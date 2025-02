L'oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025 evidenzia un periodo molto fortunato e altamente positivo per il segno dei Pesci (voto 10), protagonisti assoluti del momento, merito della Luna in entrata nel proprio comparto. La Luna nel corso della settimana cambierà altre due volte segno, visitando anche l'Ariete (voto 9) e l'Acquario (voto 8). Per i Gemelli (voto 5), invece, a questo giro si tratterà di stare per un po' "alla finestra".

Oroscopo settimanale e pagelle prima sestina: Cancro prende un bel 'otto'

♈ Ariete: voto 9. L'ultima settimana di febbraio si prospetta positiva, ma con alcuni momenti di incertezza che richiederanno un certo impegno per mantenere l’equilibrio nelle varie situazioni.

Mercoledì 26 sarà il giorno migliore, con la possibilità di concludere positivamente alcune attività o risolvere questioni in sospeso. Martedì 25 e giovedì 27, con il loro influsso favorevole, offriranno momenti di stabilità e una buona visione delle cose da fare. Lunedì 24, benché più tranquillo, garantirà delle ottime occasioni per pianificare a lungo termine. Domenica 2 marzo sarà una giornata favorevole per risolvere eventuali malintesi o perfezionare qualche progetto, mentre sabato 1 marzo si rivelerà meno incisivo, con necessità di maggiore concentrazione per evitare distrazioni. Infine, venerdì 28 potrebbe presentare delle difficoltà improvvise che, se affrontate con pazienza, non creeranno grossi problemi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

sabato 1° marzo (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 26 e domenica 2;

★★★★ lunedì 24, martedì 25, giovedì 27 e venerdì 28.

♉ Toro: voto 6. La settimana si caratterizzerà per un andamento un po’ altalenante, con alcuni giorni più favorevoli di altri. Giovedì 27 e venerdì 28 si segnaleranno come i periodi più favorevoli per concentrarsi sugli impegni e ottenere i risultati sperati.

Mercoledì 26, sabato 1° e domenica 2 offriranno delle buone occasioni per mettervi alla prova, ma senza arrivare a risultati clamorosi. In particolare, sabato 1° marzo sarà una giornata discreta, che vi permetterà di risolvere problemi minori e rimanere al passo con gli impegni. Lunedì 24 febbraio sarà invece un inizio di settimana più impegnativo, dove sarà necessario dedicare più tempo ad attività di routine e a piccoli aggiustamenti.

Il vostro approccio pratico non sarà di certo messo in discussione, ma l’importante sarà avere la giusta dose di pazienza per affrontare al meglio la settimana.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 27 e venerdì 28;

★★★★ mercoledì 26, sabato 1 e domenica 2;

★★★ martedì 25 febbraio;

★★ lunedì 24 febbraio.

♊ Gemelli: voto 5. Il periodo settimanale prossimo ad entrare presenta momenti abbastanza impegnativi. Alti e bassi potrebbero compromettere la fluidità di alcune situazioni/attività. Lunedì 24 febbraio sarà il giorno migliore, un inizio settimana che vi permetterà di fare delle buone scelte e avviare progetti che richiedono energia. Martedì 25, venerdì 28, sabato 1 e domenica 2 saranno giornate più favorevoli, ma senza un grande slancio.

Potrete comunque approfittare delle circostanze per migliorare situazioni in corso o chiudere qualche capitolo rimasto aperto. Giovedì 27 sarà una giornata utile per fare delle valutazioni più precise e focalizzarvi su cose che avevate messo da parte. Mercoledì 26 febbraio sarà il giorno meno interessante della settimana, con la possibilità di piccoli contrattempi o rallentamenti nelle attività quotidiane. In generale, la settimana vi solleciterà a non perdere la calma e a non lasciarvi sopraffare dalla frenesia.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 24 febbraio;

★★★★ martedì 25, venerdì 28, sabato 1 e domenica 2;

★★★ giovedì 27 febbraio;

★★ mercoledì 26 febbraio.

♋ Cancro: voto 8.

