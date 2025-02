L'oroscopo del 17 febbraio è pronto a dare consigli e fare previsioni sulla giornata di lunedì. Parlando di segni vincenti e fortunati, a gongolare all'inizio della prossima settimana sarà il Toro, segno "top del giorno" e primo in classifica. A breve distanza l'Ariete, in compagnia di Gemelli, Vergine, Bilancia e Capricorno, tutti allo stesso livello, considerati nella giornata da cinque stelle. Sfortunatamente gli amici dell'Acquario non avranno il pieno appoggio degli astri: sarà importante sfruttare al massimo il mix di pazienza e buone intenzioni.

Previsioni zodiacali del 17 febbraio, la coda della classifica

12. Acquario: ★★. Giornata con totale assenza di supporto astrale. Nella sfera affettiva quindi sarà essenziale essere empatici. Coltivate un dialogo armonioso, anche concedendo spazio all’altro affinché possa esprimersi liberamente. Solo attraverso un equilibrio tra pazienza e buone intenzioni il legame potrà rafforzarsi, divenendo fonte di soddisfazione. Per i cuori solitari, alcuni ostacoli potrebbero presentarsi lungo il cammino, ma con un approccio flessibile, ogni difficoltà si trasformerà in un’opportunità di crescita. Accogliere nuove prospettive e adattarsi alle circostanze si rivelerà la chiave per superare le incertezze con grazia e determinazione.

Sul fronte professionale, la comparsa di problemi non deve destare inquietudine: affrontarli con calma permetterà di trasformare gli stessi in preziosi insegnamenti. Le difficoltà non devono mai essere vissute come ostacoli insormontabili, piuttosto come gradini per un percorso di maturazione.

11. Leone: ★★★. Giornata probabilmente sottotono secondo gli astri.

Fate attenzione ai silenzi, poiché talvolta sanno parlare con un’intensità inaspettata. Coltivare il legame con sensibilità permetterà di veder sbocciare nuove sfumature di armonia. Le piccole incomprensioni non dovrebbero mai incrinare l’equilibrio, piuttosto trasformarsi in occasioni preziose per rinsaldare l’intesa. Per chi percorre il cammino della solitudine, il corpo sussurra la necessità di un rallentamento: il riposo e la cura di sé diventeranno imperativi da non trascurare.

Ascoltare i segnali della stanchezza consentirà di ritrovare energia e benessere attraverso momenti di rigenerazione. In ambito professionale, affrontare le sfide con serenità si rivelerà la scelta più saggia. Le risposte tanto attese giungeranno nel tempo opportuno, forse in forme inattese, ma non per questo meno significative.

Segni al centro della graduatoria

10. Cancro: ★★★★. Le stelle del periodo sono pronte ad allinearsi favorevolmente al segno, tessendo un arazzo di possibilità romantiche che si sveleranno vincenti. I legami già consolidati potrebbero rivelare nuove profondità, in un abbraccio che si nutre di intuizione e di un coraggio sottile nell'esprimere la propria vulnerabilità. Per coloro che camminano da soli, l'aura magnetica che avvolge lo spirito attira l'attenzione degli altri, infondendo nelle relazioni un'energia positiva.

Le stelle invoglieranno a esplorare nuovi orizzonti, sia dentro di sé che nel mondo esterno. Siate ricettivi alle sorprese, pronti a cogliere ogni occasione che si presenterà lungo il cammino. In ambito professionale, l'ispirazione sarà particolarmente forte, e le idee innovative che emergeranno potrebbero suscitare un’accoglienza entusiasta, sia tra i colleghi che tra i superiori.

9. Scorpione: ★★★★. L’amore si dispiegherà come una sinfonia sotto un cielo stellato, portando con sé sorprese inattese che rinvigoriranno il legame esistente. Un gesto inaspettato potrebbe rivelare profondi sentimenti, donando un’intesa rassicurante. Per chi vive la solitudine, questa giornata di metà inverno offrirà l'opportunità ideale di ritrovarsi con amici intimi, coloro con cui si è sempre condiviso un legame profondo.

