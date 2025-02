La settimana è ai titoli di coda e l'oroscopo del 16 febbraio preannuncia una domenica chiarificatrice per molti segni. Con Luna in Bilancia, si avrà voglia di casa, famiglia e diplomazia: saranno ore favorevoli per smettere di litigare o rimuginare su ciò che non sta andando bene. Al primo posto nella classifica del giorno troviamo il gagliardo Sagittario, mentre il Capricorno è ultimo a causa di emozioni contrastanti che sta provando. Le stelle hanno molto da rivelare in merito all'andamento di queste 24 ore, approfondiamo il discorso nelle seguenti previsioni astrologiche.

Classifica e oroscopo del 16 febbraio: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Capricorno - Il cielo astrologico porta con sé un mix di emozioni contrastanti. L'Oroscopo del giorno prevede momenti di energia alternati a fasi di stanchezza mentale. Sarà fondamentale fare affidamento sul vostro autocontrollo per gestire l’impazienza. Non isolatevi se qualcosa vi mette a disagio. Di natura, tendete a evitare i contatti sociali, creando una barriera tra voi e il mondo esterno. Anche se non è necessario avere un partner o molti amici, cercate di non chiudervi alle opportunità che la vita vi offre. Fate attenzione all’attività fisica: evitate di esagerare. Se avete figli, amateli per ciò che sono, non per ciò che fanno.

Non è tutto: avrete l’occasione di dimostrare loro quanto siano importanti e di incoraggiarli a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà.

1️⃣1️⃣- Vergine - Il silenzio può essere terapeutico: questa domenica è perfetta per ritagliarvi del tempo esclusivamente per voi stessi e per lasciarvi alle spalle le difficoltà vissute in questa settimana intensa.

In questo periodo vi sentite particolarmente vulnerabili. State facendo i conti con una serie di emozioni contrastanti. Ricordatevi di ascoltare prima di giudicare, soprattutto se riceverete confidenze. I liberi professionisti e chi lavora nel commercio potrebbe sentirsi sotto pressione a causa delle tasse e delle difficoltà economiche.

Prendetevi cura di voi stessi: il lavoro vi ha portato a trascurare il vostro benessere fisico. Nel vostro cuore c’è una persona cara che desiderate proteggere, che sia un figlio, un nipote o un genitore fragile. Siete innamorati di una persona che, anche se segretamente ricambia i vostri sentimenti, teme di non essere alla vostra altezza.

1️⃣0️⃣- Pesci - Gli odierni transiti planetari influenzeranno le vostre emozioni, creando un miscela di sensazioni contrastanti. Non avrete un attimo di pausa e questo rischierà di farvi perdere la calma in famiglia. Ci saranno movimenti economici importanti o acquisti da valutare con attenzione. In amore, ricordate che i sentimenti si dimostrano ogni giorno e non solo in momenti particolari: evitare discussioni inutili sarà la scelta migliore.

Spesso sognate ad occhi aperti, desiderando cose apparentemente irraggiungibili. Molti nati sotto questo segno sono single perché amano stare soli o perché non trovano qualcuno alla loro altezza. Godetevi il presente: questa domenica sarà all’insegna di amici, famiglia e relax. Attenzione alle autocritiche: a volte possono ferire più di una lama affilata. Siete perfezionisti, ma rischiate di non rispettare le scadenze. Presto arriverà una svolta, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Nel frattempo, prendetevi cura della vostra pelle attraverso acqua, buon sonno e cibi nutrienti.

9️⃣- Cancro - L'oroscopo del 16/2 dice che sarà una domenica dinamica e pratica. Molti di voi saranno impegnati in attività diverse: lavoro, spese, incontri con amici o visite.

Riordinare casa vi aiuterà a riflettere, ma se lo fate ogni giorno, allora dovreste mettere tutto in stand-by e chiudervi in autoriflessione. Siete un po' amareggiati nei confronti della vita. Avete lottato tanto per ottenere quello che desiderate, ma a volte avete la sensazione di fare un passo avanti e due indietro. In queste 24 ore potreste sentirvi confusi e incerti riguardo a una persona o a una situazione che avete messo in discussione. Entro fine mese, avrete l’opportunità di fare un ottimo lavoro o di aumentare le vostre entrate. Presto un vecchio debito verrà saldato.

8️⃣- Toro - Questa giornata va un po' così: desidererete starvene in solitudine dopo una settimana impegnativa. Certo, ci saranno alcune faccende domestiche da sbrigare, ma fate il minimo indispensabile.

All’inizio dell’anno vi siete posti obiettivi importanti: migliorare il vostro umore, tornare in forma o fare un salto di qualità. Anche se la volontà a volte vacilla, non cedete alla procrastinazione. I risultati arriveranno con il tempo. Siete un segno tenace e avete superato molte difficoltà in passato. Presto arriverà una svolta in ambito lavorativo o finanziario. Chi studia, dedicherà abbastanza tempo al ripasso in vista di una settimana decisiva. Cercate di non perdere troppo tempo in chiacchiere e di conservare le energie per gli impegni più importanti. Alcuni di voi potrebbero sentirsi stanchi già nel pomeriggio, con il desiderio di andare a dormire presto.

7️⃣- Gemelli - Gennaio e febbraio sono stati mesi economicamente difficili, con più uscite che entrate.

