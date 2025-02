L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio afferma che per i nati sotto il segno del Toro questo periodo potrebbe portare alcune tensioni in famiglia, ma nulla di grave. Gli aspetti astrali negativi preannunciano un periodo di preoccupazioni domestiche per molti nativi dei Gemelli: l'atmosfera in casa potrebbe essere un po' tesa a causa di piccole cose trascurate a lungo. Per i Pesci, alcune configurazioni astrali sfavorevoli potrebbero rendere più complesse le interazioni con le persone vicine.

Il clima familiare e sociale durante la settimana 10-16 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Nel corso delle prossime settimane, le dinamiche familiari miglioreranno gradualmente. Tuttavia, è fondamentale che vi assumiate la responsabilità di analizzare a fondo le cause di eventuali tensioni. Non esitate a esprimere le vostre preoccupazioni: l'attuale allineamento astrale vi favorisce, rendendovi particolarmente persuasivi. Il vostro ottimismo e la vostra energia saranno contagiosi, aprendovi le porte al successo. Siate i primi sostenitori di voi stessi, adducendo argomenti convincenti anche per i più scettici. Voto: 7,5

Toro – Questa settimana potreste dover affrontare alcune tensioni in famiglia, ma niente di grave.

L'importante è mantenere la calma e risolvere subito i problemi. Evitate di dire cose che possano peggiorare la situazione. Nonostante ciò, la voglia di partecipare a eventi sociali sarà forte. Non rifiutate gli inviti e godetevi le occasioni di incontro, sia grandi che piccole. Grazie all'influenza positiva di Saturno, vi sentirete a vostro agio in qualsiasi contesto sociale.

Voto: 8

Gemelli – Gli aspetti astrali negativi preannunciano un clima di preoccupazioni domestiche. È molto probabile che l'atmosfera della vostra casa sia un po' rovinata da piccole cose, ma piccole cose che sono state trascurate per molto tempo e che solo ora si riversano su di voi. Sarà nel vostro interesse cercare di creare legami con gli altri e non rimanere soli.

La solitudine, si sa, porta spesso alla depressione e alle nevrosi d'ansia. Ma non siate troppo difficili o esigenti, un noto proverbio turco dice: “Chi cerca un amico senza difetti rimane senza amico”. Voto: 6

Cancro – Le vostre energie saranno focalizzate sulla sistemazione e l'organizzazione della casa. Affrontare le sfide che si presenteranno richiederà un impegno attivo da parte vostra, piuttosto che affidarvi alla fortuna. Se avete questioni delicate da risolvere, questa sarà una settimana particolarmente fruttuosa. Non esitate a mettervi in gioco personalmente per superare qualsiasi ostacolo. La capacità di trovare le parole giuste per comunicare con gli altri sarà un vostro punto di forza.

Sfruttate questa abilità per esprimere le vostre ragioni e convincere chi vi circonda. Ricordate che la determinazione e la volontà di mettervi in gioco saranno fondamentali per raggiungere i vostri obiettivi. Non sottovalutate l'importanza di affrontare le sfide con energia e positività. Voto: 7

La seconda settimana di febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sforzatevi di mantenere un legame stretto e affettuoso con i vostri genitori anziani. È vero che il loro comportamento potrebbe sembrarvi a tratti incomprensibile, ma è meglio assumere un atteggiamento paziente e comprensivo, ricordando che la vecchiaia è una fase della vita paragonabile all'infanzia. Prestate particolare attenzione alle nuove amicizie: alcuni individui potrebbero mostrare un interesse eccessivo nei vostri confronti, motivati da curiosità o secondi fini.

Pertanto, l’Oroscopo vi consiglia di mantenere un atteggiamento riservato riguardo alle vostre attività e alla vostra vita privata. Voto: 6

Vergine – Se vi siete lasciati alle spalle una fase complessa, segnata da tensioni familiari e difficoltà con i genitori, finalmente l'orizzonte si rischiarerà. La relazione con i vostri figli raggiungerà l'apice. Vi sentirete capaci di mostrare il vostro valore e di assumere un ruolo centrale. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non lasciarvi tentare dalla voglia di sfidare la sorte, imponendo a tutti i costi la vostra volontà. Un atteggiamento troppo assertivo potrebbe oscurare, in qualche modo, i meriti di chi vi sta accanto. Cercate un equilibrio tra il desiderio di mettervi in luce e la necessità di riconoscere il contributo degli altri.

Ricordate: il successo è un traguardo che si raggiunge, spesso, grazie alla collaborazione e al sostegno reciproco. Voto: 6,5

Bilancia – Durante questa settimana, potreste sentire un forte bisogno di sicurezza e stabilità all'interno della vostra vita familiare. Tuttavia, l'influenza di Plutone potrebbe mettervi di fronte a delle sfide. Fate attenzione a non essere troppo impulsivi nelle vostre interazioni con il partner, poiché commenti acidi o critiche eccessive potrebbero incrinare l'armonia domestica. Imparate a gestire le vostre emozioni e a comunicare in modo costruttivo, esprimendo le vostre preoccupazioni senza ferire gli altri. Questo è un momento cruciale per riflettere sulle vostre relazioni e liberare spazio per quelle che vi portano gioia e supporto.