Pur appartenendo a un segno che di solito è socievole, potrebbe essere reale la possibilità di non avere ancora una persona da amare, non per questo bisogna disperarsi. Ci sono, poi, cuori segnati da delusioni passate, che esitano a riaprire il loro cuore, preferendo perdersi in territori inesplorati, dove la passione incontrollata regna sovrana. Nel lavoro, periodo propizio per affrontare progetti complessi. La mente sarà lucida, pronta a cogliere quei dettagli cruciali che altri potrebbero distrattamente ignorare.

8. Sagittario: ★★★★. L'Oroscopo prevede una giornata sicuramente vivibile e sufficientemente positiva. Le stelle, disposte in posizione favorevole, illumineranno il cuore, risvegliando un desiderio profondo di amare.

Questo è il momento propizio per aprirsi alla vita, condividendo sogni, timori e visioni per il futuro. Single, il vostro segno, forse meno incline di altri alla solitudine affettiva, troverà in questa fase una spinta verso l'amore, ma senza rinunciare alla propria indipendenza. Non mancano poi, tra di voi cuori liberi, inclini a percorrere strade singolari, sia uomini che donne che, forti della propria carriera, non cercano legami che possano imporre restrizioni alla loro libertà. Gli astri aiuteranno nel lavoro, guidando verso traguardi significativi. Le idee si presenteranno con una luce fresca e ispirata, catturando l’attenzione di coloro che contano.

7. Pesci: ★★★★. I pianeti questo prossimo lunedì si allineeranno con perfezione, creando un’aura di armonia che avvolgerà la coppia.

Questo periodo si presenta come il momento ideale per rafforzare i legami affettivi. Date spazio ai sogni più intimi, permettendo che l’affetto si esprima attraverso gesti sinceri e parole delicate. Per chi vive la solitudine amorosa, il vento cosmico soffierà favorevole portando con sé una ventata di energia rigenerante. La capacità di adattamento si rivelerà il vostro asso nella manica, permettendovi di navigare con saggezza attraverso le fluttuazioni della vita. Il cielo, generoso al lavoro, donerà una capacità di analisi affinata, rendendo questa giornata particolarmente proficua. Le sfide che si presenteranno sul cammino saranno affrontate con una sorprendente facilità, e non mancheranno riconoscimenti.

Il vertice della classifica: Toro al 1° posto

6. Ariete: ★★★★★. La ripartenza settimanale si prevede senz'altro favorevole, grazie agli influssi positivi delle stelle. Preparatevi ad affrontare qualsiasi impegno con grande slancio e determinazione. Sarà il momento ideale per fare un passo avanti, tanto nella vita personale quanto in quella professionale. Le buone intenzioni non mancheranno, e nemmeno la voglia di dare una mano a chi ne avrà bisogno. La vostra generosità si manifesterà spontaneamente, senza doverci pensare troppo, e vi farà apparire ancora più in sintonia con chi amate o stimate. Nonostante il naturale pragmatismo che vi contraddistingue, avvertirete una sorta di leggerezza nell'approcciarvi alle situazioni, come se nulla potesse turbarvi.

Nel lavoro affronterete senza difficoltà eventuali ostacoli o sfide. Potreste trovarvi a superare situazioni competitive con estrema facilità, dimostrando grande inventiva. In amore, la Luna accende il vostro fascino, soprattutto per chi è single: nuove opportunità si presenteranno in ambienti appena esplorati, portando con sé storie che potrebbero radicarsi in modo stabile. Se aveste in programma un viaggio, il momento è giusto per nuove emozioni.

5. Gemelli: ★★★★★. La giornata porta con sé una grande energia e tanta buona positività, favorita da un aspetto astrologico che spinge verso l'espansione delle proprie possibilità. La Luna in Bilancia, prossima a sbarcare in Scorpione, vi stimolerà a dare il massimo, soprattutto se siete pronti ad affrontare quelle paure nascoste che spesso vi frenano.

Non si tratterà tanto di eventi esterni, quanto di una rielaborazione interiore che vi permetterà di chiarire e affrontare vecchi dubbi. In ambito lavorativo, il desiderio di ampliare le attuali conoscenze sarà forte. La curiosità sarà la chiave per progredire, quindi non esitate a intraprendere attività formative o aggiornamenti. In amore, non dimenticatevi di coltivare il legame con chi vi sta accanto: il lavoro è importante, ma non può sostituire la sfera affettiva. Non fatevi distrarre da impegni che potrebbero compromettere l'armonia della relazione. Se ci sono incomprensioni, cercate di risolverle con sincerità e senza rimandare.