La settimana si presenta favorevole, con una netta prevalenza di giorni produttivi e soddisfacenti. Venerdì 28 febbraio sarà il giorno migliore della settimana, con un clima di serenità che favorirà la risoluzione di questioni delicate. Sabato 1° e domenica 2 saranno due giornate perfette per concentrarsi sugli aspetti pratici della vita quotidiana, senza dimenticare di dedicare spazio ai vostri interessi personali. Lunedì 24 e giovedì 27 vedranno un andamento discreto, con possibilità di risolvere piccoli problemi e di mettere ordine nei vostri impegni. Mercoledì 26 febbraio sarà il giorno meno favorevole, ma senza particolari difficoltà; semplicemente, non porterà risultati decisivi. Martedì 25 sarà la giornata da evitare, in cui la stanchezza o qualche piccolo imprevisto potrebbero rallentare il vostro ritmo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

venerdì 28 febbraio; ★★★★★ sabato 1 e domenica 2;

★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★ mercoledì 26 febbraio;

★★ martedì 25 febbraio.

♌ Leone: voto 6. Il lasso temporale a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo porterà sia giornate positive che meno buone. Inizierà con buone prospettive, ma nei giorni successivi ci sarà bisogno di un po’ di attenzione per gestire le situazioni che si presenteranno. Lunedì 24 e martedì 25 saranno giornate favorevoli, ideali per affrontare con decisione impegni e progetti in sospeso. Mercoledì 26, sabato 1° e domenica 2 offriranno il giusto supporto per concludere positivamente alcune attività, ma senza momenti di vera e propria espansione.

Giovedì 27 febbraio si preannuncia più pesante, con la necessità di rallentare e concentrarsi maggiormente sugli aspetti pratici della giornata. Venerdì 28 febbraio sarà la giornata meno entusiasta, con la possibilità che alcune cose non vadano come sperato. La settimana, quindi, non avrà grandi slanci, ma sarà fondamentale rimanere costanti e pazienti per non perdere terreno.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 24 e martedì 25;

★★★★ mercoledì 26, sabato 1 e domenica 2;

★★★ giovedì 27 febbraio;

★★ venerdì 28 febbraio.

♍ Vergine: voto 7. La settimana vedrà un’alternanza di giorni favorevoli e altrettanti meno dinamici. Lunedì 24 febbraio sarà una giornata perfetta per avviare nuovi progetti o per sistemare quelle questioni che richiedono attenzione.

Martedì 25 e mercoledì 26, grazie a una buona posizione delle stelle, saranno giorni ottimi per ottenere risultati concreti e rafforzare i legami professionali. Giovedì 27 e venerdì 28 continueranno a portare buoni frutti, favorendo il successo nelle attività già avviate. Sabato 1° marzo avrà una nota più riflessiva, ma comunque utile per completare e migliorare i lavori in corso. Domenica 2 sarà la giornata più tranquilla, ideale per un recupero delle forze o per dedicarsi ad aspetti che avete tralasciato. La settimana, quindi, non presenterà problemi significativi, ma richiederà impegno costante e attenzione ai dettagli.

La graduatoria settimanale con le stelle:

lunedì 24 febbraio; ★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27 e venerdì 28;

★★★ sabato 1° marzo;

★★ domenica 2 marzo.

Previsioni e pagellino settimanale per gli ultimi sei segni: Pesci 'top della settimana'

♎ Bilancia: voto 7. I prossimi sette giorni, secondo l'Oroscopo, si prospettano abbastanza positivi, ma con alcuni momenti di incertezza che richiederanno un certo impegno per mantenere l’equilibrio nelle varie situazioni. Mercoledì 26 sarà il giorno migliore, con la possibilità di concludere positivamente alcune attività o risolvere questioni in sospeso. Martedì 25 e giovedì 27, con il loro influsso favorevole, offriranno momenti di stabilità e una buona visione delle cose da fare.

Lunedì 24, benché più tranquillo, garantirà delle ottime occasioni per pianificare a lungo termine. Domenica 2 sarà una giornata favorevole per risolvere eventuali malintesi o perfezionare qualche progetto, mentre sabato 1 marzo si rivelerà meno incisivo, con necessità di maggiore concentrazione per evitare distrazioni. Infine, venerdì 28 potrebbe presentare delle difficoltà improvvise che, se affrontate con pazienza, non creeranno grossi problemi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

mercoledì 26 febbraio; ★★★★★ martedì 25 e giovedì 27;

★★★★ lunedì 24 e domenica 2;

★★★ sabato 1° marzo;

★★ venerdì 28 febbraio.

♏ Scorpione: voto 7. Una settimana ricca di opportunità, ma anche di situazioni che necessitano di una gestione accurata e senza fretta.

