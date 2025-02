L'oroscopo della settimana 10-16 febbraio racconta che la vita coniugale dei nati sotto il segno del Toro sarà fonte di gioia, con il cuore in festa e la sensazione che il tempo si fermi. Sul fronte amoroso, alcuni Cancro rafforzeranno il legame con il partner, mentre altri, in una situazione poco chiara, potrebbero essere coinvolti in una relazione clandestina. Nell’ambito lavorativo, i nati sotto il segno della Vergine dovranno prestare attenzione alle dinamiche che potrebbero sorgere, soprattutto in discussioni riguardanti soldi o questioni pratiche.

La settimana 10-16 febbraio, dal punto di vista dell'amore e del lavoro: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra vita coniugale dovrebbe andare a gonfie vele, a patto che riusciate a mantenere la calma. Infatti, Marte vi infonderà un'energia straordinaria, che a volte potrebbe sfociare in un'aggressività dirompente. Cercate di non mettere pressione al vostro partner, se non soddisfa appieno le vostre aspettative. Se siete single, i vostri successi in vari ambiti metteranno in secondo piano le questioni di cuore. Tenderete a considerare l'amore come un passatempo piacevole piuttosto che una necessità fondamentale. L'amore a prima vista sembrerà un'eventualità remota. Evitate di programmare per questa settimana importanti incontri di lavoro.

Con questo aspetto del Sole, rischiate di prendere decisioni errate o di valutare le persone in modo troppo arbitrario o soggettivo. Voto: 7

Toro – Toglietevi un peso dai piedi! La vostra vita coniugale sta per conoscere gioie inaspettate grazie a una configurazione astrale eccezionale. Il vostro cuore sarà in festa e vi sembrerà che il tempo si sia fermato.

Se siete single, sarete mossi da grandi sentimenti, che potrebbero portarvi grandi gioie nel vostro cuore. Inoltre, se appartenete alla seconda decade, sarete al centro dell’attenzione e questo faciliterà il vostro successo in amore. La vostra vita professionale non sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Tuttavia, il Sole vi aiuterà ad assumere correttamente le vostre responsabilità e a vedere riconosciute le vostre qualità.

In caso di contrattempi, non intestarditevi: provate un altro metodo o avviate una trattativa, sarà più efficace. Voto: 8

Gemelli – Negli ultimi tempi avete temuto che la persona da cui siete attratti sentimentalmente non condividesse i vostri gusti culturali e questo ha frenato i vostri impulsi. Questa settimana sarà il momento della verità, perché questi influssi astrali tendono a porre fine a situazioni indecise o confuse. In ogni caso, non siate pessimisti: ricordate che c'è sempre spazio per il compromesso, qualunque sia il problema. Da parte vostra, siate sinceri e mettete le carte in tavola in modo che l'altra persona possa vedere esattamente la vostra posizione. In campo lavorativo, questa atmosfera astrale sembra in grado di portarvi un contributo positivo.

Tutte le vostre innovazioni sul lavoro saranno efficaci. Inoltre, sarete molto ispirati, soprattutto se lavorate in modo creativo. La vostra cerchia professionale apprezzerà i vostri consigli illuminati. Voto: 7,5

Cancro – Se la vostra relazione attuale sta vivendo momenti di incertezza, potreste trovarvi senza una direzione precisa. Alcuni di voi sentiranno un legame più forte con il partner, mentre altri, in una situazione meno chiara, potrebbero essere coinvolti in una relazione extraconiugale. Se siete single, ci sono buone possibilità di incontrare la vostra anima gemella e di costruire un rapporto significativo. Se il vostro lavoro vi deprime e non vi soddisfa, valutate la possibilità di cambiare direzione, perché questa settimana sarà propizia per nuove opportunità.

Allargate la vostra rete di contatti e fate nuove amicizie: questo vi sarà di grande aiuto. Voto: 7

Previsioni amorose e lavorative per la seconda settimana di febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L'influenza di Giove nel settore matrimoniale è rassicurante, ma Saturno sarà meno clemente con voi. Niente di grave, ma non sarete sempre in armonia con il vostro coniuge, il che potrebbe portare a piccoli disaccordi. Se siete single, il cielo ha in serbo per voi un bel regalo. Più attivo che mai, Marte non dovrà fare molto per spingervi a fare i primi passi sentimentali. Giove, che influenza il settore lavorativo, vi darà una spinta nel lavoro. Finalmente sostenuti dalla fortuna, sarete più lucidi e più concilianti.

La vostra carriera decollerà e trarrete grande soddisfazione dalla vostra attività. Voto: 8

Vergine – La sincerità è un valore fondamentale, soprattutto nella vostra relazione. Il legame con il partner si basa sull'onestà e sulla trasparenza, elementi che vi hanno permesso di costruire un rapporto solido. Se durante questa settimana avvertite che qualcosa non va, non esitate a esprimere i vostri timori e preoccupazioni con il partner. Siate aperti e sinceri, comunicando i vostri sentimenti in modo costruttivo. Se siete single, ricordate il motto "Chi cerca trova". Non arrendetevi nella ricerca della vostra anima gemella e siate fiduciosi che l'amore arriverà quando meno ve lo aspettate. Nell'ambito lavorativo, prestate attenzione alle dinamiche che potrebbero sorgere.

