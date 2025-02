L'oroscopo del 19 febbraio è ancora scandito dall'influenza della Luna in Scorpione. La settimana entra nel vivo e c'è chi avrà delle situazioni scottanti da affrontare. C'è anche chi agirà in maniera fortunata, come nel caso dello Scorpione, che si gode il primo posto nella classifica quotidiana. Ultimo, invece, il Capricorno, con problemi d'umore. Ma le stelle hanno molto altro da rivelare anche a tutti gli altri simboli astrologici, quindi approfondiamo le previsioni del giorno segno per segno.

Classifica e oroscopo del 19 febbraio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno - L'Oroscopo di domani dice che non siete tra i favoriti della giornata e il vostro umore ne risentirà. Un imprevisto potrebbe mettere a rischio un progetto importante, costringendovi a rivedere i vostri piani. Inoltre, una persona vicina sta attraversando un periodo complesso, e questo influenza il vostro equilibrio interiore. In famiglia, qualcuno potrebbe attraversare un periodo complesso, che coinvolge i figli o il partner. Presto arriveranno cambiamenti significativi, che si concretizzeranno entro un paio d’anni. La sera rappresenta il momento preferito della giornata, poiché consente di lasciarsi alle spalle gli impegni e lo stress quotidiano.

Le vostre 24 ore saranno intense e ricche di faccende da sbrigare, senza un attimo di tregua. C’è chi dovrà occuparsi delle pulizie domestiche, del bucato o della preparazione dei pasti, mentre altri avranno impegni fuori casa, come recarsi in banca, all’ufficio postale, al negozio o dal meccanico. Insomma, per molti nati sotto il segno del Capricorno, questo mercoledì sarà particolarmente movimentato.

Cercate di ridurre gli obblighi sociali, altrimenti rischierete di arrivare a un esaurimento nervoso, in fondo detestate le imposizioni.

1️⃣1️⃣- Cancro - L’oroscopo giornaliero si presenta altalenante per molti nativi di questo segno, spesso alle prese con battaglie interiori. Da qualche tempo provate un senso di inquietudine o di risentimento che vi accompagna nelle vostre giornate.

Un percorso intrapreso potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, oppure siete demotivati dalla mancanza di risultati tangibili. Fortunatamente, si tratta di una fase temporanea. In questo momento, è importante trovare un appiglio positivo per andare avanti. Pensate ai momenti in cui le situazioni complicate hanno iniziato a volgere al meglio: presto tornerà a essere così. In famiglia, è meglio evitare discussioni, poiché nelle prossime 24 ore potreste pronunciare parole che feriscono. Avrete l'opportunità di esprimere ciò che vi pesa, ma scegliete con cura le parole.

1️⃣0️⃣- Ariete - Sentimenti contrastanti rischiano di farvi perdere di vista i vostri obiettivi principali, portandovi ulteriore stress.

Nel lavoro o nello studio, qualcosa vi turba, probabilmente a causa della pressione a cui siete sottoposti. Negli ultimi giorni, un imprevisto potrebbe aver complicato le cose, e anche una relazione ha attraversato momenti difficili. Durante la giornata, una persona cara potrebbe mostrarsi arrabbiata: in tal caso, concedetele del tempo per ritrovare la calma. È fondamentale affrontare la giornata con calma, evitando di sovraccaricarvi. Spesso sentite il bisogno di una vacanza al mare, per staccare dalla routine e dai problemi che vi assillano. A fine giornata, la stanchezza potrebbe rendervi irritabili. Ritrovate la serenità con una passeggiata rilassante o una tisana calda. La voglia di evasione è forte, ma presto riuscirete a trovare una soluzione ai problemi che vi preoccupano.

Un conflitto si risolverà presto: dopo la pioggia, arriva sempre l’arcobaleno.

9️⃣- Sagittario - Siete abituati a reggere grandi pressioni, ma questa giornata sarà particolarmente intensa e ricca di impegni. Chi si sposta spesso per lavoro potrebbe incappare in qualche contrattempo. Mantenete la concentrazione e affrontate ogni situazione con determinazione. L’amore sta per bussare alla porta, soprattutto per chi è solito essere scettico o preferisce il divertimento alle relazioni serie. Chi è già impegnato da tempo, invece, potrebbe sentirsi pronto a compiere un passo importante, dando una svolta alla propria storia. C’è chi sogna una gravidanza, chi desidera viaggiare con una persona speciale e chi spera in un matrimonio.

L’aspetto astrale odierno favorirà il benessere fisico, soprattutto per chi ha affrontato un brutto raffreddore. Chi ha iniziato una dieta equilibrata o un’attività fisica regolare dovrebbe mantenere la routine. Prima di occuparvi degli altri, pensate a voi stessi: una mente serena contagia positivamente chi vi circonda. Attenzione alla guida.

8️⃣- Leone - Siete un segno che tende a dubitare di tutto, analizzando ogni situazione con sospetto. Le prossime 24 ore saranno cruciali per trovare una soluzione a un problema che vi tormenta da tempo. Il 2025 è iniziato con promesse non mantenute, a causa di imprevisti e complicazioni dell'ultimo minuto. C’è chi aveva deciso di mettersi a dieta o di essere più produttivo, ma ha già gettato la spugna (o quasi).

I più tenaci resistono, ma la perseveranza vacilla. Durante la giornata, evitate discussioni in famiglia o sui social. Un dubbio sentimentale si risolverà presto. Un problema che vi ha dato filo da torcere potrebbe essere risolto, permettendovi di guardare avanti con maggiore serenità.