Ma le stelle annunciano che presto riuscirete a rimettere in ordine i conti. Organizzate la giornata dando priorità ai doveri e poi allo svago. Non rimandate la possibilità di costruire un futuro prospero. La vostra capacità di relazionarvi con gli altri sarà utile: confrontarvi con una persona fidata vi aiuterà a prendere decisioni importanti. Cercate di rallentare, risolvendo eventuali conflitti. Ultimamente avete trascurato la cura personale e un’alimentazione equilibrata. Riprendere in mano la propria routine vi aiuterà a sentirvi meglio. Se tendete a mettere gli altri al primo posto, cercate di invertire la rotta: lavorare è importante, ma non bisogna dimenticare di vivere.

6️⃣- Acquario - Non procrastinate e non abbassate la guardia.

Anche se vi sentite spossati e apatici, rimandare il vostro dovere accrescerà la frustrazione sul lungo tempo. Non preoccupatevi se ultimamente vi sembra di aver perso un po' il sapore della vita. La distrazione porta alla procrastinazione, che a sua volta rischia di farvi accumulare impegni rimandati da tempo. Dovete resettare, cambiare strada e resistere. Ricordate che dal letame crescono i fiori. Affrontate questa domenica con energia e positività, anche se non ve la sentirete di sorridere. Le coppie vivranno un momento felice, mentre chi è single potrebbe ricevere una dichiarazione inaspettata. Non lasciatevi bloccare dalla paura del fallimento: provarci è sempre meglio che rimpiangere. Concentratevi sul presente e non rivangate il passato.

5️⃣- Bilancia - L'oroscopo giornaliero anticipa che sarete un po’ tormentati da qualche preoccupazione. Non lasciate che questo stato d'animo rovini la vostra domenica. Evitate di stressarvi troppo, soprattutto se avete problemi di pressione. Alcuni di voi hanno abbandonato le diete iniziate a inizio anno: cercate di non arrendervi davanti agli ostacoli. Il vostro valore non si misura dagli errori, quindi siate meno severi con voi stessi. Chi ha un amore solido al proprio fianco troverà conforto e passione.

4️⃣- Leone - Amore, lavoro, famiglia e finanze: almeno due di questi aspetti saranno particolarmente positivi. Chi non ha impegni, potrà godersi una giornata di meritato riposo. L’atmosfera sarà frizzante e il vostro umore ne trarrà beneficio.

Il cuore troverà un po’ di pace, quindi evitate pensieri inutilmente agitati. Qualcuno potrebbe farvi sentire speciale con un gesto affettuoso. Siate attivi e assertivi, soprattutto se mirate al successo. Attenzione a non essere troppo prevaricanti, per evitare antipatie. Curate le relazioni con gli altri. Anche se non tutto andrà perfettamente, puntare in alto vi garantirà comunque dei buoni risultati. L’amore di coppia procede bene, mentre chi è single avrà opportunità di incontri interessanti. Attenzione all’alimentazione: riducete il sale e non esagerate con gli spuntini.

3️⃣- Scorpione - Avrete voglia di riposare e fare meno possibile. Avrete tutta l’energia necessaria per affrontare la giornata con determinazione.

Anche se avete la sensazione che qualcosa remi contro di voi, i pensieri saranno rivolti ad altro. L’amore di coppia è solido, soprattutto se la passione è ancora scoppiettante. In famiglia non sempre è semplice andare d’accordo, ma il rispetto reciproco aiuta a mantenere l’equilibrio. In casa, infatti, ultimamente l’atmosfera è un po’ tesa: cercate di essere più indulgenti e meno pessimisti. Potreste avere voglia di fare acquisti. Ascoltate i segnali del vostro corpo, che vi invierà messaggi da non sottovalutare. Nei prossimi giorni ci saranno delle spese, ma non lasciate che questo rovini la vostra giornata: distraetevi e tenetevi alla larga dalle critiche distruttive.

2️⃣- Ariete - Questa sarà una di quelle domeniche 'vecchio stampo', ideale per stare in compagnia di familiari e amici.

Attenzione ai piccoli incidenti domestici, come scottature, tagli o cadute. Basta tormentarsi con pensieri inutili: la vita è troppo breve per perdere tempo in ansie e dubbi. La giornata sarà anche ricca di opportunità e cambiamenti da accogliere con fiducia. Ci sono buone prospettive in ambito economico, sentimentale e familiare. Ritroverete le energie che vi erano mancate negli ultimi tempi, quindi sfruttatele al meglio e recuperate terreno prima che sia troppo tardi. A fine giornata cercate di organizzare la prossima settimana in modo equilibrato, distribuendo impegni e faccende in modo equo in modo da evitare lo stress. Non abbiate paura di fallire: l’inazione è peggio di un tentativo andato male. E se l'occasione non arriva, allora siate voi a crearvele, senza piangervi addosso.

1️⃣- Sagittario - Fieri e gagliardi. Dopo un periodo complesso, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Vi sentirete pieni di energia e tutto sembrerà girare nel verso giusto. Approfittatene per portare avanti i vostri obiettivi con entusiasmo e determinazione. Questa domenica sarà intensa e soddisfacente. Riceverete una chiamata o una visita inaspettata che vi farà piacere. La Luna nel vostro segno favorirà la comunicazione: approfittatene per chiarire malintesi. Apritevi al mondo, siate curiosi e programmate una vacanza. Questo anno sarà ricco di avventure. Evitate litigi in famiglia: non vale la pena discutere per divergenze di opinioni. Nel tardo pomeriggio, il vostro corpo avrà bisogno di riposo.