Domenica 2 marzo sarà il giorno perfetto per chiudere affari e risolvere questioni concludenti, soprattutto in ambito professionale. Venerdì 28 e sabato 1 marzo offriranno chance per mettere in pratica idee che avevate in mente da tempo, portando i risultati attesi. Mercoledì 26 e giovedì 27 sono giornate in cui gli impegni si concentreranno, ma riuscirete a destreggiarvi con abilità, sfruttando al meglio le opportunità che emergeranno. Lunedì 24 sarà piuttosto tranquillo, con pochi sviluppi, ma ugualmente utile per mettere a posto i dettagli di ciò che già è in corso. Martedì 25 potrebbe riservare delle difficoltà imprevisti che potrebbero rallentare alcune attività, ma niente di troppo complicato da gestire.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

domenica 2 marzo; ★★★★★ venerdì 28 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 26 e giovedì 27;

★★★ lunedì 24 febbraio;

★★ martedì 25 febbraio.

♐ Sagittario: voto 6. Il periodo in analisi sarà abbastanza equilibrato, ma alcuni giorni vedranno una maggiore fatica nell’affrontare impegni o prendere decisioni. Lunedì 24 e giovedì 27 saranno i giorni migliori per procedere con calma, consolidare progetti in corso o recuperare terreno in attività che avevate trascurato. Martedì 25, mercoledì 26 e venerdì 28 offriranno una discreta produttività, ma senza slanci straordinari, quindi sarà necessario impegnarsi senza aspettarsi troppo. Domenica 2 marzo si preannuncia più favorevole per dedicarsi alla riflessione o a lavori che richiedono meno intensità. Sabato 1 marzo, invece, potrebbe rivelarsi più difficoltoso, quindi sarà necessario fare attenzione nelle scelte da prendere.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ domenica 2 marzo;

★★ sabato 1° marzo.

♑ Capricorno: voto 6. Sette giornate mediamente discrete, in cui la prudenza sarà la chiave per navigare tra gli impegni. Lunedì 24 e domenica 2 saranno le giornate più favorevoli, nelle quali sarà possibile dare il giusto ordine alle priorità e concentrarsi sugli obiettivi. Martedì 25, venerdì 28 e sabato 1 presenteranno alcune difficoltà, ma se affrontate con pazienza non risulteranno con problemi tali da compromettere i risultati. Mercoledì 26 avrà una discreta energia, ma senza eventi decisivi, mentre giovedì 27 avrà bisogno di maggiore attenzione in quanto potrebbero verificarsi imprevisti da gestire con cautela. Non si tratterà di difficoltà insormontabili, ma sarà fondamentale rimanere concentrati e agire con precisione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 24 e domenica 2;

★★★★ martedì 25, venerdì 28 e sabato 1;

★★★ mercoledì 26 febbraio;

★★ giovedì 27 febbraio.

♒ Acquario: voto 8. Una splendida settimana, positiva al massimo e con un flusso crescente di opportunità. Martedì 25 sarà il giorno perfetto per intraprendere nuovi progetti, gestire trattative o concludere accordi importanti, grazie alla Luna nel segno. Mercoledì 26 e sabato 1 offriranno una buona spinta verso il raggiungimento di obiettivi già prefissati, con una chiarezza che favorirà il successo. Lunedì 24, giovedì 27 e domenica 2 vi permetteranno di lavorare con impegno su compiti che richiedono attenzione e pazienza, ma senza grandi difficoltà. Venerdì 28 potrebbe portare qualche rallentamento, quindi sarà opportuno non forzare troppo le cose e lasciare spazio alla riflessione.

Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

martedì 25 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 26, sabato 1;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27 e domenica 2;

★★★ venerdì 28 febbraio.

♓ Pesci 'top della settimana': voto 10. Un periodo eccellente, in cui i progetti possono essere sviluppati con successo e le occasioni di crescita sono numerose. Giovedì 27 sarà il giorno migliore, con una Luna favorevole che faciliterà le scelte importanti e rafforzerà le vostre decisioni. Martedì 25, venerdì 28 e domenica 2 porteranno frutti positivi in qualsiasi settore vi stiate dedicando. Lunedì 24, mercoledì 26 e sabato 1 garantiranno una stabilità fondamentale per il raggiungimento dei vostri obiettivi, anche se senza eccessivi colpi di scena. Ogni situazione sarà favorevole, e le cose si disporranno per un felice completamento delle attività che intraprenderete.

La graduatoria settimanale con le stelle: