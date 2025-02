L'oroscopo del 5 febbraio 2025 prevede un mercoledì con la Luna in Toro, che spiana la strada a molti segni zodiacali. Il 1° posto nella classifica quotidiana spetta al Leone, la cui situazione migliorerà. Andrà male, invece, al Capricorno, che farà i conti con una giornata insidiosa e sfortunata.

Classifica e oroscopo del giorno 5 febbraio 2025: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Capricorno - L'Oroscopo giornaliero si presenta sfortunato e insidioso. Dovrete tenere gli occhi ben aperti: se qualcosa doveste andare storto, lo farà e basta. Potreste trovarvi in disaccordo su alcune questioni, rischiando di generare inutili polemiche.

Sul lavoro, potrebbero sorgere problemi con colleghi o richieste difficili da parte di clienti. Cercate di non portare le tensioni lavorative in famiglia o nella relazione. È il momento di stringere i denti e attendere con pazienza che questa fase di debolezza passi. Una grande confusione mentale vi sta assalendo. State attenti a chi vi circonda: qualcuno potrebbe manipolarvi o criticarvi alle vostre spalle. Non permettete che altri controllino la vostra vita. Non escludete piccoli incidenti domestici. In sintesi, sarà una giornata negativa, durante la quale è consigliabile agire con cautela. Rinviate impegni o mansioni al giorno successivo, quando la situazione sarà più serena.

1️⃣1️⃣- Gemelli - Le prossime 24 ore saranno intense e impegnative.

Affronterete battaglie faticose e arriverete a sera completamente esausti. Ultimamente, avete un pensiero fisso che vi tormenta e vi sentite insicuri, temendo di perdere qualcosa di importante. In amore, sarà necessario trovare un compromesso. Sul piano finanziario, qualcosa non quadra: potrebbe essere il momento di rivedere i conti, ridurre le spese o tagliare alcuni consumi superflui.

Per chi studia, questo non è un periodo produttivo a causa della scarsa concentrazione. Tuttavia, l’ispirazione potrebbe arrivare da un’amico. I single faticano a trovare una persona speciale, anche a causa di delusioni passate che rendono difficile fidarsi.

1️⃣0️⃣- Acquario - “Chi la dura la vince” sarà il vostro mantra di una giornata che potrebbe riservare qualche imprevisto spiacevole.

Alcuni di voi si troveranno a discutere di temi legati alla politica, al denaro o alla famiglia. Per chi è innamorato, la ricerca del regalo perfetto per San Valentino potrebbe essere stressante, ma ricordate che l’amore si dimostra con i gesti quotidiani. Non tutto il male viene per nuocere: potrebbero esserci sviluppi positivi. Dovrete affrontare un dialogo delicato con un familiare. Attenzione alle parole: potreste perdere il controllo e ferire chi vi sta vicino. Nonostante ciò, ci saranno anche buone notizie. Siete artisti naturali, ma dovete credere di più nelle vostre capacità. In serata, preferirete rilassarvi ascoltando musica o guardando un film. Entro l’estate, concluderete un affare importante.

9️⃣- Vergine - Se ultimamente vi sembra che tutto vada storto, la causa è un aspetto planetario sfavorevole. I vostri sogni appaiono confusi, e vi ritrovate a dubitare di tutto. Prendetevi del tempo per riflettere e lasciate che le cose seguano il loro corso. Negli ultimi giorni avete affrontato piccoli intoppi che hanno rallentato i vostri piani. Qualcuno sta lottando con un forte malessere o un senso di insicurezza. Questo mercoledì sarà complicato, ma evitate di arrabbiarvi se le cose non andranno come previsto: presto tutto tornerà alla normalità. Del resto, questo è un periodo intenso, in cui lavorate molto e sognate di fuggire in un luogo esotico. Ricordate che non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere.

Ritagliatevi del tempo per i vostri hobby e per esplorare nuovi luoghi. In amore, potreste incontrare qualcuno speciale anche online, ma state attenti a non fare scelte affrettate.

8️⃣- Scorpione - Ultimamente siete più lunatici e aggressivi del solito. Cercate di chiarire eventuali incomprensioni prima di domenica. Una questione spinosa potrebbe dividere le opinioni, ma vi mostrerete determinati a portarla a termine. Presto supererete la crisi, uscendone più forti. Siate più flessibili con chi amate: a volte, senza volerlo, vi comportate in modo arrogante. La mattinata sarà ricca di impegni e situazioni dinamiche, mentre nel pomeriggio preferirete rilassarvi guardando una serie TV. Evitate di fare le ore piccole.

Controllate i risparmi e valutate di estinguere eventuali debiti.

