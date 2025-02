Tra giornate fortunate per i Pesci e altalenanti per il Toro, l'oroscopo settimanale dal 24 febbraio al 2 marzo si presenta intenso. Tante le opportunità che gli astri riservano all'Ariete, mentre il Cancro dovrebbe evitare di essere pessimista.

Previsioni astrologiche della settimana 28 febbraio - 2 marzo

Ariete - La settimana si preannuncia ricca di opportunità, ma sarà fondamentale assumere un atteggiamento più aperto. Forse ultimamente avete sentito un calo di energia e motivazione, ma si prospettano sviluppi positivi nelle relazioni personali e professionali.

Entro il fine settimana potreste ottenere un risultato significativo, risolvendo eventuali questioni in sospeso o concludendo accordi importanti. La vita non segue sempre i piani prestabiliti, ma ciò che conta è la capacità di rialzarsi e continuare a credere nelle proprie possibilità.

Toro - Vi attendono giornate altalenanti, con momenti favorevoli e altri più complessi. Sarete impegnati in un'attività che potrebbe aumentare il livello di stress. Qualcuno sta pensando a un viaggio all’estero ma teme imprevisti. Sarà importante non esagerare con gli impegni e non arrendersi, perché la salute potrebbe risentirne. In famiglia cercate di non isolarvi e di mantenere aperto il dialogo con chi vi sta accanto.

Gemelli - La settimana inizierà con una buona dose di energia. Avete diversi progetti in cantiere, ma l’incertezza sul futuro e alcune responsabilità familiari potrebbero rallentarvi. Questioni economiche, come un mutuo o una spesa imprevista, potrebbero crearvi qualche pensiero, ma avrete modo di alleggerire il peso. Sul piano sentimentale, eventuali tensioni potranno essere risolte entro il fine settimana, regalandovi maggiore serenità.

Venerdì sarà una giornata carica di emozioni, con la possibilità di ricevere una sorpresa inaspettata.

Cancro - Le sensazioni di questi giorni potrebbero non essere particolarmente positive. Alcuni di voi stanno affrontando un momento difficile, segnato da una crisi interiore. Le previsioni non sembrano incoraggianti, ma sarà essenziale lasciarsi alle spalle il pessimismo.

Dedicate tempo a una nuova passione o a un progetto che possa riaccendere il vostro entusiasmo. Non lasciatevi scoraggiare dalle delusioni, piuttosto affrontate la vita con determinazione e coraggio.

Leone - Alcuni eventi vi hanno segnato profondamente, ma avete trovato la forza per andare avanti. Questa settimana porterà maggiore serenità, determinazione e, soprattutto, il sorriso. Dopo un periodo incerto, le cose inizieranno a cambiare e vi renderete conto che ogni ostacolo ha una soluzione. Potreste iniziare un programma per rimettervi in forma, magari in vista della bella stagione. Aprirvi alle opportunità sarà fondamentale per cogliere ciò che di positivo vi attende.

Vergine - Alcune scelte recenti potrebbero non convincervi più, ma c’è sempre spazio per rimediare.

In settimana sarete brillanti, positivi e pieni di vitalità. Entro la fine del mese ci saranno cambiamenti significativi, quindi sarà utile agire con lungimiranza. Dovrete attendere marzo per incontrare l'unica persona che sa farvi battere forte il cuore. In questi giorni vi impegnerete molto, forse per completare qualche lavoro in casa. Cercate di riposare di più e di non farvi influenzare dalle preoccupazioni esterne.

Bilancia - Questa settimana potrebbe rappresentare una svolta. Chi desidera far carriera dovrà essere determinato e aggiornarsi sulle novità del settore. Lunedì e martedì sarete particolarmente in forma, il che vi aiuterà ad affrontare al meglio le sfide. Anche se non siete tra i segni più estroversi, riuscirete a stringere nuovi contatti e a migliorare le vostre relazioni.

In ambito familiare o di coppia potrebbero verificarsi eventi interessanti.

Scorpione - L’inizio di marzo porterà una ventata di cambiamento. Sarà il momento giusto per liberarvi di ciò che vi appesantisce e fare spazio a nuove opportunità. Gli sforzi compiuti per sostenere la famiglia sono stati tanti e a volte avete avuto la sensazione di non vedere la fine del tunnel, ma in realtà state facendo progressi. In questa settimana ritroverete serenità ed entusiasmo, sentendovi pronti a rimettervi in gioco.

Sagittario - Sarà una settimana intensa e cruciale. Potreste trovarvi a un bivio e dover prendere decisioni importanti. Evitate di agire impulsivamente e non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà.

Una situazione che vi ha fatto soffrire inizierà a pesare meno, permettendovi di recuperare energia e determinazione. Cercate di essere più presenti con i vostri cari, soprattutto se avete figli piccoli.

Capricorno - Alcune situazioni si sbloccheranno e sarà importante restare attenti. Durante la settimana sarete impegnati tra lavoro e famiglia, portando sulle spalle molte responsabilità, ma riuscirete ad alleggerire il carico. Si prospettano novità significative, quindi sarà utile farsi trovare pronti. Avrete più cura del vostro benessere e potreste sentire il bisogno di trascorrere del tempo all’aria aperta, magari immersi nella natura.

Acquario - Un detto popolare afferma che il buongiorno si vede dal mattino, e questa settimana potrebbe confermare questa teoria.

Vi attendono occasioni e affari da concludere rapidamente per evitare imprevisti. Se qualcosa non dovesse andare come sperato, non lasciatevi abbattere. Sarete sotto pressione, ma sarà importante gestire lo stress per non sovraccaricarvi. Concedervi un piccolo svago, come dello shopping o una lettura piacevole, vi aiuterà a rilassarvi.

Pesci - Questa settimana potrebbe rivelarsi molto fortunata per voi. Anche se alcune novità non avranno l’effetto desiderato, vi sentirete comunque in forma e determinati a non arretrare. Per qualcuno si prospetta una svolta importante, quindi sarà utile curare ogni dettaglio. Chi gestisce un’attività o ha impegni finanziari da affrontare dovrà fare attenzione ai conti. In ogni caso, riuscirete a portare a termine numerosi compiti con successo.