L'oroscopo della settimana 10-16 febbraio racconta che per i single del segno dello Scorpione sarà un periodo pieno di incontri e flirt, ma l'obiettivo principale rimane una relazione stabile. Per quelli in coppia, la stabilità coniugale sarà un tema centrale e la relazione potrebbe essere un esempio per gli altri. Sul fronte lavorativo, per i nati in Cancro è il momento di cercare opportunità interessanti, come un trasferimento o una sostituzione temporanea. Per quanto riguarda il settore finanziario, le stelle invitano i nativi della Vergine di concentrarsi sugli affari e, se le cose vanno male, di analizzare le cause dei problemi.

Astrologia per la settimana dal 10 al 16 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Eccetto per alcune incomprensioni dovute a fattori esterni, la vostra relazione sentimentale durante questa settimana sarà decisamente più appagante rispetto a periodi precedenti. Dimostrerete una grande propensione a scendere a compromessi, mostrando tolleranza e comprensione verso il vostro partner. Se siete single, sarete influenzati sia da Venere che da Marte, il che significa che eserciterete un sex appeal notevole, usandolo a vostro vantaggio per vivere momenti indimenticabili. In ambito professionale, godrete di una maggiore libertà d'azione rispetto a quanto vi è stato concesso ultimamente. Se siete attualmente disoccupati, potreste trovare un impiego, oppure, se siete già inseriti nel mondo del lavoro, potreste ambire a una promozione.

Se vi sentite particolarmente sicuri delle vostre capacità, potreste anche considerare una riqualificazione professionale in un settore differente. Dal punto di vista finanziario, grazie a un accresciuto senso di responsabilità e alla vostra capacità di analisi, potrete migliorare la vostra situazione economica. Prestate, però, particolare attenzione ai contratti e agli accordi: analizzateli con cura per evitare possibili insidie.

Voto: 8

Toro – Le correnti di Nettuno non promettono armonia nelle vostre relazioni. I vostri partner potrebbero essere preda di provocazioni o desiderio di superiorità, generando dinamiche di malsana competizione. Se siete single, Urano potrebbe sorprendervi con un incontro speciale. Il destino vi porrà di fronte a un bivio: un amore a prima vista o una relazione costruita gradualmente.

Qualunque sarà la vostra scelta, molto probabilmente vi renderà felici. Nell'ambito lavorativo, dimostratevi pazienti e coraggiosi. È prevedibile che dobbiate affrontare ritardi e contrattempi. Non lasciatevi prendere dall'ansia, solo la perseveranza vi permetterà di trovare soluzioni efficaci. La settimana potrebbe portare numerosi ritardi e imprevisti nelle collaborazioni, dove vi troverete con margini di manovra ridotti e scarsa fortuna. Pertanto, analizzate attentamente ogni proposta finanziaria prima di accettarla. C'è il rischio concreto che i vostri progetti più ambiziosi crollino come un castello di carte. Voto: 6

Gemelli – Giove vi spinge a essere risoluti nella relazione con il vostro partner.

Sicuramente vi impegnerete per trovare un equilibrio e preservare un'atmosfera coniugale serena. Qualora pensiate che il vostro partner non collabori, non esiterete a essere inflessibili e intransigenti nei vostri giudizi. Se siete single, l'influenza della Luna vi renderà forse un po' troppo pretenziosi in amore. Alzerete l'asticella a tal punto che quasi nessuno riuscirà a soddisfare le vostre aspettative! Grazie a questo aspetto del pianeta Urano, sarà il momento di farvi avanti e di stringere tutte quelle relazioni che possono migliorare la vostra vita professionale e agevolare lo sviluppo dei vostri progetti. Non temete: "Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.

Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto" (Mt 7, 7-8). Sotto l'influsso di Plutone, probabilmente tenderete a spendere troppo. Niente vi sembrerà abbastanza per la persona che amate, che vorrete colmare di regali. Prestate attenzione a non compromettere le vostre finanze. Voto: 7,5

Cancro – Il pianeta Venere vi incoraggerà ad apportare cambiamenti salutari alla vostra relazione. Ciò potrebbe avvenire attraverso un incontro inaspettato durante un evento culturale o artistico. Questo incontro potrebbe anche portare a un nuovo modo di vedere la vita di coppia. Se siete single, tenete d'occhio le vostre fantasie erotiche. Sono innocue e persino utili, purché contribuiscano a mantenere viva la libido.

