L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio 2025 è pronto a svelare come andranno i prossimi sette giorni. Il periodo settimanale si prospetta altamente positivo per i nati sotto al simbolo astrale del Capricorno (voto 10), assistiti dal provvidenziale ingresso della Luna nel proprio settore L'arrivo del Sole nel segno dei Pesci darà modo a molti nativi di portare a termine con successo qualsiasi iniziativa. Devono invece rimanere in attesa di periodi migliori coloro della Bilancia (voto 5).

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. La penultima settimana di febbraio inizia con un buon potenziale, ma potrebbe non essere completamente priva di difficoltà. Lunedì 17 si rivelerà il giorno migliore, ideale per portare avanti progetti e risolvere questioni in sospeso. Domenica 23 confermerà la tendenza positiva, con buone opportunità per dare una svolta a situazioni che sembrano stagnanti. Martedì 18, venerdì 21 e sabato 22 saranno giornate stimolanti, con occasioni per rafforzare legami professionali e sociali, ma occorrerà comunque rimanere cauti nel prendere decisioni. Mercoledì 19 porterà una leggera flessione, necessitando di maggiore concentrazione per evitare errori.

Giovedì 20 sarà il giorno meno favorevole della settimana, in cui si dovrà fare attenzione a non farsi sopraffare da troppe incombenze. La determinazione sarà fondamentale per superare le piccole difficoltà quotidiane.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 17 e domenica 23;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e sabato 22;

★★★ mercoledì 19 febbraio;

★★ giovedì 20 febbraio.

♉ Toro: voto 7.

La prossima settimana si prospetta abbastanza equilibrata, con possibilità di avanzare in ambito professionale e privato. Lunedì 17 sarà la giornata migliore, caratterizzata da un buon flusso di eventi, che favorirà la realizzazione di piani a lungo termine. Martedì 18 e mercoledì 19 offriranno ottime condizioni per prendere decisioni importanti, sia sul lavoro che nella vita personale.

Sabato 22 e domenica 23 manterranno una stabilità positiva, permettendo di consolidare i successi raggiunti in settimana. Giovedì 20 sarà una giornata tranquilla ma senza particolari slanci, mentre venerdì 21 potrebbe riservare qualche contrattempo che rallenterà la realizzazione delle attività previste. Un approccio paziente e riflessivo aiuterà a superare le difficoltà.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 17 febbraio;

lunedì 17 febbraio; ★★★★★ martedì 18 e mercoledì 19;

★★★★ sabato 22 e domenica 23;

★★★ giovedì 20 febbraio;

★★ venerdì 21 febbraio.

♊ Gemelli: voto 6. Sette giornate nel complesso nella media sufficienza, anche se con momenti altalenanti, il che porterà sia soddisfazioni che piccole situazioni con lieve difficoltà.

Lunedì 17 e mercoledì 19 saranno giornate favorevoli, con la possibilità di ottenere buoni risultati, specialmente se si investirà tempo e impegno nei progetti in corso. Martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21 offriranno momenti positivi, ma sarà necessario un maggiore impegno per gestire le relazioni e le attività quotidiane. Sabato 22 presenterà qualche difficoltà, ma sarà possibile superarle con una buona organizzazione. Domenica 23 si preannuncia meno favorevole, con possibili disagi che renderanno difficile mantenere il ritmo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 17 e mercoledì 19;

★★★★ martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21;

★★★ sabato 22 febbraio;

★★ domenica 23 febbraio.

♋ Cancro: voto 7.

La settimana sarà all’insegna di buone opportunità e qualche piccolo imprevisto che andrà gestito con calma. Venerdì 21 rappresenterà il giorno più positivo, con possibilità di ottenere risultati soddisfacenti nel lavoro e nella vita personale. Sabato 22 e domenica 23 offriranno situazioni stabili e serene, con un’ottima occasione per consolidare relazioni importanti e risolvere questioni in sospeso. Lunedì 17 e giovedì 20 saranno giornate abbastanza positive, in cui si potrà fare progressi, ma occorrerà stare attenti a non perdere la lucidità in momenti di pressione. Martedì 18 risulterà un po’ più movimentato, mentre mercoledì 19 sarà il giorno meno favorevole della settimana. Restare calmi e concentrati aiuterà a evitare errori evitabili.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 21 febbraio;

venerdì 21 febbraio; ★★★★★ sabato 22 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★ martedì 18 febbraio;

★★ mercoledì 19 febbraio.

