami e allevierà le tensioni accumulate. Inizierete con il piede giusto e vi sentirete molto più leggeri nelle vostre relazioni! Voto: 8

Scorpione – Come coppia, avvertite un forte desiderio di ufficializzare il vostro legame. Che si tratti di matrimonio, convivenza o creazione di una famiglia, siete pronti per il grande passo. Se siete single, siete aperti a nuove conoscenze, ma fate attenzione a non idealizzare troppo il partner ideale. Nella vostra vita personale, l'armonia è palpabile e la collaborazione fiorisce. I vostri amici vi dimostrano affetto e vi invitano a condividere momenti speciali.

Sul lavoro, le relazioni sono scorrevoli, piacevoli e fruttuose. Voto: 8

Oroscopo da lunedì 3 a domenica 9 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'amore non è la vostra priorità in questo momento, il lavoro vi assorbe completamente. In una relazione, la mancanza di impegno rischia di indispettire il partner. Se siete single, vi conviene concentrarvi sulla carriera, dato che l'amore non sembra bussare alla vostra porta questa settimana. Chi vi circonda avrà bisogno del vostro aiuto. La risposta giusta è sempre "sì". La vostra presenza è fondamentale per loro e il tempo che trascorrerete insieme vi farà un gran bene. Quindi, che si tratti di un piccolo favore o di un grande aiuto, rispondete alla chiamata.

Voto: 7

Capricorno – Voi coppie siete spinte da nuovi progetti: traslochi, figli, ristrutturazione, programma vacanze. Ne discutete con calma e sembrate essere sulla stessa lunghezza d'onda. Voi single, invece, la settimana risveglia in voi il desiderio di prendervi cura di voi stessi. Shopping, parrucchiere o sport: concedetevi un regalo. Voi siete le persone di cui vi fidate di più! Un amico o un familiare potrebbe raccontarvi un segreto, o chiedervi aiuto per un progetto importante. Forza, questa avventura vi porterà nuove opportunità. Voto: 8

Acquario – In coppia, desidererete comunicare il vostro amore attraverso piccoli, ma significativi gesti. Se siete single, le insicurezze rischiano di sabotare le vostre scelte.

Fate un passo indietro e riflettete prima di agire. Non cadete nella trappola del pettegolezzo: è un veleno per voi e per chi vi sta intorno. In questo periodo, diffondere voci infondate potrebbe avere conseguenze negative. Siate leali con i vostri cari e custodite i loro segreti. Voto: 7

Pesci – Questa settimana, dimostrate un affetto travolgente, sia per il vostro partner che per chi vi circonda. In coppia, vi prendete cura l'uno dell'altra con la stessa dolcezza che riservate agli amici. Se siete single, la vostra attenzione verso i cari non passerà inosservata. Tuttavia, potrebbero sorgere tensioni nel vostro gruppo sociale. Mantenete la calma ed evitate incomprensioni comunicando con chiarezza. La vostra leggendaria diplomazia sarà la chiave per ristabilire l'armonia. Voto: 7,5