Tuttavia, possono diventare pericolose se vi portano alla perversione. Sul lavoro, siate alla ricerca di opportunità interessanti. Un trasferimento in un nuovo reparto o anche una sostituzione temporanea potrebbero darvi un vantaggio e permettervi di salire rapidamente la scala gerarchica. È probabile che qualche problema finanziario vi affligga. Tuttavia, se non riuscite a evitare di vivere al di sopra delle vostre possibilità, la colpa è solo vostra. In ogni caso, prima o poi dovrete pagare i vostri debiti. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Due movimenti astrali illumineranno la vostra vita sentimentale durante questa settimana.

Da un lato, grazie a Mercurio, se state uscendo da un periodo di crisi coniugale o di solitudine, potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo: la felicità sarà a portata di mano. In secondo luogo, Venere sarà molto generosa con voi, portando tenerezza e sensualità nelle vostre relazioni. Urano e Giove potrebbero portare cambiamenti positivi nella vostra vita professionale. Gli eventi di questa settimana vi saranno favorevoli, ma dovrete fare uno sforzo per adattarvi ai rapidi cambiamenti. Siate pronti a muovervi rapidamente per sfruttare al meglio la vostra fortuna. Giove e Plutone, i due astri che favoriscono la ricchezza, dovrebbero aiutarvi a far quadrare il bilancio. L'unico problema è che Nettuno è in aspetto disarmonico.

Dovrete quindi essere più vigili e diffidare di eventuali spese azzardate! Voto: 7,5

Vergine – Nella vostra vita di coppia, farete di tutto per dimostrare al vostro partner che siete una persona affidabile e piacevole da avere al proprio fianco. Vi impegnerete per rafforzare il vostro legame attraverso un dialogo aperto e sincero. In sintesi, la vostra relazione andrà a gonfie vele. Se siete single, vi sentirete particolarmente attraenti e potreste avere una serie di colpi di fulmine. Ricordate, però, che la persona giusta arriverà al momento giusto. Plutone potrebbe infondere in voi una certa indolenza, ma sarà solo una fase temporanea. Non lasciate che la pigrizia vi impedisca di raggiungere i vostri obiettivi lavorativi.

Concentratevi sugli affari e, se le cose vanno bene, continuate su questa strada. In caso contrario, analizzate attentamente le cause dei problemi prima di prendere qualsiasi decisione. Voto: 7

Bilancia – Single, se non avete ancora trovato l'anima gemella, è il momento di giocare al meglio le vostre carte vincenti, con l'aiuto di Venere in splendida posizione. Questo pianeta vi incoraggerà a fare rapide conquiste e irresistibili dichiarazioni di passione. Nonostante il vostro naturale entusiasmo, in questa settimana non potete esagerare. Ci sono tutte le ragioni per credere che troverete un partner ardente come voi. Per quanto riguarda le coppie che già stanno insieme, sperimenteranno una rinnovata passione e il loro amore si radicherà.

Buona stabilità professionale. Per alcuni nati del segno, questa settimana sarà favorevole a nuove iniziative. Ma se decidete di portare avanti uno dei vostri progetti, fate attenzione alla scelta dei partner: il loro ruolo sarà infatti importante. È meglio prendersi il tempo necessario per riflettere prima di prendere una decisione. Potreste avere qualche preoccupazione sul fronte finanziario. Non potrete contare sul sostegno della buona sorte, ma non c'è nemmeno bisogno di diffidare di possibili rovesci di fortuna. Gestite il vostro budget con saggezza e non avrete nulla di cui preoccuparvi. Voto: 7,5

Scorpione – Per i single, si prospetta una settimana ricca di incontri, flirt e avventure amorose.

Questo turbine di emozioni potrebbe placare in parte la vostra attuale e dolorosa solitudine. Tuttavia, non lasciatevi trasportare troppo da questo gioco, poiché il vostro obiettivo primario rimane quello di costruire un legame stabile e duraturo. La stabilità coniugale sarà un tema centrale in questa settimana. Non dovreste affrontare grandi tempeste nella vostra relazione e, anzi, la vostra unione potrebbe essere presa a esempio da chi vi circonda. Sul fronte lavorativo, Mercurio vi ispirerà idee brillanti: non indugiate a metterle in pratica. Tuttavia, non fate affidamento esclusivamente sulle vostre forze, poiché potreste riscontrare una scarsa collaborazione da parte di chi vi sta intorno in questo periodo.

