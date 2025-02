L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio annuncia possibili tensioni in amore per la Bilancia, mentre il pianeta Mercurio passerà velocemente nel segno zodiacale dei Pesci. I Gemelli si dimostreranno altruisti nei confronti del partner, mentre Venere sarà vicino all'Ariete.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: la settimana più romantica dell'anno sarà un trionfo di emozioni. Il pianeta dell'amore sarà infatti vicino a voi, regalandovi giornate intense per voi e la persona che amate. Se siete single non avrete opportunità migliore per condividere il vostro amore alla vostra fiamma.

In ambito lavorativo sarete sicuri delle vostre decisioni, ma con Marte in quadratura le energie non saranno molte. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale tutto sommato stabile in questo periodo secondo l'Oroscopo. La prima parte della settimana forse potrebbe non essere così appagante a causa della Luna, ciò nonostante, riuscirete presto a trovare un buon equilibrio nel vostro rapporto e godere anche voi di un San Valentino speciale. Sul posto di lavoro Mercurio sarà presto in una posizione migliore. Per il momento però, dovrete fare molta attenzione a come vi muoverete. Voto - 7️⃣

Gemelli: con Venere in sestile dal segno dell'Ariete, vi dimostrerete più altruisti nei confronti del partner. Anche la Luna vi concederà alcuni momenti di maturità e romanticismo, soprattutto tra le giornate di martedì e mercoledì.

Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio arriverà nel segno dei Pesci. Sarà dunque necessario portare a termine alcune importanti mansioni per non incappare in spiacevoli imprevisti. Voto - 8️⃣

Cancro: questa settimana di febbraio non vi darà grandi soddisfazioni sul fronte amoroso. La Luna in congiunzione nella giornata di lunedì potrebbe illudervi con il vostro rapporto, e spingervi a fare qualcosa che non verrà ripagato dal partner.

Con Venere in quadratura, non sarà facile mantenere un buon equilibrio. In ambito lavorativo saprete gestire bene le vostre mansioni, e presto, potrete ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Leone: periodo pieno d'amore grazie a Venere in trigono. Sarà il momento adatto per condividere il meglio di voi con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo non sarà facile portare avanti le vostre mansioni. Sarete particolarmente impegnati, e il tempo a disposizione non sarà molto. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale non molto coinvolgente nella settimana più romantica dell'anno, ma non per questo il vostro rapporto sarà poco romantico. Dovrete sapervi creare le giuste occasioni per regalare momenti di felicità e intesa con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio sta per arrivare nel segno dei Pesci. Cercate di fare del vostro meglio per concludere alcune importanti mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà una settimana dolcissima per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione di coppia sarà messa in ginocchio dal pianeta Venere in quadratura, che non vi darà molte possibilità di conquista.

Avrete bisogno prima di farvi perdonare dal partner per alcuni errori commessi in precedenza. Sul posto di lavoro avrete grande cura dei vostri progetti, sfruttando le buone idee che Mercurio porterà. Voto - 7️⃣

Scorpione: la settimana di febbraio potrebbe partire con il piede sbagliato a causa della Luna in quadratura. Avrete comunque modo di recuperare terreno e trascorrere un San Valentino felice. A partire da giovedì infatti, la Luna sarà nuovamente favorevole. Adesso, dovrete soltanto trovare il giusto metodo per conquistare la persona che amate. Nel lavoro raggiungere il successo desiderato non sarà facile con Mercurio contro. In ogni caso, non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in amore.

Secondo l'oroscopo, questo cielo sarà perfetto per condividere il meglio di voi con la persona che amate, sfruttando la posizione del pianeta Venere e della Luna, in particolare tra le giornate di martedì e mercoledì. In campo professionale saprete gestire bene le vostre mansioni, ottenendo risultati molto convincenti. Voto - 8️⃣

Capricorno: vi sentirete poco amati dal partner in questo periodo, complice il pianeta Venere in cattivo aspetto. Avrete alcune questioni da risolvere, ma sarà necessario del tempo, e questo San Valentino non sarà così emozionante. Sul posto di lavoro avrete buone capacità creative, ciò nonostante, metterle in pratica potrebbe non essere così semplice considerato Marte in opposizione.

Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale altalenante in questa settimana di febbraio. Venere vi darà una mano in amore, ma con la Luna in opposizione fino a mercoledì, non sempre ci sarà un rapporto emozionante. Attenzione a come vi muoverete all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale sarete sicuri delle vostre capacità grazie a Mercurio, centrando interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: settore professionale in crescita in questo periodo. Durante il prossimo weekend, Mercurio arriverà nel vostro segno zodiacale, spingendovi a dare di più per i vostri progetti e ottenere risultati migliori. Sul fronte amoroso vivrete un rapporto sereno, forse non troppo romantico, ma abbastanza soddisfacente. Voto - 8️⃣