Discussioni riguardanti denaro o questioni pratiche potrebbero creare tensioni. Mantenete la calma e cercate di trovare soluzioni pacifiche. Siate prudenti nelle decisioni che richiedono un impegno a lungo termine. Voto: 7

Bilancia – Durante questa settimana, le vostre relazioni coniugali potrebbero essere più appaganti del solito, a condizione che freniate i vostri istinti aggressivi e possessivi, specialmente se il vostro partner è della Bilancia. Per i single, la vita sentimentale si prospetta più serena rispetto al periodo recente. Coloro che hanno avuto numerose relazioni passate non sentiranno più il bisogno di dimostrare la propria bellezza, mentre chi desidera una relazione stabile sarà meno ansioso riguardo al futuro amoroso.

Nei rapporti con i colleghi di lavoro, tenderete a essere eccessivamente superficiali. In caso di tensioni o conflitti, sarà fondamentale cercare di ristabilire un clima di armonia. Voto: 7

Scorpione – Se avete una relazione di coppia, durante questa settimana potreste rischiare di vedere le vostre personalità scontrarsi, le vostre ambizioni entrare in conflitto con quelle del vostro partner e i vostri progetti rivelarsi inconciliabili. Ma non disperate: tutto si risolverà presto, perché entrambi siete molto legati a questa relazione. Se siete single, la vostra vita sentimentale sarà frenetica ma eccitante. Non accetterete obblighi e costrizioni e vi concentrerete solo sul piacere. Vivrete momenti indimenticabili sotto l'influsso di Venere.

Se avete avuto difficoltà sul lavoro, finalmente vedrete la luce alla fine del tunnel. La fiducia in voi stessi tornerà e nuove opportunità si presenteranno nella vostra vita. Voto: 6,5

Oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete ancora alla ricerca della vostra anima gemella, preparatevi! Venere in aspetto favorevole vi offrirà incredibili opportunità e potreste incontrare la persona dei vostri sogni. Il vostro partner non avrà interesse a offrirvi una vita coniugale tranquilla e priva di sorprese. Inoltre, non sarete timidi nel fargli capire che, se non si sforzerà di rendere più vivace la vostra relazione, andrete a cercare l'inaspettato altrove!

Se incontrate ostilità nel vostro ambiente di lavoro, questa volta non sarete troppo sensibili. Il vostro umore sarà alle stelle, poiché la vostra situazione migliorerà notevolmente. Voto: 6

Capricorno – Marte, l'astro del desiderio, risveglierà la vostra sensualità durante questa settimana. Se siete sposati, è probabile che il vostro partner tragga beneficio dalla vostra passione rinnovata. Se invece siete single, il vostro magnetismo sarà particolarmente efficace e sarete tentati da nuove avventure. Molti single, però, non avranno né l'intenzione né il desiderio di intraprendere relazioni sentimentali durature in questo momento. In ambito professionale, sarete sotto i riflettori quando si tratterà di avviare un nuovo progetto.

Le vostre idee chiare e innovative vi garantiranno il sostegno di tutti e i risultati, anche se non saranno immediati, vi riempiranno presto di soddisfazione e benessere. Voto: 7,5

Acquario – Le vostre relazioni coniugali sbocceranno a un ritmo frenetico durante questa settimana. Non avrete nulla di cui lamentarvi: il vostro coniuge vi ammirerà e vi amerà profondamente. Più intensi saranno i vostri sentimenti, maggiore sarà la gioia che condividerete insieme. Se siete single, con questo ambiente astrale è probabile che troviate la vostra anima gemella prima che scocchi la mezzanotte, a condizione, ovviamente, di tenere occhi e orecchie ben aperti. Nel settore del lavoro, l'influenza di Saturno si farà sentire in modo contrastante.

Nonostante il tempo e gli sforzi che vi dedicherete, i vostri affari faranno pochi progressi e sarà difficile non farsi prendere dallo sconforto. Ma non disperate! Saturno può rallentare e ritardare i vostri obiettivi, ma lavora anche a lungo termine e vi aiuterà a gettare solide basi per il futuro. Perseverate e vedrete i risultati nel tempo. Voto: 7

Pesci – Per i single del segno, questa settimana potrebbe essere quella buona: l'amore potrebbe finalmente bussare alla vostra porta. Non restate con le mani in mano, datevi da fare e organizzate un bel viaggetto. L'Oroscopo vi consiglia di non comprare pacchetti viaggio all inclusive, potreste fare incontri poco piacevoli. Buttatevi nella mischia, fatevi notare per la vostra originalità, date sfogo alla vostra personalità! Se siete in coppia, potreste avere delle incertezze sulla vostra relazione. Forse vi aspettate qualcosa di più dal vostro partner e vi sentite un po' tiepidi. Non disperate, datevi ancora un po' di tempo, ma se la situazione non migliora, dovrete prendere una decisione. Giove, questa settimana, potrebbe non essere dalla vostra parte. Anzi, potrebbe rendervi un po' troppo impulsivi e influire negativamente sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere dalla rabbia. Voto: 6