7️⃣- Pesci - Secondo l'oroscopo del giorno, vi sentirete privi di energia. Alzandovi presto al mattino, in serata faticherete a tenere gli occhi aperti. Questa settimana si sta rivelando faticosa, divisa tra lavoro, famiglia e casa. Sentite la pressione, ma non potete fare tutto da soli: delegate alcune mansioni o organizzatevi meglio. Sarà un buon momento per leggere tra le righe, un’abilità che vi porterà fortuna negli affari e in amore. I single dovrebbero uscire e frequentare nuovi locali. Siete permalosi, ma cercate di non prendervi troppo sul serio. Entro la primavera ritroverete l’armonia perduta e la voglia di socializzare.

Gli incontri, i chiarimenti e le nuove proposte saranno favoriti, ma dovrete fare il primo passo. Circondatevi di persone positive e dedicatevi a una dieta ricca di frutta e verdura di stagione.

6️⃣- Bilancia - Qualcuno vi sta remando contro, rendendovi irrequieti. Cercate di allontanare i pensieri negativi e concentratevi sulle azioni. Avete bisogno di soldi, forse per ristrutturare casa o per questioni private che solo voi conoscete. Spesso vi sentite come se i vostri sforzi non fossero sufficienti, ma questi pensieri non aiutano. Se siete insoddisfatti del lavoro o della vita, apritevi a nuove opportunità. Darete il massimo al mattino per concludere tutte le incombenze entro il pomeriggio.

Le prime ore del giorno sono quelle in cui siete più energici e concentrati, mentre la sera vi sentirete stanchi e poco comunicativi. Cercate di trovare un equilibrio e godetevi la vita senza rinunce.

5️⃣- Ariete - Dovrete prendere una decisione importante entro il prossimo fine settimana. Mente e cuore saranno allineati, rendendo questa giornata ideale per chiarimenti. Se c’è qualcosa che non vi piace nella vostra vita, considerate di fare cambiamenti. L’amore e la famiglia sono fondamentali, ma anche le amicizie hanno il loro peso. Siate più flessibili. Qualcuno potrebbe condividere con voi un pettegolezzo interessante o un’informazione utile per il futuro. Restate attenti e ricettivi. Per chi lavora in proprio, gennaio non è stato redditizio, ma ci sono buone notizie per chi cerca lavoro.

Iniziate a organizzare le vacanze.

4️⃣- Cancro - Dopo un periodo di sfide , il cielo si schiarisce. L'oroscopo dice che avrete l’opportunità di "rinascere". In famiglia e nelle relazioni di coppia regnerà l’armonia. Proverete un mix di emozioni. Al mattino sarete agitati, ma nel pomeriggio le cose miglioreranno. Siete persone intense, che hanno affrontato molte sfide nella vita, come la rottura di relazioni o lutti. Date sempre il massimo, ma spesso vi sentite inadeguati. Lavorate sodo per raggiungere i vostri obiettivi, ma questo vi rende stressati. In questo periodo, vi sentite confusi e stanchi della routine. La monotonia può deprimere, ma anche spingervi a reagire.

3️⃣- Sagittario - Rispetto ai giorni precedenti, questo mercoledì sarà più tranquillo.

Trascorrerete del tempo in famiglia o farete una passeggiata rilassante. Anche se avrete degli impegni da portare a termine, l’ispirazione e la concentrazione non mancheranno. Ricordate di separare dovere e piacere: non mischiateli! Per alcuni nati sotto questo segno, sarà una giornata di tregua dopo un periodo difficile. Per cogliere nuove opportunità, dovrete uscire dalla vostra zona di comfort. Non tutti stanno vivendo un momento sereno: alcuni affrontano difficoltà. Non lasciatevi abbattere: dopo una caduta, è importante rialzarsi e imparare dagli errori.

2️⃣- Toro - La Luna è ancora nel vostro segno, ma state per lasciarvi alle spalle un periodo intenso. State uscendo lentamente dal guscio in cui vi eravate rintanati.

Aspettatevi una giornata leggera e senza preoccupazioni, nonostante la vostra natura ansiosa. Qualcuno a cui tenete ha bisogno di cure, e voi, con la vostra sensibilità, saprete esserci. Anche se in questa settimana vi sentite più leggeri, evitate di cadere nella pigrizia. Negli ultimi giorni avete preso troppi impegni: concentratevi su un progetto alla volta. In famiglia, rispettate gli spazi altrui, specialmente se avete figli adolescenti. Presto farete un viaggio o un acquisto importante.

1️⃣- Leone - A partire da queste 24 ore le cose miglioreranno, anche se al mattino potreste causare tensioni o arrivare in ritardo. I sentimenti saranno al centro della giornata: sorprendete il vostro partner per ravvivare la relazione.

Entro domenica prossima arriveranno buone notizie, ma prima dovrete trovare il vostro equilibrio interiore. Ignorate i dubbi e le opinioni altrui. Non vedete l’ora che arrivi la primavera, poiché il freddo non fa per voi. Le stelle indicano che potrete mettervi in gioco già da questa giornata. Entro fine anno, chiuderete un capitolo con una persona particolare.