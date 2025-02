L'oroscopo dell'8 febbraio si forma sotto un cielo astrale di grande rilevanza. La Luna in Cancro, nel suo naturale domicilio, porterà fortuna e opportunità al Sagittario, premiato con il 1° posto nella classifica del giorno. La Vergine, invece, avrà a che fare con un sabato problematico.

Classifica e oroscopo del giorno 8 febbraio 2025: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Vergine - Questo sabato si prospetta altalenante. La vostra pazienza sarà messa a dura prova, soprattutto dai familiari. Le coppie riceveranno richieste particolari dal partner, ma saprete essere persuasivi.

Nel lavoro o nello studio, sentirete il bisogno di cambiare e cercare alternative migliori. Qualcuno di voi sta affrontando un periodo di agitazione interiore, forse in attesa di risultati di un esame o di un test. Non lasciatevi sopraffare dall’ansia: la pace arriverà, serve solo un po’ di pazienza.

1️⃣1️⃣- Toro - L’amore busserà alla vostra porta intorno a marzo. Dovrete attendere ancora un po’ per vivere emozioni più intense. Per le coppie, invece, il legame sarà solido e indistruttibile. Evitate di lasciarvi influenzare da pensieri negativi: se qualcosa vi sembra ambiguo, chiarite subito con la persona interessata. I single potranno sfruttare il loro fascino per conquistare chi desiderano.

Aprite gli occhi: un’amicizia potrebbe nascondere sentimenti più profondi. Chi non si è sentito bene ultimamente troverà un miglioramento oggi.

1️⃣0️⃣- Gemelli - Siete inclini a fare di testa vostra, e spesso questo vi porta a commettere errori, ma ricordate che sbagliando si impara. Amate leggere, curiosare e approfondire ciò che non conoscete, dimostrando una grande apertura mentale.

Abili nel socializzare, sapete farvi apprezzare. Oggi avrete l’opportunità di conversare con un collega o un familiare, e qualcuno farà nuove conoscenze. Attenzione alle parole: possono ferire più di quanto pensiate. Sarà un sabato piacevole, ma chi lavora o studia rischia di distrarsi troppo. Prima il dovere, poi il piacere: motivatevi con piccoli premi a fine giornata.

9️⃣- Scorpione - Per molti nativi di questo segno, oggi è il giorno giusto per lo shopping. Siete persone riservate, alla ricerca di sicurezza e tranquillità. Le sorprese non vi piacciono, forse per esperienze passate che vi hanno turbato. Nonostante la timidezza e la sensibilità, non avete paura di lanciarvi in nuove avventure. Date grande importanza all’educazione e al rispetto reciproco, anche in famiglia e tra amici. Stasera trascorrerete del tempo prezioso con i vostri cari. Cercate di allontanare i pensieri negativi, ma senza cedere all’illusione.

8️⃣- Bilancia - Le previsioni astrologiche vi avvertono di piccoli intoppi che potrebbero verificarsi entro metà pomeriggio. Qualcosa non andrà come previsto, ma non lasciatevi scoraggiare.

In amore, alcune Bilance stanno superando una crisi che si risolverà entro l’estate. Siete concentrati sui vostri sogni e su nuovi obiettivi da raggiungere. Se un familiare sta passando un momento difficile, siate comprensivi e offrite il vostro sostegno. Approfittate di queste 48 ore per dedicarvi a ciò che amate e pensate a come aumentare le entrate: presto dovrete affrontare spese importanti.

7️⃣- Cancro - L’Oroscopo di domani si prevede particolare. Fino a metà pomeriggio sarete impegnati tra lavoro e commissioni. La routine vi assorbe, soprattutto se avete figli piccoli che richiedono attenzioni costanti. Tuttavia, sapete dare il massimo per la famiglia. Chi ha superato i 30 anni potrebbe preferire una serata tranquilla, magari facendo una maratona di serie TV.

Le finanze sono un po’ in difficoltà, quindi fate attenzione alle spese. Ricordate: ciò che conta non è quante volte cadete, ma la vostra capacità di rialzarvi.

6️⃣- Pesci - Domani vi attende una giornata serena e positiva. Mercurio favorirà la comunicazione e il lavoro, aumentando le possibilità di ricevere elogi. State affrontando una battaglia interiore che spesso vi rende vulnerabili e di umore basso. Presto dovrete affrontare una decisione importante o un investimento significativo. Siete sognatori con una vivida immaginazione, un dono che vi distingue. Se volete godervi la domenica, cercate di essere produttivi oggi.

5️⃣- Capricorno - Questo sabato porterà novità in ambito amoroso e personale.

Chi cerca lavoro capirà meglio ciò che desidera dalla vita. Una notizia importante è in arrivo. Nonostante le difficoltà recenti, non perdete la speranza: riflettete su come migliorare la situazione. Ricordate che si ottiene più con la gentilezza che con l’aggressività. Qualcuno ripenserà a un vecchio amore, ma è tempo di voltare pagina: il futuro riserva nuove opportunità.

4️⃣- Ariete - Dall’inizio dell’anno, avete affrontato situazioni che vi hanno lasciato perplessi. Oggi avrete la possibilità di riscattarvi e lasciarvi alle spalle una settimana poco entusiasmante. Ritroverete l’ottimismo e la gioia, contagiando chi vi sta intorno. Nelle relazioni regnerà l’armonia, e potrete dedicarvi a momenti romantici con il partner.

Chi ha figli troverà finalmente un po’ di tempo per sé. Non lasciatevi abbattere dagli ostacoli: affrontateli con determinazione.

3️⃣- Acquario - Dopo una settimana intensa, oggi è il momento di riposare e recuperare le energie. Qualcuno passerà la serata con gli amici, altri preferiranno rilassarsi a casa. Approfittate del pomeriggio per dedicarvi alla cura personale, magari con una visita dal parrucchiere o dall’estetista. Attenzione alla concentrazione: rimandate impegni non urgenti alla prossima settimana. Non lasciatevi influenzare dai giudizi altrui: meritate di brillare.

2️⃣- Leone - Quando qualcuno vi ferisce, tendete a chiudere i ponti, ma a volte sapete anche perdonare. Oggi potrebbe essere una giornata dedicata allo shopping, magari per un regalo di San Valentino o per rinnovare il guardaroba.

La Luna nel vostro segno accrescerà creatività e voglia di fare. Approfittatene per studiare o portare avanti progetti. Siete guerrieri: di fronte alle avversità, date sempre il meglio di voi.

1️⃣- Sagittario - Questo sabato vi riserva fortuna e opportunità. Con Marte nel segno, vi sentirete liberi e spensierati. I single potrebbero vivere un colpo di fulmine, mentre chi ha superato una rottura troverà facile voltare pagina. Attenzione a questioni legate a eredità e patrimonio: non lasciate che il denaro rovini i rapporti. Venere favorirà l’amore: le coppie vivranno una serata passionale. Imparate ad apprezzarvi: ognuno di voi è unico.