L'oroscopo del 26 febbraio è influenzato da Luna in Acquario. In linea generale, questa è una giornata in cui potreste sentirvi più ribelli e insofferenti alle regole. La voglia di libertà è maggiore, così come la possibilità di far fronte a dei cambiamenti improvvisi. Si prospetta un mercoledì da primo posto in classifica per il Pesci, mentre il Capricorno occupa l'ultima posizione, affrontando la sfortuna.

Classifica e oroscopo del 26 febbraio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno - L'Oroscopo giornaliero vi vede piuttosto sfortunati.

Non lasciatevi distrarre, perché le difficoltà potrebbero essere dietro l’angolo. La stanchezza mentale si fa sentire e lo stress accumulato pesa sulle vostre giornate. Forse è il momento di concedervi una pausa o di trovare un'attività che vi aiuti a rilassarvi. Avete molte responsabilità sulle spalle e questo non vi aiuta a recuperare energie. In amore, chi ha una relazione stabile potrà trovare conforto nella vicinanza del partner. Se avete bisogno di qualcosa, non esitate a chiederlo. Siete persone ambiziose e puntate sempre in alto, il che è positivo, purché non diventi un'ossessione. Evitate di lasciarvi trascinare dall’orgoglio, perché rischiereste di compromettere un rapporto importante.

Rompete la routine e lasciatevi andare a qualcosa di nuovo. In serata, scegliete un'attività semplice tipo rilassarsi davanti alla televisione o leggere un bel libro sorseggiando cioccolata calda.

1️⃣1️⃣- Acquario - Il vostro cervello ha bisogno di un segnale positivo da parte vostra. Vi state trascurando per qualcun altro?

Per vedere cambiamenti significativi dovrete pazientare ancora un po’. Gli ultimi tempi non sono stati semplici, avete attraversato situazioni complesse e spesso vi siete sentiti sopraffatti. Attorno a voi sembra regnare il caos, ma presto le cose prenderanno una piega più positiva. Il desiderio di migliorare la situazione economica si farà sentire con forza.

Vivere con troppe limitazioni vi pesa e sentite il bisogno di trovare nuove soluzioni. Siete persone creative e talentuose, capaci di distinguervi se sfruttate le vostre capacità. Evitate di lasciarvi scoraggiare e cercate di circondarvi di persone positive, perché le influenze esterne giocano un ruolo importante sul vostro stato d’animo.

1️⃣0️⃣- Toro - Anche se state attraversando un periodo un po' sottotono, non dovete spaventarvi: tutto passa. La vostra sensualità è indiscutibile, ma a volte faticate a riconoscerne il valore e vi sottovalutate. Siete attratti dal bello e amate tutto ciò che vi fa sentire al sicuro, ma fate attenzione a non lasciarvi trasportare troppo dall’impulsività. Se non pesate bene le parole o le azioni, potreste rischiare di rovinare una giornata serena.

Se per qualche motivo sarete costretti a rimanere in casa, cercate di occupare il tempo in modo costruttivo senza infastidire chi vi sta accanto. La serata sarà un buon momento per rilassarsi davanti alla televisione o per scambiare due chiacchiere con gli amici.

9️⃣- Vergine - Siete più forti di quanto pensiate, solo che vi siete abituati a sottovalutarvi. Pensieri negativi, manifestano soltanto negatività. Qualcuno di voi potrebbe trovarsi in una relazione poco stimolante e insoddisfacente. A breve potrebbe presentarsi l’occasione giusta per cambiare le cose, dipenderà solo da voi coglierla o meno. Sul fronte professionale, questo è un periodo di crescita, quindi sfruttatelo al massimo. Siete persone molto critiche, sia con voi stessi che con gli altri, ma in questa fase è meglio evitare scontri con familiari o amici.

Non avete bisogno di tensioni ulteriori. Vi sentite un po’ intrappolati, ma anziché abbattervi, cercate di investire tempo ed energie in voi stessi. La determinazione non vi manca e, con la giusta costanza, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

8️⃣- Cancro - State vivendo un brutto periodo, forse. Una notizia vi ha disilluso, oppure siete stati costretti a fare una scelta controvoglia. Il senso di affaticamento si farà sentire, ma non allarmatevi: capita a tutti di attraversare momenti di calo. Vi destreggiate tra mille impegni e spesso vi fate carico di troppe responsabilità, ma è arrivato il momento di chiedere aiuto e di fermarsi completamente, anche un paio di giorni. Il cervello è una bestia strana: a volte, lasciarlo in folle è il modo migliore per riaccenderlo.

Il partner o i familiari potrebbero non rendersi conto di quanto sia pesante per voi gestire tutto da soli. Imparate a porre dei limiti e a far valere le vostre esigenze. Sul lavoro o nello studio, nuove idee potrebbero affacciarsi alla mente e sarebbe un buon momento per metterle in pratica. Organizzate al meglio i vostri impegni e vedrete che i risultati arriveranno.

7️⃣- Leone - La vostra presenza è sempre centrale, senza di voi la festa sembra perdere energia. Negli ultimi giorni vi siete impegnati molto in un progetto o nell’organizzazione di un evento che vi ha portato via molte energie. Essere il punto di riferimento per gli altri è gratificante, ma alla lunga può diventare faticoso. In queste 24 ore, l'oroscopo dice che potreste avere qualche preoccupazione sul lavoro e sentirvi con le mani legate di fronte a una situazione complessa.