Valutate attentamente chi vi circonda e allontanatevi da quelle persone che vi drenano energia, tempo e risorse. Concentratevi sulle relazioni che vi offrono un senso di affidabilità e condivisione di interessi. Circondatevi di persone positive che vi ispirano a crescere e a realizzare il vostro potenziale. Ricordate che la qualità delle vostre relazioni influenza direttamente il vostro benessere emotivo e la vostra capacità di affrontare le sfide della vita. Voto: 7

Scorpione – Questa settimana sarà un'esplosione di energia positiva per la vostra vita familiare. Preparatevi a vivere momenti di grande eccitazione e connessione con i vostri cari. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione a non farvi sopraffare dalle emozioni.

Mantenete la calma e il controllo della situazione, e vedrete che le circostanze esterne si allineeranno in modo armonioso. Questa è la settimana ideale per comunicare apertamente con i vostri amici. Esprimete i vostri pensieri e sentimenti, condividete le vostre gioie e preoccupazioni. Vedrete che le persone intorno vi ascolteranno e vi sosterranno. Apritevi a nuove prospettive e punti di vista. Cercate di guardare la vita con occhi diversi, liberatevi dai vecchi schemi e pregiudizi. Questa settimana potrebbe portarvi sorprese inaspettate e rivelazioni illuminanti. I vostri sforzi saranno riconosciuti e apprezzati. Non abbiate paura di osare e di fare progetti ambiziosi. Questo è il periodo giusto per mettere in moto le vostre idee e trasformare i vostri sogni in realtà.

Voto: 8

Previsioni settimanali 10-16 febbraio sulla famiglia e amicizia: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Durante questa settimana, le discussioni in famiglia potrebbero assumere una piega piuttosto intensa. Sotto l'influenza di alcuni pianeti in aspetto negativo, potreste non avere alcuna voglia di fare da mediatori o di trovare un punto d'incontro. Pertanto, spetterà agli altri membri della famiglia compiere degli sforzi per evitare inutili escalation. Tuttavia, le stelle vi promettono un sostegno affidabile, aiutandovi a realizzare i vostri desideri. Fate attenzione, però, a non compromettere le vostre relazioni a causa di un atteggiamento eccessivamente critico, come spesso vi capita di fare.

Questa spiacevole tendenza, che potrebbe risultare fuori luogo in questo momento, si rivelerà il vostro peggior ostacolo. Voto: 6

Capricorno – Non lasciate che i vostri impegni vi assorbano al punto da trascurare chi vi ama, altrimenti rischiate di ritrovarvi isolati o incompresi. È probabile che dobbiate prendervi cura di una persona a voi vicina che sta attraversando un periodo di malattia o difficoltà. Fatelo senza risentimento, perché questo atto di generosità potrebbe portare benefici inaspettati, oltre alla grande soddisfazione morale che ne deriva. Saturno vi invita a riflettere sulle vostre relazioni. Potreste sentire il bisogno di ritirarvi un po' per fare chiarezza e concentrarvi solo sulle persone a cui tenete davvero.

Questo vi aiuterà a capire chi merita un posto speciale nella vostra vita. Voto: 6,5

Acquario – L’oroscopo di questa settimana vi invita a moderare le vostre aspettative nei confronti di chi vi circonda. Un atteggiamento troppo esigente potrebbe generare risentimento e, di conseguenza, allontanamento. Siate particolarmente comprensivi con i vostri figli, offrendo loro incoraggiamento anziché critiche severe, e fiducia piuttosto che un'imposizione rigida. Ricordate che il vostro supporto è fondamentale per la loro crescita e benessere emotivo. La vostra innata curiosità sarà particolarmente vivace in questo periodo, spingendovi verso nuove scoperte ed esperienze insolite. Abbracciate questa sete di conoscenza, esplorando territori inesplorati e aprendovi a nuove prospettive.

La socievolezza e la flessibilità che vi contraddistinguono vi faciliteranno nell'instaurare legami significativi. Siate aperti a nuove amicizie, coltivando relazioni basate sulla condivisione e sull'empatia. Infine, dedicate del tempo a voi stessi, ritagliandovi spazi per il relax e la riflessione. Ascoltate le vostre esigenze interiori e concedetevi momenti di puro piacere, lontani dalla frenesia della vita quotidiana. Voto: 8

Pesci – Durante questa settimana, alcune configurazioni astrali sfavorevoli potrebbero rendere più complesse le vostre interazioni con le persone a voi più vicine. Se desiderate preservare un clima sereno, l'oroscopo vi suggerisce di evitare di riportare a galla vecchie discussioni. Sul fronte psicologico, Mercurio vi indirizzerà verso una prospettiva meno materialista e più orientata all'idealismo. Di conseguenza, sarete più inclini a osservare con attenzione ciò che vi circonda, focalizzandovi sulle principali dinamiche che influenzano la società contemporanea. Accantonando per un momento l'immediatezza e l'utilitarismo, sarete più propensi a riflettere sulle grandi sfide che l'umanità si trova ad affrontare e potreste sentire l'esigenza di offrire il vostro contributo per risolverle. Voto: 6