4. Vergine: ★★★★★. Le stelle questo lunedì promettono un inizio settimana particolarmente interessante.

Sarete impegnati su più fronti, con la sicurezza di chi sa come affrontare le proprie sfide. Non si tratta tanto di nuove opportunità, quanto di situazioni già note che, grazie alla vostra esperienza, riuscirete a gestire con grande abilità. Non è escluso che per qualcuno di voi si presenti l'occasione di prendere decisioni importanti, anche a livello personale. Sarà il momento giusto per abbandonare ciò che non vi soddisfa più e abbracciare nuovi orizzonti, magari anche allargando il cerchio delle conoscenze. Saranno possibili incontri positivi con persone che condividono i vostri stessi interessi. Se c'è un settore della vita in cui vi sentite insoddisfatti, cercate di affrontarlo senza procrastinare.

Nel lavoro invece è ora di mettere in pratica le competenze acquisite, risolvendo eventuali problemi in modo concreto. In amore, la passione sarà la protagonista assoluta: la complicità con il partner raggiungerà nuovi livelli, regalando momenti indimenticabili.

3. Bilancia: ★★★★★. Il primo giorno della settimana si presenta con una forte spinta positiva, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Se vi trovate in attesa di una risposta su un affare o di una conclusione in un progetto importante, la fortuna sembra essere dalla vostra parte. Gli astri regaleranno un valido supporto per far decollare ciò che sembra fermo. Non abbiate paura di fare quel passo in più per superare eventuali momenti di stallo. Sarà la vostra capacità di rimanere centrati e ottimisti a fare la differenza, così come la tendenza a delegare le attività che non rientrano nelle vostre corde, Concentratevi invece su ciò che davvero vi appassiona. Nel lavoro, la soluzione ai vostri problemi è nella collaborazione: non cercate di fare tutto da soli! In amore, la tranquillità e l'armonia regneranno sovrane, ma un piccolo scossone potrebbe riaccendere la passione, soprattutto se ci sono stati periodi di incertezze.

2. Capricorno: ★★★★★. La giornata di lunedì porterà numerose opportunità, in particolar modo per chi è alla ricerca di risposte concrete. Non si tratterà di decisioni urgenti, ma di valutazioni importanti per il futuro, sia a livello professionale che personale. Se c'è qualcosa da concludere, che si tratti di un accordo lavorativo o di un progetto familiare, sarà bene arrivare a una risoluzione entro metà settimana. In amore, il periodo si preannuncia intenso. Sentirete il bisogno di essere più espliciti con chi vi sta vicino, soprattutto se fino a ora avete mantenuto una certa riservatezza. La buona comunicazione sarà al centro della scena: non abbiate paura di esprimere ciò che provate, con un pizzico di sincerità in più. La vita sociale, già frizzante, sarà ancora più movimentata grazie all'influsso della Luna. Vi troverete al centro di numerosi eventi sociali e la vostra presenza non passerà inosservata. Nel lavoro, gli sforzi fatti in passato inizieranno a dare i loro frutti. Presto avrete un supporto da parte di un collega, il che stimolerà a raggiungere nuovi traguardi.

1. Toro: "top del giorno". Un inizio settimana ricco di energia, grazie alla favorevole presenza della Luna nel segno della Vergine, il che porterà una bella dose di fortuna. In amore, questo sarà un periodo di grande intesa con il partner: la complicità sarà forte, e vi sentirete supportati in tutto ciò che farete. Le emozioni saranno autentiche e sincere, e il clima che si respirerà tra voi sarà ricco di passione e calore. La disponibilità ad ascoltare e comprendere il punto di vista altrui renderà la relazione ancora più appagante. Nel lavoro, vi sentirete pronti a prendere in mano la situazione e a fare delle scelte che rispecchiano i vostri desideri. L'intuizione sarà il vostro miglior alleato: seguite l'istinto e non avrete difficoltà a raggiungere gli obiettivi prefissati. Se siete single, il fascino che emanate sarà irresistibile: sarete molto più attraenti di quanto pensiate. Non mancheranno occasioni per incontrare persone nuove, e non sarà difficile fare una conquista.