Non lasciatevi sopraffare dall’ansia e cercate di mantenere la calma. Le sfide vi stimolano e, con il giusto atteggiamento, riuscirete a superare anche questo momento. Tenetevi occupati con attività che vi piacciono e vedrete che le cose miglioreranno.

6️⃣- Bilancia - Per chi lotta, sono previste solo buone notizie. C'è da dire, che a lottare per troppo tempo si finisce anche per stancarsi. Questo è un periodo che vi spinge a prendere decisioni importanti sul fronte lavorativo. State pensando a un cambiamento o a una seconda attività, ma dovrete valutare con attenzione ogni passo. Evitate spese superflue e cercate di gestire al meglio le risorse economiche. Se vi trovate a un bivio, confrontatevi con persone di fiducia prima di fare una scelta definitiva.

La giornata sarà ideale per prendervi cura del vostro benessere: potreste valutare un’alimentazione più equilibrata o adottare nuove abitudini. Anche nelle relazioni, cercate di mantenere l’armonia ed evitare inutili tensioni.

5️⃣- Sagittario - Questa sarà una giornata ideale per uscire dalla routine e dedicarsi ad attività insolite. Attenzione però ai mezzi pubblici: potrebbero causare qualche imprevisto, quindi meglio evitarli se possibile. L’atmosfera sarà insolitamente tranquilla e potreste scoprire che questo silenzio vi dona un senso di pace inaspettato. Un consiglio prezioso vi arriverà al momento giusto e potrebbe rivelarsi utile in futuro, quindi ascoltate con attenzione. La passione sarà protagonista della serata, con momenti intensi per chi è in coppia.

Il vostro spirito libero e il desiderio di avventura vi rendono insofferenti alla monotonia, ma presto avrete occasione di vivere esperienze emozionanti. Nel frattempo, fate attenzione a chi vi circonda e diffidate di chi non vi ispira fiducia.

4️⃣- Gemelli - L'astrologia vi descrive come un segno socievole e curioso, amate scambiare opinioni e interagire con gli altri. La vostra simpatia e apertura mentale vi aprono molte porte e in questa giornata non mancheranno occasioni interessanti. Potreste incontrare qualcuno che nutre un certo interesse nei vostri confronti e questo potrebbe dar vita a situazioni intriganti. Avete la stoffa del leader, ma se vi circondate di persone sbagliate, la vostra autostima rischia di esserne intaccata.

La giornata sarà ricca di stimoli e di nuove possibilità da cogliere al volo. Se avete progetti da realizzare, questo è il momento di portarli avanti con determinazione. Evitate però di affidarvi ai mezzi pubblici, perché potrebbero esserci ritardi o cancellazioni che rischierebbero di rovinarvi i piani. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi trascinare da inutili preoccupazioni.

3️⃣- Scorpione - Questa sarà una giornata importante, in cui potrete prendere decisioni rilevanti per il vostro futuro. Avrete l’occasione di rimettervi in gioco, soprattutto in ambito sentimentale. I flirt saranno favoriti e chi è single potrebbe ricevere piacevoli sorprese. Se siete in coppia da tempo e avvertite un po’ di monotonia, provate a ravvivare il rapporto con gesti inaspettati e nuove complicità.

Evitate di lamentarvi troppo e cercate di vedere il lato positivo delle cose. Sebbene amiate le sfide, ultimamente avete bisogno di un po’ di stabilità per ritrovare equilibrio. Un cambiamento potrebbe essere la chiave per ritrovare energia e motivazione.

2️⃣- Ariete - Sarà un mercoledì intenso e pieno di impegni da affrontare con determinazione. Qualcuno potrebbe fare colpo su di voi, cosa non facile viste le vostre alte pretese. Sarà necessario organizzarsi al meglio per non rischiare di rimanere indietro. Potreste sentirvi un po’ distratti dopo gli ultimi eventi, ma con la giusta concentrazione riuscirete a gestire tutto al meglio. La famiglia potrebbe richiedere più attenzione del solito, soprattutto se avete figli o parenti anziani da accudire.

Chi studia dovrà prepararsi per una prova importante che genera un po’ di tensione. La vostra impulsività e forza di volontà vi rendono capaci di affrontare qualsiasi sfida, quindi non arrendetevi e date il massimo.

1️⃣- Pesci - Questa giornata sarà all’insegna dell’amore e del benessere. Per i single si prospettano incontri interessanti, anche se non tutti avranno la possibilità di uscire e socializzare facilmente. In ogni caso, fate attenzione a non lasciarvi affascinare da persone poco affidabili. Potreste ricevere una telefonata importante che attendevate da tempo. La vostra personalità affascinante vi rende magnetici agli occhi degli altri, ma a volte il desiderio di apparire impeccabili vi impedisce di essere completamente spontanei. Qualcuno vicino a voi potrebbe aprirsi con una confidenza significativa: siate pronti ad ascoltare. Inoltre, è il momento di prendervi cura della vostra forma, magari riducendo gli eccessi alimentari e dedicandovi a un po’ di attività fisica.