La situazione finanziaria non sarà delle più rosee, ma potrete comunque contare su alcuni punti di forza. Il successo economico è alla vostra portata, a patto che amministriate oculatamente il vostro budget e non vi concediate ogni capriccio. Potreste ricevere anche alcune offerte interessanti: valutatele con attenzione. Voto: 8

La seconda settimana di febbraio secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Incoraggiati da Giove in aspetto favorevole, avrete cura di rafforzare i legami con il vostro partner d’amore e di costruire, giorno dopo giorno, una felicità sempre più solida. La vostra vita coniugale vi darà quindi piena soddisfazione. Se siete single, la vostra vita sentimentale è già da tempo una priorità. Questa settimana, troverete l'amore. È tempo di passione e di dichiarazioni sdolcinate. Dovrete tutto a Marte, pianeta del desiderio, che vi promette una vita sentimentale appagante. Sul piano professionale, saprete esattamente dove vi trovate e dove volete andare. Sarete molto persuasivi. Ma la fretta eccessiva metterà a repentaglio le vostre possibilità di successo, quindi andateci piano! Sul fronte finanziario, sarete pienamente sostenuti da Mercurio, il pianeta della fortuna pura e dei guadagni inaspettati. Inoltre, questo pianeta sarà in armonia con altri pianeti positivi, per cui potrete avere ogni speranza. Voto: 9

Capricorno – Venere in aspetto armonico proteggerà la vostra vita sentimentale. Per le coppie sarà una settimana piacevole, caratterizzata da un'impennata di sensualità e passione. Lo stesso vale per i single: Venere aumenterà le vostre possibilità, ma è improbabile che cambi tutto. Decuplicherà il vostro fascino e la vostra voglia di sedurre, ma non è questa settimana che farete l'incontro del secolo. Sul fronte del lavoro, Saturno vi costringerà a svolgere i vostri compiti senza esitazioni e a dimostrarvi responsabili e organizzati. Consolatevi con il fatto che i contrattempi che sfuggono al vostro controllo cominceranno a scomparire rapidamente. Con questo aspetto del Sole, sarete di umore più sontuoso del solito e c'è il rischio di dover affrontare spese impreviste. Tuttavia, se sarete molto prudenti ed eviterete le spese inutili, non avrete problemi finanziari. Voto: 8

Acquario – Data questa configurazione di Mercurio, il vostro rapporto con il partner d’amore sarà piuttosto delicato. Sarete in ottima forma, ma la comunicazione con l'altra persona sarà un po' difficile. A volte dovrete fare uno sforzo per mantenere il dialogo o evitare discussioni. Se siete single, le possibilità di incontrare qualcuno che vi piace saranno concrete, grazie a Giove. Ma fate attenzione a non infatuarvi di qualcuno che non risponde alle vostre aspettative essenziali. Attenzione alle illusioni! Parlando di lavoro, assertività e realizzazione sono all'ordine della settimana. Marte formerà un aspetto potente e vi spingerà ad andare avanti. Sarete in grado di realizzare alcune delle vostre più care ambizioni. Settimana perfetta per fare importanti transazioni finanziarie o immobiliari. Le circostanze saranno particolarmente favorevoli e il successo sarà scontato. Voto: 7,5

Pesci – Durante questa settimana sentirete un maggiore bisogno di stabilità coniugale e le vostre relazioni amorose non vi daranno particolari problemi. Vi dedicherete totalmente alla persona amata, impegnando tutte le vostre energie per costruire un rapporto solido e duraturo. Se siete single, la vostra vita sentimentale sarà tutt'altro che facile. Potreste provare un'improvvisa e intensa passione per una persona originale ed estrosa, che vi affascinerà con le sue doti e il suo talento. Questa attrazione andrà a discapito di una persona più saggia e ragionevole che, ne siete convinti, sarebbe più adatta a voi. Sul fronte lavorativo, l'oroscopo vi consiglia di frequentare molte persone, perché questo vi aiuterà, grazie all'influenza di Mercurio, a stabilire contatti influenti, utili alla vostra immagine o all'avanzamento dei vostri vari progetti. Questo clima astrale sarà molto favorevole alla stabilizzazione della vostra vita economica. Ad alcuni di voi verrà offerto un lavoro relativamente sicuro, mentre altri potranno beneficiare di un'entrata inaspettata. Se avete qualcosa da vendere, che sia un oggetto o un'idea, questa sarà la vostra occasione per alzare la posta in gioco. Voto: 8