L'oroscopo di martedì 11 febbraio annuncia un Leone dalle idee chiare in campo amoroso, pronto a farsi avanti e mostrare il suo amore, mentre i nativi dell'Acquario sapranno gestire le proprie mansioni in modo rigoroso. Marte in quadratura potrebbe rallentare i nativi dell'Ariete, mentre la Luna porterà consapevolezza e maturità ai nativi della Bilancia.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 11 febbraio segno per segno

Ariete: previsioni astrali convincenti in ambito amoroso in questo periodo. A partire da questo martedì, la Luna vi darà sostegno, insieme a Venere in congiunzione.

Single oppure no, sarà il momento adatto per vivere con maggiore enfasi il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro i vostri pensieri saranno orientati verso progetti dalle grandi ambizioni. Con Mercurio e Giove favorevoli, potrete farcela, ma attenzione a Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale instabile, vi sentirete un po' impacciati in amore secondo l'Oroscopo. La Luna in quadratura dal segno del Leone causerà qualche incomprensione di troppo, che non farà affatto bene alla vostra relazione di coppia. Anche nel lavoro non vi sentirete completamente a vostro agio, considerato Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di martedì che vedrà un cielo privo di nubi per voi nativi del segno.

Vi sentirete in vena di nuove avventure romantiche insieme alla persona che amate, soprattutto se venite da un periodo di stop fisico. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio e Giove per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Cancro: sarà un martedì complicato per la vostra relazione di coppia.

Con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, in amore potreste attraversare un periodo di incertezza e riflessione. Avrete bisogno di risolvere alcune questioni con il partner, ma per farlo, dovrete trovare il momento adatto. Sul posto di lavoro avrete grande potenziale in questo periodo. Dovrete solo cogliere le occasioni che arriveranno.

Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere in congiunzione al vostro segno, avrete le idee chiare in ambito amoroso. Single oppure no, non potrete più nascondere i vostri sentimenti alla persona che amate: è arrivato il momento di farsi avanti. In ambito professionale state raggiungendo risultati migliori in questo periodo, ma le vostre ambizioni saranno ancora più elevate. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo stabile in amore per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà abbastanza piacevole, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici. Se siete single, potreste valutare di approfondire una conoscenza con qualcuno che vi interessa, che vorreste conoscere meglio. Sul fronte lavorativo potrebbero nascere dei progetti molto interessanti, se saprete mettere insieme le giuste idee.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in sestile dal segno del Leone porterà consapevolezza e maturità nel prossimo periodo. La vostra vita sentimentale continuerà a essere complicata, ciò nonostante potrebbe esserci la possibilità di aprirvi al dialogo. Sul posto di lavoro arriveranno risultati incoraggianti grazie a Mercurio in trigono, che stimolerà la vostra creatività. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale non molto appagante in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna in quadratura non vi darà grandi occasioni romantiche. Cercate inoltre di non nascondere nulla agli occhi del partner. Per quanto riguarda il lavoro, la buona volontà non vi manca, ma le vostre idee potrebbero non funzionare al meglio a causa di Mercurio.

Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo grandioso in amore in questo martedì di febbraio. Con la Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti, sarete ben disposti verso la vostra anima gemella, regalandovi momenti da batticuore. Se siete single l'amore potrebbe essere più vicino di quanto pensiate. In ambito lavorativo potreste trovare strategie utili per i vostri progetti, con possibilità di buoni risultati. Voto - 9️⃣

Capricorno: sarà una giornata faticosa per la vostra vita sentimentale. Anche se la Luna non sarà più negativa, Venere continuerà a tenervi sull'attenti, ostacolando la vostra vita di coppia. Se siete single non ci saranno grandi opportunità romantiche in questo periodo. Sul lavoro potrete gestire bene i vostri impegni, ma sarà utile mantenere alta l’attenzione.

Voto - 6️⃣

Acquario: saprete gestire le vostre mansioni in modo rigoroso in questo periodo. Secondo l'oroscopo, potrete contare su stelle come Giove e Mercurio per gestire le vostre mansioni in modo magistrale. In amore la Luna e Venere saranno in contrapposizione in questo martedì di febbraio. Single oppure no, attenzione a non essere precipitosi nel dichiarare i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di martedì stabile per quanto riguarda i sentimenti. Godrete di un cielo abbastanza sereno. Ciononostante, attenzione a non essere troppo stravaganti o estroversi nei confronti della persona che amate. In ambito professionale avrete cura delle vostre mansioni, ma attenzione a non avere ambizioni che non potrete raggiungere. Voto - 8️⃣