7️⃣- Bilancia - Le previsioni astrologiche suggeriscono di rilassarsi e prendere la vita con più leggerezza. Spesso, a fine giornata, vi sentite esausti e privi di energia. A volte, persino addormentarvi diventa difficile, rigirandovi nel letto senza trovare pace. Forse avvertite la sensazione che stia per accadere qualcosa di importante, o c’è un problema familiare o lavorativo che non sapete come risolvere. Questa giornata è ideale per testare l’amore, ma senza esagerare.

La vostra lucidità vi aiuterà a trovare soluzioni in merito a faccende familiari ed economiche. In amore, i progetti di coppia iniziano a prendere forma. Non trascurate il vostro benessere. La primavera porterà successi professionali e amorosi. I più giovani si lanceranno in nuove avventure, mentre i più maturi avranno opportunità di incontri speciali. Ricordate: se volete che qualcosa cambi, dovete agire in prima persona.

6️⃣- Pesci - L’oroscopo del giorno si presenta ''vario'', in un periodo un po’ agitato. Siete altruisti e ottimi ascoltatori, anche se non accettate volentieri le critiche e tendete a chiudervi. La perseveranza è fondamentale per ottenere risultati concreti. Sarete particolarmente forti e potrete contare sul sostegno di una persona cara.

Chi ha figli piccoli o nipoti potrebbe ritrovarsi ad aiutarli in una questione importante. Siete permalosi e pretendete rispetto, soprattutto in amore. La vostra natura perfezionista rende difficile trovare l’anima gemella, ma è proprio questo che vi rende unici. Le coppie in crisi potrebbero prendere decisioni importanti, mentre chi è insieme da anni potrebbe lamentare la mancanza di spontaneità. Per i single, novità in arrivo: entro la primavera, Cupido potrebbe colpire.

5️⃣- Vergine - Giornata ideale per cercare nuove ambizioni. Vi sentirete perspicaci e produttivi, anche se avete bisogno di stimoli costanti. Per godere appieno della vita, eliminate ogni traccia di pessimismo. Prenderete coscienza di ciò che non vi piace più e inizierete a combatterlo.

Gli astri vi vedono alla spasmodica ricerca di nuovi stimoli, che si tratti di un'idea, una passione o un progetto capace di motivarvi. Questo periodo non è semplice, ma le prospettive sono promettenti. Il vostro impegno verrà riconosciuto e premiato. In famiglia, è importante ascoltare con attenzione chi vi sta accanto. Nel lavoro e nello studio, la collaborazione sarà fondamentale. Entro la fine del 2025, assisterete a un cambiamento radicale: un’amicizia o una relazione tossica sarà eliminata, permettendovi di brillare senza ostacoli.

4️⃣- Acquario - L'oroscopo nota che state gradualmente risalendo la china. Vivete la vita con intensità, dando il 100% in tutto ciò che fate. Anche se dite di amare i cambiamenti, non sempre li accogliete con entusiasmo.

In queste 24 ore avrete molto da fare, ma non sarete soli: qualcuno o qualcosa vi supporterà. Ignorate le dicerie e ascoltate tutti i punti di vista prima di giudicare. Le tensioni recenti lasceranno spazio a una ritrovata serenità. Sarete più aperti al dialogo e disponibili con chi vi circonda. Chi ha un’attività in proprio potrebbe presto trovarsi di fronte a una scelta significativa. Presto, le finanze si stabilizzeranno, soprattutto se avete avuto spese impreviste.

3️⃣ - Gemelli - A quanto pare vivrete un mercoledì sereno e ispirato, sotto l’influenza della fortuna. Amate la vita e siete sempre circondati da amici. Detestate la routine e avete bisogno di esplorare il mondo. Spesso iniziate progetti che lasciate a metà, ma presto ne porterete a termine uno importante, provando una grande soddisfazione.

Prendetevi del tempo per occuparvi di questioni economiche e riflettere sulle decisioni da prendere. Vi troverete a ripensare a eventi passati e potreste rivedere una persona che non incontravate da tempo. Ad ogni modo, questa giornata si prospetta positiva, soprattutto per chi è in cerca di nuove conoscenze. Nel lavoro, sono in arrivo cambiamenti che potrebbero coinvolgervi direttamente.

2️⃣- Toro - Si prospetta una giornata tranquilla, seguita da una serata passionale. I sentimenti e l’amore saranno al centro della scena. Potreste ricevere una notizia inaspettata che vi lascerà perplessi. L’energia astrale vi renderà più sensibili verso gli altri. I single devono lasciare spazio al destino: l’amore arriva quando meno ve lo aspettate. Per i single e per chi ha chiuso da poco una relazione, questa potrebbe essere una giornata favorevole alle nuove conoscenze. Alcuni si dedicheranno alle attività domestiche, altri si distingueranno nello studio o sul lavoro. Le coppie vivranno momenti piacevoli, e il fine settimana si preannuncia dinamico. In queste 24 ore vivrete con leggerezza, aspettando con ansia l’arrivo della primavera. Attenzione a non vedere complotti dove non ci sono.

1️⃣- Scorpione - Sentirete il bisogno di dedicarvi a voi stessi, magari concedendovi un cambio di look o un trattamento di benessere. Finalmente vi lascerete alle spalle alcune preoccupazioni e riuscirete a vedere le cose con maggiore leggerezza. Di solito non parlate dei vostri problemi però, ultimamente sentite il bisogno di liberarvi di un certo disagio interiore. Spesso vi sentite perseguitati dalla sfortuna, ma quando le cose vanno bene, esplodete di gioia. La Luna vi ispirerà come una musa e altri astri vi sosterranno. Approfittatene per agire con determinazione. Al lavoro, il superiore sarà più comprensivo del solito. Ritroverete sicurezza interiore e ridurrete lo stress. Attenzione all'alimentazione.