♌ Leone: voto 7. Il periodo in analisi si preannuncia interessante, con un buon bilanciamento tra soddisfazioni professionali e momenti di tranquillità. Sabato 22 sarà la giornata più favorevole, ideale per consolidare progetti in corso e riflettere sui prossimi passi da compiere. Giovedì 20 e domenica 23 porteranno stabilità e buone opportunità per fare progressi nei rapporti interpersonali. Mercoledì 19 e venerdì 21 offriranno risultati soddisfacenti, ma occorrerà evitare di disperdersi in troppe attività e mantenere la concentrazione.

Lunedì 17 potrebbe essere un po' più faticoso, con piccoli imprevisti da gestire, mentre martedì 18 risulterà il giorno più difficile della settimana. Tenere sotto controllo l’entusiasmo aiuterà a navigare senza intoppi.

La valutazione della settimana:

Top del giorno sabato 22 febbraio;

sabato 22 febbraio; ★★★★★ giovedì 20 e domenica 23;

★★★★ mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★ lunedì 17 febbraio;

★★ martedì 18 febbraio.

♍ Vergine: voto 6. Settimana improntata alla buona riflessione, magari anche alla ricerca di soluzioni pratiche. Lunedì 17 e martedì 18 saranno giorni ideali per avviare nuovi progetti o dare forma a piani a lungo termine. Mercoledì 19, giovedì 20 e domenica 23 garantiranno un buon livello di stabilità, ma ci sarà bisogno di maggiore attenzione per evitare complicazioni o incomprensioni.

Venerdì 21 risulterà una giornata abbastanza positiva, seppur con qualche difficoltà da gestire. Sabato 22 non sarà favorevole, meglio evitare di prendere decisioni importanti. Organizzarsi bene e non perdere la calma aiuterà a superare ogni imprevisto.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 17 e martedì 18;

★★★★ mercoledì 19, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ venerdì 21 febbraio;

★★ sabato 22 febbraio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5. I prossimi sette giorni non si preannunciano particolarmente favorevoli, con un mix di alti e bassi che renderà difficile ottenere i risultati desiderati. Lunedì 17, però, rappresenterà l'unica giornata davvero positiva, con buone possibilità per affrontare con lucidità impegni professionali e personali.

Martedì 18, giovedì 20, sabato 22 e domenica 23 vedranno un progresso lento ma costante, con alcune opportunità da non farsi sfuggire, anche se bisognerà impegnarsi per mantenere il controllo. Venerdì 21 potrebbe offrire qualche soddisfazione, ma sarà necessario concentrarsi su aspetti pratici per non sprecare energie. Mercoledì 19, invece, sarà la giornata più difficile, con molta incertezza e situazioni che potrebbero sfuggire di mano. Affrontare le difficoltà con pazienza sarà essenziale per evitare disguidi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 17 febbraio;

★★★★ martedì 18, giovedì 20, sabato 22 e domenica 23;

★★★ venerdì 21 febbraio;

★★ mercoledì 19 febbraio.

♏ Scorpione: voto 9.

Una settimana decisamente positiva, con molte occasioni di crescita e soddisfazione. Martedì 18, con la Luna nel segno, rappresenta il giorno di punta, ideale per prendere decisioni importanti, soprattutto in ambito professionale. Mercoledì 19 e venerdì 21 confermeranno la buona disposizione delle stelle, portando risultati tangibili nei progetti in corso. Lunedì 17, giovedì 20, sabato 22 e domenica 23 offriranno un flusso costante di opportunità che, se sapientemente sfruttate, porteranno a buone conclusioni. Non ci saranno particolari ostacoli da superare, ma occorrerà mantenere la concentrazione per capitalizzare al meglio i momenti favorevoli.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 18 febbraio (Luna nel segno);

martedì 18 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20, sabato 22 e domenica 23.

♐ Sagittario: voto 8.

Splendido periodo, quasi del tutto all’insegna di un buon equilibrio, con la possibilità di ottenere risultati in linea con le aspettative. Giovedì 20, con la Luna nel segno, sarà il giorno migliore per agire in modo decisivo, affrontando nuove opportunità con spirito d’iniziativa. Venerdì 21 e domenica 23 seguiranno a ruota, portando soddisfazioni e conferme positive, sia nella sfera lavorativa che in quella personale. Lunedì 17, mercoledì 19 e sabato 22 offriranno buoni spunti, ma sarà necessario un po’ di impegno in più per ottenere quanto si desidera. Martedì 18 risulterà il giorno meno favorevole della settimana, con una certa fatica nell’affrontare imprevisti o nella gestione delle comunicazioni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 20 febbraio (Luna nel segno);

giovedì 20 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19 e sabato 22;

★★★ martedì 18 febbraio.

♑ Capricorno: voto 10. Sette giornate perfettamente allineate alla massima positività, eccellenti sotto ogni punto di vista. Domenica 23, con la Luna nel segno, rappresenta il culmine della settimana, un momento ideale per consolidare i risultati ottenuti e fare bilanci positivi. Lunedì 17, giovedì 20 e sabato 22 saranno giornate di grande spinta, perfette per agire con determinazione su qualsiasi fronte. Martedì 18, mercoledì 19 e venerdì 21 non saranno da meno, con ampie possibilità di successo in ogni campo. La settimana in generale favorirà il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine, e anche i dettagli che sembrano meno significativi porteranno frutti. Ottime occasioni per chi cerca stabilità e crescita.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 23 febbraio (Luna in Capricorno);

domenica 23 febbraio (Luna in Capricorno); ★★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e sabato 22;

★★★★ martedì 18, mercoledì 19 e venerdì 21.

♒ Acquario: voto 6. Una settimana discreta, ma con alcuni momenti che richiederanno maggiore attenzione. Mercoledì 19 e sabato 22 sono i giorni più favorevoli, con opportunità di avanzamento, soprattutto sul piano professionale. Martedì 18, venerdì 21 e domenica 23 garantiranno una certa serenità, ma si dovrà rimanere vigili per evitare distrazioni o errori nelle scelte. Giovedì 20 non sarà una giornata negativa, ma comporterà una certa fatica per portare a termine gli impegni più gravosi. Lunedì 17 si preannuncia un giorno particolarmente complesso, con difficoltà nell’organizzazione o nell’adattamento a situazioni impreviste. Sarà necessario un approccio metodico e paziente per non lasciare che le difficoltà prendano il sopravvento.

La scaletta con le stelline giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 19, sabato 22;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e domenica 23;

★★★ giovedì 20 febbraio;

★★ lunedì 17 febbraio.

♓ Pesci: voto 8. Gran bella settimana all'insegna della Luna nel segno: iniziative, progetti e situazioni sono destinate a felice conclusione. Dunque, periodo caratterizzato da grandi opportunità, grazie anche alla presenza favorevole della Luna nel segno. Mercoledì 19 sarà il giorno migliore, con ottime possibilità di riuscita in qualsiasi impresa si decida di intraprendere. Martedì 18 e giovedì 20 offriranno splendide occasioni di crescita, soprattutto a livello emotivo e relazionale. Lunedì 17, venerdì 21 e sabato 22 garantiranno un buon flusso di eventi, seppur con qualche imprevisto che andrà gestito con attenzione. Domenica 23, purtroppo, non sarà all’altezza dei giorni precedenti, ma comunque non porterà grandi difficoltà. L'approccio positivo e fiducioso darà ottimi risultati..

La graduatoria settimanale con le stelle: